Los mejores descuentos y ofertas para superar la vuelta a la rutina

En las últimas semanas la vida ha vuelto a la normalidad. Las oficinas han vuelto a llenarse de vida —y alguna que otra ojera—, y los colegios, institutos y universidades han abierto sus puertas para comenzar un nuevo año académico. El verano llega a su fin este fin de semana con el cambio de estación, pero las malas temperaturas y las lluvias torrenciales ya han obligado a más de uno a guardar los bañadores, las bermudas y los vestidos en los cajones hasta el año que viene.

Los primeros días del mes de septiembre son de adaptación. Ahora que ya estamos a mediados, la playa, las terrazas y las tardes en la piscina sin hacer nada han quedado olvidados. La vuelta a la rutina es complicada física y psicológicamente y, por descontado, también lo es para los bolsillos. Desde EL PAÍS Escaparate, no podemos hacer nada para que estés menos cansado, pero sí podemos ayudarte a que las compras de estos días sean un poco más baratas con esta recopilación de ofertas y promociones en artículos y servicios básicos para este mes.

Mejores descuentos en transporte

Este verano somos muchos los que hemos utilizado un automóvil para ir de un lado a otro. Irremediablemente, las cifras del cuentakilómetros han subido, los neumáticos han sufrido cierto desgaste y hemos tenido que hacer frente a la gasolina o el gasóleo. Si no necesitamos el coche diariamente, es posible que una vez volvamos a casa, se quede aparcado una temporada. La mayor parte de las grandes ciudades cuentan con sistemas alternativos de transporte, que además de ser menos contaminantes, pueden resultar más económicos si se aprovechan alguna de las ofertas que te proponemos a continuación:

eCooltra

Estas motos eléctricas no producen emisiones y son una alternativa respetuosa con el medio ambiente en esta semana de la movilidad sin coche. Para el número de personas que utiliza este medio de transporte, la compañía ha querido ofrecer en exclusiva un código descuento para los nuevos usuarios. Estos podrán disfrutar de 20 euros totalmente gratuitos, o lo que es lo mismo, 77 minutos gratis para moverse por Barcelona, Madrid o Valencia de forma sostenible y económica.

Cupón descuento exclusivo eCooltra de 77 minutos gratis (20€)

Europcar

Quienes no tienen coche y lo utilizan de forma esporádica estarán familiarizados con los servicios de esta marca de vehículos de alquiler. Recurrir a este tipo de empresas es una solución para llevar a cabo viajes de ocio o de trabajo de forma puntual. Esta tienda ha sido uno de los proveedores oficiales de La Vuelta 2019 y para celebrarlo ha querido premiar a sus clientes con un descuento de 20 euros en cualquier alquiler que realicen en su plataforma online si te utiliza el código correspondiente de los que encontrarás a continuación.

Cupón descuento Europcar de 20€

Norauto

Para quienes no tengan otra opción que no sea seguir utilizando el coche cada día, es un buen momento para hacer una revisión entera del vehículo. La puesta a punto no solo se puede realizar antes de hacer un viaje largo, también se puede hacer con el cambio de estación. En este taller online se puede solicitar una revisión, coger citas en talleres e incluso comprar piezas de repuesto para automóviles de cualquier marca. En este último caso, quienes realicen el pedido a través de Internet, pueden ahorrar 10 euros de forma exclusiva en sus compras de más de 200 euros; siete euros en las superiores a 150 euros y cinco euros en las de 125 euros.

Cupón descuento exclusivo Europcar de 10, 7 o 5€

La comida en la nevera sin necesidad de cocinar

Pensar en un menú semanal, preparar la compra acorde a los platos que vamos a comer y cocinar es otra de las tareas a las que tenemos que volver a acostumbrarnos porque, con la llegada de septiembre, vuelven los tuppers a las oficinas y los bocadillos a los patios. En los últimos años, una gran cantidad de restaurantes se han sumado a la demanda comida a domicilio con alternativas saludables que pueden incluirse a nuestra alimentación semanal. Hemos seleccionado los mejores descuentos en empresas de reparto por si algún día no quieres meterte en la cocina y prefieres que sean otros los que te preparen la comida.

Deliveroo

El código postal en el que queramos recibir nuestra comida será determinante para conocer los establecimientos que estarán dispuestos a enviarnos un pedido. Una vez elegimos lo que más nos apetezca, y antes de finalizar el pago, podremos incluir alguno de los códigos promocionales que encontrarás en el enlace para ahorrar un poco. Uno de ellos se tiene que utilizar dos veces y supone un descuento total de 5 euros (2,50 euros en cada pedido) y el otro, tan solo está disponible para nuevos clientes y hace que podamos ahorrar 15 euros en los tres primeros pedidos que se realicen a través de su web.

Cupón descuento Deliveroo de 5 o 15 euros

Just Eat

La variedad y cantidad de restaurantes que podemos encontrar en esta aplicación también depende de dónde nos encontremos. Entre el surtido de platos se puede encontrar comida típica de varias nacionalidades y estilos de cocina, algunas con descuentos que llegan hasta el 50%. Para conseguir los mejores precios tan solo hay que ir al apartado Filtrar y seleccionar alguno de los establecimientos recomendados.

Oferta Just Eat con descuentos de hasta el 50%

Amazon

Esta empresa de momento no tiene servicio de comida a domicilio, aunque no podemos descartar que vaya a ser una de las patas de su negocio en el futuro. Lo que sí ofrece a sus usuarios es la posibilidad de hacer sus compras en su supermercado favorito y recibirlas entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche. Este servicio se estrena con una oferta en los supermercados La Plaza de Día de Madrid, donde hay una gran variedad de platos preparados. Las compras que se se lleven a cabo a través de Amazon en este supermercado y, superen los 50 euros, pueden beneficiarse de 10 euros de descuentos gracias al código promocional que encontrarás tras estas líneas.

Cupón descuento Amazon de 10€ en el supermercado La Plaza del Día

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de septiembre de 2019.

