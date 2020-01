Ingresada de urgencia la infanta Pilar, enferma de cáncer

Pilar de Borbón, de 83 años, la hermana mayor del rey emérito, ha sido ingresada de urgencia en el hospital Ruber Internacional de Madrid. La Infanta llegó a la clínica el pasado domingo, el día en que don Juan Carlos cumplía 82 años. La tía de Felipe VI padece un cáncer de colon, como ella misma confirmó el pasado mes de mayo. "Yo sé que tengo un cáncer, que me han operado de un cáncer de colon, eso es", dijo.

A principios de febrero de 2019 tuvo que ser intervenida de urgencia por un problema intestinal en la clínica Ruber de Madrid. Doña Pilar estaba en Mallorca, en su residencia de Calviá, cuando empezó a sentirse mal, acudió a un centro médico cercano y los médicos le recomendaron ser operada de urgencia. Entonces la trasladaron a Madrid, donde se la intervino. Dos semanas después, fue dada de alta.

Este verano también tuvo que ser ingresada de nuevo en Mallorca por una complicación en el tratamiento de quimioterapia que recibe. La Infanta mantiene una excelente relación con sus hermanas y también con su cuñada la reina Sofía, quien la visita regularmente.

Doña Pi, como se la conoce en su familia, espontánea y sin pelos en la lengua, es uno de los miembros más queridos de la familia de don Juan Carlos. Su espontaneidad en ocasiones le ha creado algún que otro problema. “No leo sobre mi familia porque me da la impresión de leer pornografía, desnudan a la gente en público, hablan de cosas que no conoce nadie, nada más que largan conjeturas”, declaró después de que un medio italiano criticara a la entonces princesa de Asturias. "Letizia es mucho mejor y más lista que Lady Di", sentenció cuando alguien quiso establecer un paralelismo. También se quejó de que la miniserie de televisión Felipe y Letizia (2011) no hacía justicia a la realidad a sus verdaderos protagonistas. "Se parece como un huevo a una castaña", añadió.

Pilar de Borbón también ha sido el único miembro de la familia del Rey que se ha pronunciado sobre la situación de su sobrina Cristina. “Creo en la Justicia”, dijo días después de su declaración judicial. Madre de cinco hijos, Simoneta, la más mediática, Juan, Bruno, Beltrán y Fernando, es en su casa de la urbanización de Puerta de Hierro donde se reúne a menudo la familia para algunas de sus celebraciones.

La última vez que se la vio en público fue durante la celebración de El Rastrillo, el mercadillo benéfico que se organiza todos los años en vísperas de Navidad y cuyo dinero se destina a la ONG Nuevo Futuro de la que la hermana del rey emérito es una de las impulsoras.