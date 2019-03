Lo que Rita Wilson le pidió a Tom Hanks cuando le detectaron cáncer de mama

Cuatro años después de que a Rita Wilson le detectaran cáncer de mama, la actriz y cantante confiesa ahora los miedos que tuvo en aquel momento que llegó a pensar en la muerte. La también productora, de 62 años, ha contado en su cuenta de Instagram lo que le pidió a su esposo, el actor Tom Hanks, si algo le sucedía. “Hace cuatro años, cuando me diagnosticaron cáncer de mama tenía muchos pensamientos diferentes. Estás asustada, ansiosa, piensas en tu propia muerte. Así que tuve una seria discusión con mi esposo de que si algo me ocurre quiero que esté muy triste durante mucho tiempo y también me gustaría una fiesta, una celebración” escribe Wilson, ya curada de la enfermedad.

Una idea que le inspiró para escribir una canción, Throw Me a Party, que es el primer sencillo que publicó el pasado febrero como adelanto de su nuevo álbum, Halfway to Home, que sale a la venta el próximo viernes, como ha recordado en el mismo mensaje la intérprete. Junto a su texto, Wilson incluye una fotografía en la que aparece con Tom Hanks sujetándola del brazo, ambos sonriendo, en una cena de gala el pasado noviembre.

La actriz de películas como Algo para recordar (1993), Un padre en apuros (1996) o Novia a la fuga (1999) reveló su diagnóstico de cáncer en abril de 2015 en una exclusiva en la revista People, donde contó que se había sometido a una doble mastectomía y una cirugía reconstructiva. "Me he tomado un descanso de la obra de teatro Fish in the Dark para hacer frente a un problema de salud personal. La semana pasada, con mi esposo a mi lado, y con el amor y el apoyo de familiares y amigos, me sometí a una mastectomía bilateral y a una reconstrucción de mamas después de un diagnóstico de carcinoma lobular invasivo [el segundo tipo de cáncer de mama más común]. Me estoy recuperando y, lo más importante, espero que la recuperación sea completa. ¿Por qué? Porque lo detecté pronto, tengo excelentes médicos y porque me dieron una segunda opinión”, relataba entonces en la revista.

La actriz, productora y cantante, que desde entonces se ha convertido en un referente en la lucha contra el cáncer, quiso contar su experiencia con la esperanza de animar a otros a que se sometan a exámenes regulares para detectar la enfermedad y busquen una segunda opinión cuando se trata de temas de salud. “Comparto esto para educar a otros en que una segunda opinión es fundamental para tu salud. No tienes nada que perder si ambas opiniones coinciden, y a lo mejor todo para ganar si recibes algo diferente. El diagnóstico precoz es clave”, añadía la esposa de Tom Hanks.

En noviembre de ese mismo año era el propio Hanks quien anunciaba que su esposa había vencido el cáncer y revelaba la batalla de Wilson contra la enfermedad. "Todos sabemos el tipo de infierno que es. Viene de la nada y todo lo demás se detiene, porque lo importante es prestar atención a las innumerables cosas que necesitan ser atendidas", explicó el ganador de dos Oscar en una entrevista al diario británico Daily Mail. La estrella de Hollywood, además, criticó que hubiera impostores que se aprovechan de la vulnerabilidad de los enfermos y sus familiares para vender “falsas esperanzas” como por ejemplo: "Sigue la dieta del melocotón" o "vete a una clínica de Bolivia que te lo curan". “Es solo charlatanería", concluyó el actor.

Wilson y Hanks llevan casi 31 años casados y tienen dos hijos juntos: Chester y Truman. Además, el actor también es padre de Colin y Elizabeth, nacidos de su anterior relación con la fallecida Samantha Lewes.