La última barbaridad de Gwyneth Paltrow: determina cual es el peso mínimo para poder vivir

Gwyneth Paltrow se atreve con casi todo en su página de estilo de vida Goop. Lo último ha sido determinar cual es el "peso más ligero que se puede vivir". Una recomendación peligrosa que ha indigado a los científicos. Los de la Universidad de Cambridge han calificado los consejos de "irresponsables" .

Paltrow ha sido criticada por expertos en dietas después de que la web de la actriz les recomendara a los lectores que intentaran alcanzar su "peso más delgado para vivir". Los científicos creen que el artículo envía un mensaje peligroso que glorifica la "delgadez" y alienta los trastornos alimentarios como la anorexia.

El artículo, titulado Mitos de la dieta revitalizante y con el lema "apoyado por la ciencia", presenta una entrevista con la psicóloga estadounidense, la doctora Traci Mann, en la que dice que las personas deberían tratar de estar en el extremo más bajo de su "rango establecido". Pero el científico de la Universidad de Cambridge, el doctor Giles Yeo, sostiene que el consejo de estar en el "extremo bajo" es confuso e irresponsable, y cree que sugiere que las personas deberían ser "lo más flacas posible" sin morir.

El estilo de vida saludable fue la base de Goop, la empresa de la actriz, un negocio que mueve más de 3,7 billones de euros al año según los datos de la revista económica. Pero Paltrow ha ido mucho más allá y en 10 años la newsletter en la que compartía sus recomendaciones se ha transformado en un negocio enorme que incluye líneas de moda, cosmética, fragancias, decoración, libros... Tanta actividad no ha estado exenta de polémica y en muchas ocasiones sus productos y recomendaciones han sido objeto de críticas por parte de expertos que han cuestionado su efectividad o que incluso han advertido contra ellos.

La página de la actriz, por ejemplo, sugiere polémicas prácticas sexuales —ha recomendado a las mujeres dormir con huevos de jade dentro de la vagina y sentarse sobre una olla con agua caliente y hierbas como método para limpiar el útero— y otros consejos criticados por expertos, como tratamientos de belleza con veneno de abejas o menús sin gluten para no celíacos. Cuanto mayor es el escándalo, más crece el número de visitas —alrededor de 2,5 millones al mes y mayoritariamente de mujeres—. Paltrow defiende que no se presentan verdades absolutas, y resta importancia a las críticas. “Solo hacemos preguntas interesantes a fuentes no convencionales”.

Sus seguidoras, conocidas como goopies, son capaces de gastarse entre 427 y 3.800 euros para asistir a un encuentro con la actriz.