En vídeo, el joven Ryusei Ouchi practica 'skate'.

Ryusei Ouchi es un skater japonés de 19 años cuyos vídeos patinando se han vuelto viral en las redes sociales. La excepcionalidad de su estilo no está en sus movimientos, sino en el bastón con el que los acompaña: el joven es invidente, pero eso no le impide desplazarse con soltura y ejecutar distintos trucos sobre su tabla. Las publicaciones que ha compartido acumulan cientos de visualizaciones en Instagram (@kid_m.c) y su cuenta personal tiene más de 20.000 seguidores.

Según cuenta Ouchi a Reuters, nació con una visión perfecta, pero cuando tenía siete años le diagnosticaron una afección ocular. Cuando cumplió 15, comenzó a practicar skateboarding, momento en el que su vista comenzó a degenerarse de manera más rápida. En los últimos meses, esta se ha agravado hasta el punto de que prácticamente se ha quedado ciego. Sin embargo, el joven no se ha rendido: “Quiero aprender a patinar con seguridad mientras uso el bastón. Si estoy patinando, no sé cómo de seguro puedo estar, pero así es la vida. Me encanta patinar a pesar de todo y quiero hacerlo". Ouchi también ha puesto de manifiesto su deseo de que su disciplina llegue a estar presente en los Juegos Paralímpicos, con la esperanza de poder participar en ellos.