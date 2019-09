Todos los caminos regresan al flamenco

Mina, una gata blanca bautizada en honor a la cantante italiana, es el único ser vivo que parece ajeno a lo que está sucediendo en esta casa cordobesa. Justo detrás del patio donde ella duerme, Rocío Márquez está dando los toques finales a una de las dos canciones que ha grabado junto al músico y productor Fernando Vacas, propietario de la casa estudio en la que nos encontramos, y Florent Muñoz, guitarrista de Los Planetas. Una unión auspiciada por el décimo aniversario de SON Estrella Galicia, que continúa buscando el talento musical y propiciando encuentros únicos y especiales.

Cuando Vacas conoció a Rocío Márquez, tuvo una revelación. “La vi con un kimono, tomando té verde, y pensé que teníamos que componer algo utilizando haikus”, recuerda. Así nacieron Agua de Levante y Cupido, dos canciones que desafían las estrecheces de las clasificaciones y que formarán parte de los singles en edición especial que celebran los diez años de SON Estrella Galicia. También, el punto de encuentro de dos trayectorias que partieron de lugares opuestos para encontrarse después en un cruce de caminos. Tanto Vacas como Florent surgieron del rock indie. “El tiempo, al final, hace que el tronco tire de las raíces”, apunta Fernando, y tanto él como el guitarrista granadino han acabado experimentando con el flamenco.

El tercer vértice de esta colaboración, Rocío Márquez, siguió el camino opuesto. “Mi madre tiene un fandango mío con dos años. A los ocho empecé a ir a la peña flamenca de Huelva, y con nueve ya estaba en el escenario”, recuerda. Algo después, a los 22, consiguió uno de los mayores reconocimientos del flamenco, la Lámpara Minera del Festival del Cante de Las Minas. “Fue un arma de doble filo, sentía una responsabilidad tan grande que durante un año entero no cambié ni una letra en mis conciertos”, confiesa. “Al año siguiente tuve una crisis artística brutal, me dije, ‘me voy a premitir hacer lo que a mí me nazca, si me equivoco me equivoco’. Es lo mismo que ellos, pero al revés, y ahora nos hemos cruzado”, resume.

La colaboración de los tres músicos sirve también para representar el compromiso y la dedicación de SON Estrella Galicia con los momentos únicos y las colaboraciones especiales entre los artistas más interesantes de la actualidad. Algo que se representa en la manera de entender la creación artística de Rocío, Florent y Fernando. El último lo explica así: “El flamenco no es una música, es una actitud ante la vida. Ponerte en el acantilado y tener cuidado de que no te dé un viento para no caerse. Eso es el flamenco”.