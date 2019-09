Descuentos en material deportivo para volver a los entrenamientos

El verano toca a su fin y, con la vista puesta en la próxima temporada estival, una nueva operación bikini se pone en marcha. Toca eliminar los excesos del verano —resultado de copiosas comidas en los chiringuitos, rematadas con más alcohol de lo habitual, helados y refrescos azucarados—, y volver a coger el ritmo, a recuperar la forma. No hay que echarse las manos a la cabeza sino trabajar duramente para conseguirlo. Septiembre es, junto con enero, uno de los meses del año en el que los gimnasios incorporan más usuarios a sus bases de datos. No temas porque con preparación, paciencia, constancia y determinación puedes conseguirlo de una manera mucho más llevadera de lo que imaginas. Y también barata. Sí, barata.

No tengas prisa. No pretendas recuperar en una semana lo que no has hecho en un mes. Aseguran los expertos que, para llevar a cabo un entrenamiento eficaz, tan importante es ser eficiente en la consecución de los mismos como hacerlo con el material técnico adecuado. Si no dispones de uno, o el que tienes está desgastado o anticuado, pueden llegar los dolores y las lesiones, lo que podría mantenerte alejado del gimnasio una larga temporada. Hacerte con nuevo material es muy importante, y ello no tiene que estar reñido con el ahorro, siempre y cuando sepas dónde adquirirlo. Con esta recopilación podrás hacerte una idea de cuáles son las tiendas para equiparte al mejor precio en función del tipo de ejercicio que vayas a practicar.

Deportes de equipo y de exterior

Las marcas tradicionales no se han estancado y han optado por ampliar su negocio con nuevos deportes. Así, adidas y Nike se han metido de lleno en el mundo del skate y del snowboard. También la marca alemana ha entrado con fuerza en el pádel y en el boxeo. Sin embargo, eso no ha significado que hayan descuidado su modelo de negocio y siguen prestando especial atención a los deportes que les han hecho grandes, a saber, el fútbol y el baloncesto, principalmente, pero también el tenis, el golf o el rugby. A continuación encontrarás los descuentos que estas dos marcas, junto a la tienda ASOS, ofrecen en ropa y accesorios para deportes de equipo y de exterior.

adidas

La firma alemana es todo un referente en el deporte a nivel mundial. Algunos de los deportes de equipo más practicados tienen cabida en su catálogo: fútbol, baloncesto, tenis, golf, rugby, skateboard, natación, yoga, ciclismo, voleibol y muchos más se reúnen en su web a precios realmente sorprendentes. Ahora podrás conseguir todo lo que necesitas por un 20% menos de la mano de EL PAÍS Escaparate. Aplica el código promocional que te facilitamos antes de efectuar el pago y verás cómo se reduce el importe de tus compras.

Código promocional adidas del 20% en la sección Outlet

Nike

El gigante norteamericano no solo viste a algunos de los mejores deportistas y equipos del mundo, sino que es una de las marcas más vendidas a nivel global. Hazte con las zapatillas de tus ídolos del mundo del baloncesto, de tu equipo de fútbol, de skate, tenis y golf o con las equipaciones, camisetas, sudaderas, polos y pantalones cortos específicos para cada deporte. Accesorios que, en definitiva, llevarán tus entrenamientos a otro nivel. ¿Eres estudiante? Actualmente podrás disfrutar de un código descuento del 10% solo por registrarte. ¡Apenas te llevará dos minutos!

Código promocional Nike del 10% para estudiantes

ASOS

Pese a ser una tienda más conocida entre los amantes de la moda, cuenta con una importante sección deportiva para hombres y mujeres. Futbol, golf, running, natación y gimnasio son solo algunas categorías de esta tienda que cuenta con una gran gama de marcas y un sinfín de promociones. Ahora, si eres nuevo, si nunca has comprado en ASOS, te premian con un 10% de descuento en tu primera compra. Podrás filtrar por categoría, actividad, talla, tipo de producto, estilo, marca, color y precio. De esta manera podrás lucir el mejor look a la hora de practicar tu deporte favorito y encontrarás rápidamente todo aquello que buscas.

Código descuento ASOS del 10% en tu primera compra

Wiggle

El triatlón es un deporte cada vez más popular, completo, relativamente fácil de practicar a nivel amateur y tremendamente divertido, que aúna natación, ciclismo y carrera. Una de las webs de referencia en este deporte pujante es Wiggle, una tienda en la que encontrarás el mejor equipo para todos los niveles de los tres deportes por separado así como productos para nutrición y bienestar. Además, ahora, en su sección de liquidación encontrarás descuentos de hasta el 60% en maillots, zapatillas, cascos y del 50% en bañadores, ropa de triatlón, gafas, bolsas y ropa de running. Arranca esta nueva temporada de entrenamientos con el mejor material técnico y verás cómo mejoran los resultados y la calidad de tus entrenamientos.

Código descuento Wiggle de 10€ en tu primera compra

Gimnasio: fitness y otras actividades de interior

En septiembre los gimnasios vuelven a llenarse de gente. Atrás quedan las imágenes de centros desérticos, con apenas 4 o 5 personas entrenando. Es más, según señalan algunos centros, es uno de los meses en los que más altas nuevas se registran, solo superado por enero. Y es que, frente a lo que muchas personas piensan, una de las formas más efectivas de quemar grasa es en el gimnasio. Combinar trabajos de fuerza con ejercicio cardiovascular, tales como correr en cinta o montar en bici estática es, según los últimos estudios, la forma más rápida y eficaz de perder peso. Tras el salto te ofrecemos las mejores tiendas en las que podrás comprar todo el material que necesitas para ir preparado al gimnasio.

eBay

Afronta esta nueva temporada en el gimnasio de la mejor manera posible de la mano de eBay, un gigante de compraventa electrónico en el que encontrarás prendas y maquinaria (por si prefieres, como cada vez hacen más personas, montar un pequeño gimnasio en casa) con descuentos que, en ocasiones, superan el 70%. Y es que, tan importante para obtener los resultados deseados es llevar material adecuado como realizar los ejercicios de cada entrenamiento de manera correcta. Hazlo de la forma más barata y cómoda posible de la mano de EL PAÍS Escaparate y eBay.

Descuentos eBay en una gran cantidad de productos seleccionados

Complementación y suplementación deportiva

Si anteriormente señalábamos que una de las claves para optimizar el resultado de nuestros entrenamientos es contar con un material técnico adecuado, no hay que olvidarse de la importancia de la nutrición. Lo primero que debemos saber es cuál es nuestro objetivo. No es lo mismo entrenar para ganar fuerza que hacerlo para ganar volumen o para perder peso. Tampoco es lo mismo a nivel nutricional. Por eso hay tantos productos diferentes en función de lo que busque cada uno. A continuación, recopilamos los mejores descuentos en packs y nutrición para que consigas los resultados que buscas.

Amazon

La compañía estadounidense con sede en Seattle, Estado de Washington, cuenta entre su vasto catálogo con un quemador de grasa dual rebajado un 10%, además de otros suplementos nutricionales que te llevarán a conseguir tus objetivos deportivos con mayor facilidad. Igualmente encontrarás vitaminas, minerales y suplementos, ayudas para el adelgazamiento y la pérdida de peso, barritas, bebidas nutritivas y un largo etcétera. Todo ello a un clic de distancia, desde la comodidad de tu hogar.

Código promocional del 10% en el Quemador de grasa DUAL Pro F-Burner

MyProtein

Proteínas, barritas, saborizantes y edulcorantes, snacks, quemagrasas, mezcladores y accesorios para el gimnasio son parte indispensable del día a día de todos aquellos que quieren llevar los resultados de sus rutinas a un nivel superior, mejorando de esta manera su rendimiento y su bienestar. Todo eso lo encontrarás con descuentos de hasta el 33% en una gran gama de productos. Gana músculo y fuerza, bate tus marcas personales y súperate día a día con una firma pionera en el sector de la nutrición deportiva. Y si lo que buscas es la mejor moda deportiva podrás encontrarla en MyProtein con descuentos de hasta el 70%. ¡Y con envíos gratis a partir de 60 euros de compra!

Código descuento MyProtein del 50% en packs

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de septiembre de 2019.

