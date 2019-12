Miles de ‘peces pene’ aparecen en una playa de California

Al norte de San Francisco, a unos 80 kilómetros por la costa, la bahía de Drake es reconocida como el lugar más probable en el que sir Francis Drake, pirata al servicio de Isabel I de Inglaterra, fundó un campamento temporal en California para arreglar su embarcación antes de retomar su circunnavegación del globo rumbo a las Molucas. La bahía es considerada uno de los primeros ejemplos de contacto entre europeos y nativos de la costa oeste estadounidense. Es un lugar de interés histórico, el primero en el que un inglés reclamó terrenos para su corona, dentro de un santuario natural que la página de turismo de California invita a recorrer para encontrarse "sorprendentes descubrimientos, incluidos una increíble vida silvestre". Como lo que se han topado quienes han paseado en los últimos días por las orillas de la playa Drake: "miles" de los gusanos vulgarmente conocidos como peces pene, cuya tragedia ha dado a conocer la revista Bay Nature.

Desde la costa es habitual observar focas comunes, pero no tanto encontrarse varadas a "miles" de estas lombrices de mar. Se los encontró un excursionista que, extrañado, le envió una foto a la publicación naturalista ("Me he encontrado miles de estos el 6 de diciembre en playa Drake, después de una tormenta. ¿Qué ha pasado?"). El biólogo Ivan Parr le explica: esas miles de salchichas rosadas habitan las playas de la zona, y son conocidos normalmente como peces pene por su forma fálica. El nombre científico de esta especie es Urechis caupo y pertenece a la familia Echiura, formada por otras tres especies: los ejemplares aparecidos en playa Drake son los únicos especímenes que pueblan América del Norte, explica Parr.

Su anatomía, "perfectamente adaptada para la vida subterránea", le permite excavar en la arena madrigueras con forma de u no más anchas que su cuerpo: una para filtrar el agua y captar plancton, la otra para expulsar el resto, que a su vez serán aprovechadas por otros animales que habitan la cueva o la visitan periódicamente en busca de alimento, como relata didácticamente el biólogo: especies de almejas, cangrejos o peces. Por eso también se conoce a esta lombriz como el gusano posadero (fat innkeeper worm).

Tormentas como la que azotó playa Drake la semana pasada pueden golpear con fuerza las aguas someras y remover la tierra donde habitan estas criaturas, para dejarlas expuestas a un mar que los arrastra hasta las orillas para deleite de las aves y de las risas flojas.