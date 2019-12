Castilla y León lidera el gasto en Lotería de Navidad por persona

Soria es la provincia de España que más cree en la suerte de la Lotería de Navidad. Los sorianos han vuelto a demostrar este 2019 que el 22 de diciembre es una fecha señalada en sus calendarios. La celebración del sorteo los anima a rascarse el bolsillo y a convertirse en la provincia española que relativamente gasta más, y de largo, en décimos, hasta alcanzar los 220 euros de inversión por persona. La fe en que los cinco números agraciados les aporte ese "pellizco" económico triplica prácticamente a la media nacional, que se queda en 68 euros por cabeza. La confianza en la fortuna que demuestran los melillenses está en las antípodas de la ciudad del Duero, pues apenas destinan 13 euros a comprar ilusión.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado recoge en sus datos de 2018 que en Soria se desembolsaron casi 20 millones de euros para adquirir 97.841 billetes de Lotería. Esta cifra implica que cada persona juegue de media 11 décimos, el equivalente a un número entero más un décimo. El desembolso de los sorianos se extiende entre sus vecinos de Comunidad, pues Castilla y León, con 105,70 euros por ciudadano, es la región española que más dinero dedica a este sorteo de Navidad.

Burgos sigue a Soria como provincia que más euros destina, con 121 euros por habitante para la Lotería de Navidad, unos euros más que la cantidad que los segovianos sacan de su presupuesto para el azar del 22 de diciembre. La cuarta posición la ocupa Huesca, con 112 euros por persona, con Palencia pisándole los talones en esta carrera hacia el Gordo.

El espejo más reciente donde mirarse lo tienen precisamente en Soria, pues en 2018 un bar de esta ciudad regaló 800.000 euros a través de dos décimos del Gordo de Navidad, el 3.347. Sin embargo, el boleto afortunado se vendió a través de la terminal, de modo que los responsables del bar Los Álamos, un establecimiento muy frecuentado en la ciudad, no supieron exactamente quién había salido de pobre.

Cuando el Gordo adelgaza a la España vacía

La lluvia de millones que se pone en juego este domingo no trae solo buenas nuevas. Del mismo modo que Soria lidera la tabla de gasto por persona, esta provincia también conoce casos en los que la lotería no siempre beneficia a los lugares donde cae. En 2006, el pequeño municipio de Berlanga de Duero (877 habitantes) se bañó en champán gracias a los 246 millones de euros que dejó el Gordo de la Lotería de Navidad, el primero que caía en la provincia en toda la historia. Sin embargo, este dinero no se tradujo en bonanzas. Una persona vinculada a los movimientos sorianos que piden visibilidad para su tierra lamenta que los afortunados no invirtieran el premio en el pueblo, sino que mayoritariamente destinaran las ganancias a comprar pisos en la ciudad de Soria, lo cual acabó menguando la población del lugar. En 13 años han perdido 200 vecinos. El cineasta Luis García Berlanga, valenciano de nacimiento, hubiera podido grabar una de sus películas con la historia ocurrida en el pueblo al que lleva por apellido.

Algo similar ocurre con Rebollo de Duero, una de esas poblaciones prácticamente abandonadas. Esa fortuna que dejó la Lotería en 2006 en tierras sorianas provocó que los 23 habitantes del lugar, todos ellos, se convirtieran en millonarios de la noche a la mañana. Sin embargo, el revuelo mediático que generó su historia llegó a los oídos de los ladrones, que hicieron de las suyas en un pueblo donde las casas están separadas y es difícil percatarse de que algún intruso ha forzado la cerradura del vecino. Una persona de la comarca, que prefiere mantener el anonimato, subraya que las particularidades de estos lugares, con una población tan dispersa, facilitan la labor de los asaltantes.