Las fiestas de Navidad son días de contrastes para las familias con hijos pequeños. Felicidad y nostalgia, estrés y siestas furtivas en el sofá, disfrute de los niños y al mismo tiempo un ojo en el calendario a ver cuándo vuelven las clases, ganas de darles todos los caprichos de chocolate y turrón y llevarles a todas las pelis y actividades navideñas, pero al mismo tiempo atenuar y repartir el consumismo y la excitación para que no se acostumbren y den por hecho lo extraordinario.

Y eso incluye la gestión de los regalos...

Ahora que nuestra hija ya empieza a leer y a escribir (esto merece una columna propia porque es un proceso fascinante), ya inspecciona ella sola los catálogos que se han colado en casa en plan ninja. Y boli en mano como un profe a punto de corregir exámenes finales, empieza a elegir con la misma alegría insensata que yo cuando vamos a un bufete libre de los que puedes pedir infinito, sin pensar en las consecuencias.

Porque claro, los Reyes tienen pasta ilimitada, los Reyes lo encuentran todo a la primera sin hacer nunca cola y además tienen pajes que saben envolver regalos la mar de bien.

Y por mucha sensatez y orden que queramos poner, cómo le vamos a hablar a la niña de la regla de los cuatro regalos que corre por Internet entre madres perfectas y decirle que además de juguetes pida ropa o algo útil, si con generosidad también me pide juguetes para mí, porque sabe que me gustan los muñecos de superhéroes. Y os confieso que mientras los marca en el catálogo, automáticamente pienso: “por favor, que me los traigan”.

Sí, los niños con exceso de regalos al final los abren sin entusiasmo y quizá no juegan con todo y se olvidan de la mitad de los juguetes durante meses. Y como con los Gremlins, hay regalos que acaban convirtiendo tu casa en zona catastrófica (piezas pequeñas que acabarás pisando, juguetes con sonidos insoportables, slimes y pinturas que mancharán paredes…).

Pero son niños y los niños piden juguetes.

Es lo normal.

Así que esperemos que los Reyes sean sabios y tengan buen criterio. Y traigan lo que traigan, recordemos que el gran regalo siempre es poder estar en familia (aunque si hacen la siesta, mejor).

Feliz 2020, buenos reyes y buena vuelta al colegio…

PD: Aunque no me hayáis puesto el zapato virtual, como regalo os dejo mi lista de mis 10 columnas favoritas del año pasado.

