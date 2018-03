Así es Tom Kaulitz, el nuevo novio de Heidi Klum

Tom Kaulitz, de 28 años, guitarrista de Tokio Hotel es el nuevo novio de la modelo Heidi Klum, de 44. La pareja que nació en Alemania vive ahora en Los Ángeles donde se ha dejado ver. Hasta el pasado año, el ex ángel de Victoria's Secret mantenía una relación con el comisario de arte Vito Schnabel, de 31 años. Tom, al igual que su hermano gemelo Bill, son fieles defensores de los derechos y bienestar de los animales, han colaborado con PETA en dos campañas, una contra del maltrato de los animales en zoológicos y circos y otra contra la matanza de animales callejeros en Ucrania, a su vez la mayoría de sus mascotas han sido adoptadas en refugios. También han colaborado en la recaudación de la lucha contra el sida. Trabajó de modelo para Reebok.

Sus padres, Jörg y Simone, se separaron cuando tenía siete años. Simone se casó años más tarde, con Gordon Trümper, guitarrista de la banda alemana Fantun. Fue ahí cuando comenzó a mostrar interés por la música y por la guitarra. Cuando su hermano y él tenían 10 años, empezaron a hacer pequeñas actuaciones en vivo, y a los 12 años, en un concierto en la ciudad de Magdeburgo, conocieron a Georg Listing y Gustav Schäfer y decidieron formar una banda. A esa banda, la llamaron Devilish, pero en 2003, cambiaron el nombre a Tokio Hotel, tras fichar por Sony.

Tom Kaulitz. con gorra oscura, nuevo novio de Heidi Klum. WP#JCP/ZOJ ©GTRESONLINE

Klum estuvo casada con el cantante Seal desde 2003 hasta 2012. Son padres de Henry, Johan y Lou. A ellos se suma Leni, adoptada por Seal y fruto de la relación anterior de la también presentadora de televisión con el millonario italiano y exdirector de la escudería Renault de fórmula 1 Flavio Briatore.

La modelo Heidi Klum. Jordan Strauss ©GTRESONLINE

Heidi Klum, alcanzada la madurez, asegura sentirse más contenta con su cuerpo ahora que cuando tenía 20 años. “Debemos celebrar el cuerpo de la mujer, no importa la edad. He posado desnuda antes, pero nunca lo había mostrado en público. Creo que cuando era más joven era más tímida y he crecido en ese sentido”, ha explicado.