Amber Heard sobre Johnny Depp: “Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró”

Amber Heard está detallando el presunto abuso que experimentó mientras estaba casada con Johnny Depp en una nueva demanda judicial interpuesta por el actor que la acusa de difamación y reclama 50 millones de euros. La actriz, de 32 años, afirma que el actor se convirtió en un "monstruo" cuando estaba bajo la influencia de drogas y alcohol, según documentos judiciales, obtenidos por la revista People.

Heard y Depp se casaron en 2015. En mayo de 2016, ella presentó una orden de alejamiento tras acusarle de abusos. Depp negó los hechos la expareja resolvió su divorcio fuera de la corte en agosto de 2016 mediante un acuerdo privado. Heard recibió 7 millones que donó a la caridad. Ambos actores firmaron acuerdos de confidencialidad que les impiden hablar de su relación públicamente.

Pero Depp demandó a su exesposa por difamación después de que esta escribiera un artículo de opinión para el Washington Post en diciembre de 2018 en el que aseguraba ser una víctima de violencia doméstica. Si bien nunca mencionó a Depp por su nombre.

Johnny Depp, con la mano vendada, y Amber Heard, a su llegada a Australia en abril de 215. CORDON PRESS

Ante la corte, la actriz afirmó que Depp la golpeó repetidamente, le arrancó el cabello y la intentó ahogarla. Según su declaración, Depp "se convertían en una persona totalmente diferente a menudo delirante y violenta. Llamamos a esa versión de Johnny, "el monstruo", según se desprende de los documentos judiciales.

Uno de los hechos que la actriz relata transcurre durante un vuelo de Boston a Los Ángeles en mayo de 2014. "Depp comenzó a lanzarme objetos por haber filmado una escena romántica con James Franco", asegura Heard. "En lugar de reaccionar a su comportamiento, simplemente me moví unos asientos", dijo. "Eso no lo detuvo. Me empujó provocativamente una silla mientras caminaba, me gritó y se burló de mí gritando el nombre James Franco".

Heard alega que en diciembre de 2015, Depp "tuvo otra pelea conmigo" en su apartamento de Los Ángeles. "Me lanzó una garrafa, golpeó artículos de la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró desde la escalera a la oficina, a la vivienda y a la cocina de la habitación y luego a la habitación de invitados".

Heard confiesa que le dijo a Depp que quería "dejarlo, y que llamaría a la policía si alguna vez la tocaba otra vez", pero que el actor supuestamente respondió "empujándome" y "me dio un cabezazo en la cara".

Depp ha negado siempre todas las acusaciones y afirmó en su demanda por difamación que "nunca abusó de la señora. Heard. Sus acusaciones contra él fueron falsas cuando se hicieron en 2016. Formaban parte de un engaño elaborado para generar publicidad positiva para que la señora Heard avanzara en su carrera ".

El abogado de Heard dijo en una declaración: "Esta frívola acción es solo el último de los repetidos esfuerzos de Johnny Depp por silenciar a Amber Heard. Ella no será silenciada. Las acciones del señor Depp demuestran que no puede aceptar la verdad de su comportamiento abusivo continuo".

Johnny Depp afirmó al interponer la demanda, que Amber Heard tuvo una aventura secreta con el fundador de Tesla, Elon Musk, que comenzó solo un mes después de contraer matrimonio. Contó que Musk a menudo visitaba a Heard en medio de la noche mientras Depp estaba fuera de casa viajando, incluido el día en que Heard mostró su rostro maltratado y afirmó que Depp había causado las lesiones.

Los abogados de la actriz, sin embargo, sostienen que el gigante de la tecnología y la actriz no comenzaron su relación hasta que terminó su matrimonio con Depp. "Esta acción frívola es solo el último de los repetidos esfuerzos de Johnny Depp por silenciar a Amber Heard", dijo su abogado, Eric M. George, a People. Antes de la acusación de Depp se pensaba que el romance entre la actriz de La chica danesa y el adinerado empresario comenzó después del polémico divorcio de Heard con el actor Johnny Depp, quien le tuvo que pagar 7 millones después de que la actriz retirara la petición de una orden de alejamiento por violencia doméstica.