Anibel, el crimen que estremece a uno de los países con más violencia machista

Conceptos como feminismo o violencia de género tardan más en penetrar en el entorno rural. Cinco jóvenes se reúnen en la sede de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (Conamuca) en la Comunidad de Dios Dirá, a algo más de una hora de Santo Domingo, para explicar cómo ven ellos las agresiones machistas en sus vecindarios. “En mi comunidad una chica dejó a su novio porque le daba golpe tras golpe. Él compró un cuchillo para matarla, fue a por ella y le dio diez puñaladas. Muchas veces la gente ni se mete a ayudar, solo están ahí grabando con el móvil. Te digo una cosa, yo creo que todos los que son violentos con las mujeres es porque ya han tenido malas experiencias con alguna y están desconfiados”, explica Yasser Arias, de 23 años. “La violencia no tiene justificación”, le contesta Daniela Janil, de 28.

“Las mujeres ya están preparándose para que ningún hombre venga a atropellarlas”, secunda Amaifi Pérez, de 23. “Pero todavía hay muchas que consienten. Yo misma me crie con el cuento del príncipe azul”, apunta Lauri Patricia, de 21. “Los de la Policía no están muy enterados. Si no hay moratón, para ellos no pasa nada. Te dicen que en pleitos entre marido y mujer no se meten”, afirma Failin de la Cruz, de 21 años. Yasser habla también de las inseguridades de los chicos: "A vosotras os gusta más uno que se haga el duro. Da vergüenza ir de forma decente con un ramito de flores por si dicen que somos unos palomos".

Daniela cuenta la historia de una niña de su mismo nombre que se escapó a los 14 años de su casa para dedicarse a la prostitución. Conoció a un hombre que ella definía como "su salvador", que abusaba de ella y le pegaba y la dejó embarazada a los 15. "La maltrataba delante de la gente y se reían hasta que un día le pegó tan fuerte que hubo que llevarla al hospital". Entonces la Policía acudió a casa a detenerle y él desapareció. Unos meses más tarde ella también se evaporó y no se volvió a saber de ella. Nadie busca a Daniela.