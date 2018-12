Heidi Klum se compromete con el guitarrista de Tokio Hotel, Tom Kaulitz

Heidi Klum ha pasado una Navidad especialmente feliz este año, al comprometerse con su novio de nueve meses, Tom Kaulitz. La modelo publicó la noticia el pasado lunes en sus redes sociales, junto a una fotografía en blanco y negro en la que la maniquí alemana aparece con su futuro esposo luciendo un anillo en el dedo anular. "¡He dicho que sí!", se lee en el mensaje compartido con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram.

Los rumores de que la modelo, de 45 años, y el guitarrista, de 29, eran pareja comenzaron el pasado marzo cuando fueron captados por las cámaras besándose en el set de America´s Got Talent, el concurso de talento estadounidense del que Klum es jurado. Su primera aparición pública formal se produjo dos meses después, en mayo, en la gala benéfica amfAR de Cannes.

Tom Kaulitz es el guitarrista de la banda alemana de rock Tokio Hotel y, al igual que la modelo, dejó su hogar en el país europeo para vivir en Los Ángeles (California). Antes de Klum, el músico estuvo casado con la también modelo Ria Sommerfeld y, tras su divorcio, estuvo ligado con quién ganó el título de Miss Europa en 2005, Shermine Shahrivar.

Ver esta publicación en Instagram I SAID YES ❤️ Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 24 Dic, 2018 a las 11:01 PST

Klum, por su parte, pasó por el altar en dos ocasiones anteriores. Primero estuvo casada con el estilista Ric Pipino, entre 1997 y 2002, y luego con el cantante británico Seal, desde 2003 hasta 2012. Con este último comparte la custodia de sus cuatro hijos: Leni, de 14 años —adoptada por Seal y fruto de la relación anterior de la alemana con el millonario italiano y exdirector de la escudería Renault de Fórmula 1 Flavio Briatore—, Henry, de 13 años; Johan, de 12; y Lou, de 9.

Antes del anuncio del compromiso la pareja había levantado rumores de un futuro enlace en septiembre pasado, cuando la una vez ángel de Victoria's Secret pasó por la alfombra roja de los premios Emmy luciendo un enorme anillo de diamantes en su dedo anular. "No sé por qué todos siguen diciendo que estoy comprometida, todos me lo preguntan. En mi área de trabajo utilizamos mucha moda y muchas joyas. Siempre busco algo que le vaya a mi atuendo, por lo que a veces me pongo anillos grandes, pero no es más que eso", aclaró entonces a la revista People.

Si bien no han trascendido detalles sobre la pedida de mano ni sobre la futura unión, la alemana publicó algunas fotos en sus redes sociales en los que se la ve junto a Kaulitz y sus hijos festejando la navidad en Disneylandia, por lo que todo indica que allí pudo haberse realizado el compromiso.