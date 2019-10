Este es el corrector más vendido de Amazon

No hay neceser de maquillaje que se precie que no contenga en su interior uno o varios correctores. Se trata de uno de los productos de belleza más vendidos en todo el mundo: no en vano es una de las herramientas más potentes y valiosas a la hora de maquillar el rostro.

Suele convertirse, además, en protagonista de cada colección lanzada por las marcas de belleza resultando ser el más vendido de la línea. Y es que su función y aplicación son vitales en todo ritual de maquillaje: como si de magia se tratase, tiene la capacidad de borrar manchas, corregir el tono de la piel e incluso ocultar imperfecciones y granitos.

Sin embargo, lo cierto es que la garantía de una gran marca detrás no siempre es suficiente. A menudo necesitamos del testimonio de otras usuarias para confiar en su capacidad de cubrir imperfecciones y disimular granitos, rojeces u ojeras. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos acudido a Amazon para averiguar cuál es el corrector más vendido de la plataforma. Y lo que hemos encontrado no nos ha sorprendido: cuatro estrellas y media de puntuación y más de 580 valoraciones avalan el éxito de Fit me! de Maybelline.

Compra por 4,95€ en Amazon

¿Cómo se aplica?

Cuenta con uno de los formatos más exitosos en el mundo de los correctores: en tubo y con mini aplicador de esponja. Perfecto tanto para usar en casa como para llevar a cualquier parte y no necesitar ninguna otra herramienta para aplicarlo. Es también idóneo para utilizarlo de diferentes formas:

1. Con un simple toque sobre las imperfecciones y granitos. Difumínalo con el propio aplicador o con tus dedos.

2. En forma de triángulo para cubrir las ojeras. Pinta un triángulo bajo el ojo con la esponja y difumina con suaves toquecitos o con el dedo para hacer que se funda con tu piel. Elige para esta zona un tono igual o más oscuro que tu piel para evitar el "efecto esquiadora".

3. Como iluminador (en un tono más claro) para resaltar los rasgos de tu rostro. Aplica en el centro del párpado, bajo las cejas o en el arco de Cupido con pequeños toquecitos y difuminando los bordes.

* Aplica siempre antes que la base de maquillaje habitual.

El nº1 más vendido

"Tengo muchas ojeras, de las genéticas, y este producto me las tapa casi por completo. Es uno de los mejores correctores que he probado, no se cuartea, no marca las arrugas y se aplica muy bien", confirma una de sus usuarias.

Y no es casualidad: el corrector Fit me! de Maybelline está formulado con base transparente para que se adapte a todos los tipos y tonos de piel y por eso el resultado es un color natural que cubre imperfecciones e ilumina.

Además, su textura ligera y no grasa deja que la piel respire y atenúa los signos de fatiga sin dar sensación de ser una cobertura artificial.

Compra por 4,95€ en Amazon

Está disponible en 8 tonos diferentes, desde el Ivory (super light) hasta el Hazelnut (para las pieles más oscuras).

Prebase alisadora de larga duración de L'Oréal Paris. Los usuarios del corrector Fit me! suelen añadir a su compra el 'primer' más vendido de la marca francesa para redondear su maquillaje. Esta prebase (disponible en 8 tonos) alisa la piel, rellena los poros y aumenta la duración del maquillaje. Compra por 7,15€ en Amazon

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de octubre de 2019.

Este es el aceite de pelo que fortalece tu cabello, tus cejas y tus pestañas más vendido en Amazon.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.