Muere Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, a los 83 años

Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz, infanta de España y hermana mayor del rey Juan Carlos, ha fallecido este miércoles a los 83 años víctima de un cáncer de colon que sufría desde hace un año, como ella misma comunicó. Madre de cinco hijos, era viuda de Luis Gómez-Acebo, fallecido en 1991 de un cáncer linfático. Enfermera de profesión, hablaba inglés, francés, portugués e italiano. Sus grandes pasiones fueron la música y la hípica. Fue presidenta de la Federación Ecuestre Internacional desde 1994 hasta 2005. En algunas cosas, doña Pi, como la conocían en la familia, fue una adelantada a su tiempo.

En el momento de su fallecimiento se encontraban junto a ella todos sus hijos, sus nietos, su hermana, la infanta Margarita, y los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, acudirán esta tarde a la capilla ardiente de la duquesa de Badajoz que quedará instalada en la casa de esta en la urbanización Puerta de Hierro de Madrid.

La hermana mayor del Rey emérito siempre mostró su espontaneidad, que en ocasiones le creó algún que otro problema. “No leo sobre mi familia porque me da la impresión de leer pornografía, desnudan a la gente en público, hablan de cosas que no conoce nadie, nada más que largan conjeturas”, declaró después de que un medio italiano criticara a la entonces princesa de Asturias. "Letizia es mucho mejor y más lista que Lady Di", sentenció cuando alguien quiso establecer un paralelismo. También se quejó de que la serie de televisión Felipe y Letizia no hacía justicia a la realidad a sus verdaderos protagonistas. "Se parece como un huevo a una castaña", añadió. También ha sido el único miembro de la familia del Rey que se ha pronunciado sobre la situación de su sobrina Cristina. “Creo en la justicia”, dijo días después de su declaración judicial.

Infanta de España, siempre mantuvo una excelente relación con don Juan Carlos. Compartieron aficiones y también achaques —ella se operó dos veces la cadera y el Rey emérito, tres—. Al ser preguntada qué habría sucedido si no hubiera existido la prevalencia del varón sobre la mujer en la Corona española, y a ella le hubiera correspondido asumir el trono, respondió: “No habría sido tan buena como el Rey, un señor estupendo que lo hace fenomenal como ha demostrado en estos 38 años que lleva reinando”. Era una tía orgullosa del trabajo de Felipe VI.

Su nombre apareció en los llamados papeles de Panamá y admitió ser titular de una sociedad en ese país. En un comunicado aseguró que esta sociedad nunca tuvo ingresos “fuera del control de las autoridades fiscales” ni incumplió “ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española”. La hermana del Rey emérito fue directora y presidenta de Delantera Financiera, establecida en Panamá en 1974, un mes después de que el entonces príncipe Juan Carlos asumiera de forma interina la Jefatura del Estado después de que el dictador Francisco Franco fuera ingresado por flebitis. La compañía fue disuelta, según los documentos filtrados, cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado Rey de España, en 2014.

A principios de febrero de 2019 fue intervenida de urgencia por un problema intestinal en la clínica Ruber de Madrid. Doña Pilar estaba en Mallorca, en su residencia de Calviá, cuando empezó a sentirse mal y acudió a un centro médico cercano. Allí los médicos le recomendaron ser operada de urgencia. Entonces la trasladaron a Madrid, donde se la intervino. Semanas después anunciaba: "Yo sé que tengo un cáncer, que me han operado de un cáncer de colon, eso es”. Desde entonces sus idas y venidas al hospital han sido frecuentes. La última este pasado domingo 5 de enero, cuando ingresó de urgencia en la clínica Ruber Internacional de Madrid acompañada de uno de sus hijos, Fernando Gómez-Acebo.

Sin embargo, todo ello no le impidió, en la manera de lo posible, continuar con su actividad y en especial con todo lo relativo a Nuevo Futuro, la ONG de la que era impulsora y para la que cada año se organiza el Rastrillo. Fue en esta última cita previa a la Navidad en la que se vio en público a doña Pilar.