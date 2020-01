Pilar de Borbón, una infanta sin pelos en la lengua

Pilar de Borbón siempre fue una mujer clara y rotunda, sin pelos en la lengua. Cuando se encontraba con los medios de comunicación respondía a las preguntas abiertamente, lo que en ocasiones le creó algún problema.

—"No hablo de mi familia", solía decir. Aunque le resultaba complicado no hablar de los miembros de la Casa del Rey.

—"Me pregunten lo que me pregunten, contesto lo que me da la gana. Ahora, con 83 años, no me corto un pelo".

—"Eso es muy gordo. Mi médico es mago. Ahora vivo al día", aseguró la duquesa de Badajoz tras uno de sus últimos ingresos después de que le detectaran un cáncer de colon.

—"Desnudan a la gente en público hablando de cosas que no conoce nadie", opinó sobre algunos reporteros y programas del corazón, a los que calificaba de "pornografía".

—"Es un horror. Sobre todo, porque conozco los originales", dijo la tía de Felipe VI tras ver la serie de televisión Felipe y Letizia, en 2010. Llegó a comentar que la producción se parecía "como un huevo a una castaña".

—Sobre doña Letizia proclamó que era "mucho mejor y más lista" que Diana de Gales. Y añadió que la entonces prometida del príncipe estaba preparada para casarse con su sobrino y asumir que la vida en palacio era "casi como un convento". En otra ocasión dijo: "Tiene un fachón que es una monada. Es una talla complicada. La mía, por gorda, y la suya, por delgada".

—"Nadie es culpable hasta que los jueces no lo digan. Con lo cual, a callar", espetó a un periodista que le preguntó sobre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin durante el juicio del caso Nóos. "La pobre chica lo ha pasado mal", dijo sobre su sobrina después de conocer la condena de su esposo.

—Se disgustó cuando supo del acuerdo de gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a los pocos días de celebrarse las elecciones del 10 de noviembre: "Los políticos en este país deberían ocuparse de España y no de sí mismos y de sus partidos. La mayoría están por ocupar un puesto y estar en La Moncloa como sea".

—También tuvo palabras para el desafío independentista de Cataluña. Consideró que era un asunto "complicado, difícil y doloroso" y que Felipe VI lo estaba pasando "muy mal".

—"Para qué quitarlo de ahí. Es como si me dicen quite usted a Felipe II. Pues no, no me parece bien", expresó sobre la exhumación de Franco.

—Su nombre apareció en los Papeles de Panamá, por una sociedad que tuvo en este país desde 1974 a junio de 2014, pocos días después de la proclamación de su sobrino: "Me encuentro muy bien. El escándalo lo han montando ustedes. No tiene más que leer el comunicado, si sabe leer". En él admitió los hechos pero aseguró que la sociedad no tenía actividad.

—Preguntada sobre si no hubiera existido la prevalencia del varón sobre la mujer en la Corona española, la infanta contestó: "No habría sido tan buena como el Rey, un señor estupendo que lo hace fenomenal como ha demostrado en estos 38 años que lleva reinando".

—Sobre el rey Felipe: "Es un sobrino muy querido. Es diferente a su padre, que es lo bueno en el fondo, cada uno marca su estilo. Creo que lo está haciendo muy bien. A veces me da pena por el tiempo tan difícil que le ha tocado vivir", declaró en 2017.