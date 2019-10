Los abogados de Amber Heard piden al juez el historial médico de Johnny Depp para demostrar sus adicciones

Los abogados de Amber Heard le han pedido a un juez que les permita ver los expedientes médicos de Johnny Depp ya que dicen les ayudará a demostrar que tenía un historial de abuso de alcohol y sustancias que le condujo a la violencia machista. El viernes, sus abogados también dijeron al tribunal que habían solicitado otros documentos que supuestamente demostraban que el actor habría abusado de otras parejas. Los letrados de Depp argumentaron que esas informaciones son irrelevantes, pero el juez ha permitido que el equipo de Heard siga adelante con su reclamación.

Todo ello sucede dentro de la demanda de Depp a Heard en la que le pide 50 millones de dólares alegando que lo difamó al escribir un artículo de opinión en 2016 sobre violencia doméstica. Ella no incluyó su nombre, pero él dice que lo implicó públicamente al escribirlo. Ahora, ella está tratando de demostrar que él la golpeó durante su breve matrimonio, algo que el artista ha negado durante mucho tiempo.

Los abogados de Heard sostienen que el historial de Depp de abuso de sustancias y alcohol alimentó el abuso físico. Heard, durante su batalla contra Depp, ha presentado fotos que, según ella, muestran las lesiones que su exmarido le causó.

La actriz Amber Heard. GTRES

"Después de haber sido demandado por difamación por su notorio engaño de abuso, los abogados de #TimesUp de Amber Heard no pierden el tiempo tratando de probar lo que no se puede probar. En cambio, hacen lo que siempre hacen los culpables, combinan el crimen original con nuevas acusaciones de abusos falsos y otras insinuaciones difamatorias", han declarado los letrados de Depp. "Hay un juicio público el 3 de febrero y será entonces cuando la verdad reemplazará a las relaciones públicas", añaden en un comunicado.

Tras un matrimonio que apenas duró 15 meses, Heard, de 33 años, pidió el divorcio al actor, de 56, en mayo de 2016. Entonces comenzó un culebrón que, tres años después, no parece tener fin. En plena celebración del juicio por difamación a causa de una demanda interpuesta por Depp, en la que reclama a la actriz 50 millones de dólares, el actor mostró en julio una fotografía en la que aparece en un hospital con quemaduras y ensangrentado tras una supuesta pelea con Heard, según ha informado el medio estadounidense The Blast. Depp asegura que Heard "apagó un cigarrillo" en su mejilla en una supuesta pelea, durante la cual, sostiene el actor, ella le lanzó una botella que le hizo un corte en el dedo. El actor señaló que la discusión sucedió en marzo de 2015 en Australia, justo después de que la actriz le escuchase hablar con sus abogados sobre su "intención" de iniciar los trámites de divorcio, según los documentos judiciales obtenidos por The Blast.

Los documentos también indican que Depp trató de eludir la pelea y se fue a un bar próximo a su casa, pero ella le siguió, "gritándole de forma agresiva". En el local, Depp pidió un vodka y mientras se lo bebía, Heard le arrojó una botella y falló. Entonces la actriz le lanzó una segunda que le provocó un corte en el dedo. "Después, la señora Heard apagó un cigarrillo en su mejilla derecha", especifica el documento publicado por este portal.

Tras la denuncia que interpuso la actriz contra el actor por "violencia doméstica continuada", y que nunca llegó a probarse, Depp interpuso dos demandas. La primera, contra su exmujer por difamación. La segunda por la misma acusación, pero esta vez contra News Group Newspapers Limited, la empresa propietaria del diario británico The Sun, y contra uno de sus columnistas, Dan Wootton.