A la tercera va la vencida: Heidi Klum se declara “muy feliz” con su último marido

Heidi Klum ha encontrado la felicidad en su tercer matrimonio. Eso asegura la modelo, de 46 años, después de once meses casada con Tom Kaulitz, guitarrista de Tokio Hotel y 16 años más joven que ella. "Solo soy una persona más feliz", ha expresado Klum a la revista People, durante el estreno este lunes del programa America’s Got Talent: The Champions.

"Solía afrontar todo sola. Pero, por primera vez, puedo experimentar qué significa tener verdaderamente una pareja", ha explicado la modelo, que ha pasado por dos matrimonios fallidos antes de conocer al músico alemán. De 1997 a 2002, fue la esposa del estilista Ric Pipino y tres años después de su ruptura, contrajo nupcias con el cantante británico Seal. De esta última unión, nacieron: Henry, de 15 años; Johan, de 13; y Lou, de 10. Durante su matrimonio, que duró hasta 2014, la pareja cuidó como una hija más en común a Leni, de 15 años. La pequeña convirtió a Klum en madre en 2004, pero no fue reconocida por su padre biológico Flavio Briatore, exdirector deportivo de Renault en Fórmula 1, por lo que Seal decidió criarla. Briatore comentó al periódico italiano Corriere della Sera: "Ella nació cuando Heidi y yo ya nos habíamos dejado. Heidi vivía en Los Ángeles y yo estaba en Londres, la distancia era terrible. Siempre mantuvimos una relación cercana. Hablábamos mucho por teléfono. Pero también siempre fui consciente de que ella necesitaba tener cerca a su mamá".

En 2012, Klum y Seal se separaron y comenzó una guerra de constantes ataques a través de la prensa: en una ocasión, grabaron al cantante acusando a la modelo de serle infiel con un miembro del servicio, algo que ella negó tajantemente. Klum detalló en la solicitud de divorcio que existían "diferencias irreconciliables", mientras que Seal exigió la custodia de sus hijos y así como eludir la pensión alimenticia que debía pasar a su exesposa, ya que según él los ingresos de la modelo eran mayores que los suyos.

En 2014 se hizo oficial el divorcio entre Klum y Seal. A la maniquí se le relacionó con varios hombres, como con el comisario de arte Vito Schnabel. Cuatro años después conoció en la fiesta de un amigo en común a Tom Kaulitz, su actual marido. "Yo casi no podía mirarlo. ¿Sabes cuando te sientes tan atraído por alguien que dices: 'Dios mío, no puedo cruzarme con su mirada'?, relató la modelo en el programa de Ellen DeGeneres.

Y desde entonces, solo tiene palabras de admiración por el músico. "Desde el primer momento, tengo una pareja con la que puedo hablar de todo. Alguien con quien compartir las dificultades que todos tenemos en nuestra vida", ha explicado recientemente a la revista People. A esta misma publicación le comentó en septiembre de 2018 que Kaulitz es "absolutamente maravilloso": "Es la persona más amable, dulce y cariñosa. Me siento afortunada. No recuerdo la última vez que fui feliz en mi vida", comentó Klum, que pensaba que el éxito de su relación se debía en parte a que los dos eran alemanes y se entendían bastante mejor.

La pareja se comprometió en diciembre de 2018 y dos meses después se dieron el "sí, quiero", en una ceremonia privada en California, que la modelo desveló finalmente en redes sociales en julio. Volvieron a pasar por el altar el pasado mes de agosto. Esta vez el destino elegido fue en la isla italiana de Capri, con una lujosa celebración en la cubierta del yate Christina O, que fue elegido también por otras celebridades como Grace Kelly o Jackie Kennedy para sus fiestas nupciales.