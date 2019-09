Nueve series recientes que muestran delirantes tópicos sobre España

"Sol, paella y fiesta". Son los tres tópicos con los que buena parte de la cultura popular internacional ha retratado a España en tiempos pasados. Todos evolucionamos, nos informamos y ampliamos el foco. ¿Todos? Estas series del siglo XXI, algunas de ellas de ahora mismo, siguen construyendo la imagen de España con un mirilla estrecha y llena de naftalina.

1. 'Years and Years'

De qué serie hablamos. De una de las mejores propuestas de 2019. Se trata de seis episodios que analizan los (hipotéticos) caóticos próximos 15 años a través de los Lyons, una familia británica que sufre brutales cambios a nivel político, social y tecnológico. Y aquí aparece España.

Cómo retrata España. Como la entienden los ingleses que vienen a hacer balconing. Tal y como muestra la videollamada que Daniel Lyons (uno de los protagonistas) tiene con su familia, España se muestra como un lugar al que uno viene básicamente a salir de fiesta y comer paella. Aunque uno se encuentre en Madrid (como es el caso de Daniel) y le separen 400 kilómetros de distancia de Valencia, cuna del plato español por excelencia. Durante la conversación que Daniel mantiene con sus hermanos les dice de forma jocosa: "Hola desde Madrid, hasta la vista, paella, sí, sí, sí". Un tono que choca porque su hermano Stevens le dice entonces que su padre ha muerto.

2. 'Cómo conocí a vuestra madre'

Los productores de 'Cómo conocí a vuestra madre' se tuvieron que disculpar por la imagen que ofreció la serie de España.

De qué serie hablamos. Durante un tiempo Cómo conocí a vuestra madre (2005-2014) aspiró a ser el relevo de Friends. Ted Mosby, el protagonista, les contaba a sus hijos quién había sido su madre. Para ello tardó nada menos que nueve temporadas. En la penúltima entrega, la serie logró enfurecer a los fans en España.

Cómo retrata España. En el episodio 8x23 (2013) Ted rememora un viaje de estudiante. En un mapa a toda pantalla se acumulan las erratas: Mérida se convierte en “Marida” (y aparece situada en Portugal), Valencia es “Valencenia” y Tarragona, “Tarrogona”. Con lo fácil que es abrir la Wikipedia. En su paso por Andalucía, Ted se encuentra a la flamenca de turno que le jalea con un clavel en la boca. Luego corre los toros en San Fermín, con imágenes de Pamplona de los años 60 en las que aparecen marineros y militares sentados en las vallas del recorrido. Luego aparecen unos mariachis que tocan sus guitarras en la escalera del Parque Guell de Gaudí, en Barcelona. Ted se anima y canta con ellos “el ganso con la riñonera” que es como decir en España (según ellos) "que eres tonto". Fue tal escándalo que los creadores asumieron su equivocación y admitieron que no lo hicieron con malicia sino por pura ignorancia.

Se pueden ver las imágenes de Cómo conocí a vuestra madre pinchando aquí.

3. 'Los Simpson'

De qué serie hablamos. Los Simpson (desde 1989 y todavía sigue) se ha convertido en la serie de animación más longeva. Durante sus 30 temporadas son famosas sus predicciones y variadas menciones a España, también con alguna que otra metedura de pata.

Cómo retrata España. Durante la temporada número 25 surgieron varios guiños a España, como en el episodio 25x16 (No tienes que vivir como un árbitro, 2014) en el que la familia amarilla aparece corriendo los toros de Pamplona (los animales son en realidad sofás con cuernos) y Homer arbitra un partido entre España y Brasil en el que un jugador español intenta sobornarle (ejem). Antes, en el episodio 25x4 (Yolo, 2013), Homer recuerda cómo de niño mantuvo correspondencia con un chaval español llamado “Eduardo Barcelona” (no había otro apellido), al que vemos en una fotografía vestido de torero a punto de lidiar a un perro. Eduardo de matador tiene poco: es un catalán que escribe las cartas sentado cerca de la Sagrada Familia en construcción, con acento latino para nuestra sorpresa. Cuando aparece en Springfield hecho un galán y ve lo deteriorado que está Homer, se tira de rodillas al suelo santiguándose como si hubiera visto al mismísimo diablo. Eduardo es español y, por tanto, según Los Simpson, seductor, impulsivo, con “200 hijos” y religioso. Eduardo y Homer acaban cenando, cómo no, tapas.



Se pueden ver parte de las referencias a España en Los Simpson pinchando aquí.

4. 'Forever'

De qué serie hablamos. En Forever (2014-2015), Henry Morgan es un forense neoyorquino inmortal que, al tiempo que ayuda a la policía a solucionar crímenes, se enamora de una inspectora llamada Martínez.

Cómo retrata España. En el episodio 1x20 (Best foot forward, 2015), Martínez es seducida por Isaac Monroe, un millonario sibarita que le venda los ojos a lo Nueve semanas y media y le da de comer un bocado exquisito. ¿Y qué puede ser: caviar, trufa blanca, un exótico pescado? Nada de eso: paella casera y para cenar. Para seducir a Martínez, el pájaro le susurra que cuando lo pruebe creerá estar “en las calles de Sevilla”. ¿Perdón? Rizan el rizo con un flashback de Henry Morgan en el que el inmortal saluda nada menos que a Picasso. En la versión doblada al castellano, el canal AXN decidió corregir el desliz y cambió Sevilla por Valencia.

'CSI: Nueva York': el detective Mac Taylor (derecha) habla con Hérctor Vargas, un catalán que habla con acento latinoamericano.

5. 'CSI: Nueva York'

De qué serie hablamos. La franquicia de CSI protagonizada por Gary Sinise (2004-2013) resuelve crímenes en Nueva York. En una ocasión, la víctima es un joven catalán.

Cómo retrata España. En el episodio 7x12 (Atrapado, 2011), Mac Taylor (interpretado por Gary Sinise) tiene que trabajar mano a mano con Héctor Vargas, supervisor del laboratorio criminalístico de los Mossos d’Esquadra, al encontrar el cadáver de su sobrino barcelonés. Pero este hombre habla con acento latinoamericano a pesar de ser catalán. Otro error que podemos considerar venial: Danville (Sela Ward), colega de Taylor, le comenta que los Mossos son “la policía de Barcelona”. La realidad es que los Mossos actúan en toda Cataluña; en Barcelona es la Guardia Urbana. Gracias al caso descubrimos que Danville conoce a los Mossos porque fue enviada por el FBI a Madrid en 2004 para investigar los atentados (cuando realmente no tiene nada que ver).

Se puede ver la escena de CSI: Nueva York pinchando aquí.

6. 'The Unit'

De qué serie hablamos. El grupo especial de militares de EE UU de The Unit (2006-2009) viaja por medio mundo en misiones secretas de alto riesgo. También recalan en Valencia.

Cómo retrata España. Para que quede claro que la acción del episodio 1x5 (Entorno restrictivo, 2007) transcurre en Valencia, se ve en primer plano el (falso) periódico El valenciano. Bob Brown, interpretado por Scott Foley, está en la capital levantina para atrapar a un terrorista que colocó una bomba. Pero la misión se cancela y Brown es perseguido. Corre por una calle con suelos empedrados que ni en Roma, motos Vespa de hace muchos años y puestos callejeros donde venden cocos. Mientras, suenan los Gypsy Kings. Brown pasa por delante de una pared en la que se lee en gigante "Valencia", para que no se nos olvide que sigue por allí. Luego escapa en bicicleta perseguido por actores de aspecto latinoamericano. Cuando le detienen, y sin mediar palabra, un guardia civil con un tricornio XXL, de los antiguos, le golpea con la porra en la cabeza y le remata a patadas en el suelo, llevándoselo en volandas al interior del coche patrulla. Brown logra romper el cristal (cómo no) y escapar, y le da tiempo a desviar la atención de la benemérita al señalar a uno que pasaba por allí, gritando en español –con evidente acento guiri–, que ha encontrado al sospechoso. Pero los guardias civiles no se enterar.

Se pueden ver las imágenes de The Unit pinchando aquí.

'Mad men': Don Draper se acaba de cargar un cristal de un despacho intentato jugar al 'jai alai' (cesta punta).

7. 'Mad men'

De qué serie hablamos. En la agencia de publicidad en la que transcurre Mad men (2007-2015), sus ejecutivos ingenian los mejores eslóganes mientras se enfrentan a los cambios sociales propios de la década de los 60. Una de sus campañas tiene que ver con la pelota vasca.

Cómo retrata España. Aunque es bastante fiel a la realidad, el tópico del español racial y mujeriego sigue ahí. En el episodio 3x4 (Los preparativos, 2009), Horace, un amigo de la universidad de Pete, quiere promocionar el jai alai (cesta punta) como deporte del futuro (algo que ya de por sí llama la atención). Una mezcla de “atletismo, espectáculo y velocidad”, resume. A diferencia del balonmano, dicen, la pelota se lanza y se recoge con una cesta hecha con cañas del Pirineo. Horace replica que es más complicado y “peligroso”, pues no se juega en un estadio sino en un frontón. Está convencido de que en unos años “eclipsará al béisbol”. Los publicistas juegan en el despacho de forma patosa (Don Draper rompe un cristal al lanzar la pelota), con cintas rojas anudadas a la cintura. Piensan en un cubano, Desi Arnaz, para promocionarlo. Al mostrar un álbum con fotografías de Patxi, un pelotari vasco, Horace lo compara físicamente con un playboy, “un seductor de mujeres” que podría resolver crímenes alrededor del mundo. Y hablan de rodar Patxi, la película, entre risotadas.

Se puede ver la escena de Mad men pinchando aquí.

'Arrested development': el personaje de Michael Cera se va a España. Y, claro, se deja bigote.

8. 'Arrested development'

De qué serie hablamos. La alocada (y, aparentemente, adinerada) familia de Arrested development (2003-2019) debe salir adelante tras el ingreso del patriarca en la cárcel. De todos sus miembros, es el sobrino, George Michael (Michael Cera), el que visita una España de lo más peculiar.

Cómo retrata España. En el episodio 4x13 (Levántate, 2013) George Michael aparece en un campus en España (se oyen entonces los acordes de una guitarra) con dos amigos españoles que parecen latinoamericanos. Uno de ellos lleva una bufanda en pleno verano con los colores de la bandera española, un accesorio que solo luciría un aficionado en un partido de fútbol de la selección. Se ve inmerso en una apasionada pelea de una pareja de españoles, como si fueran protagonistas de un culebrón (en la imagen no falta una guitarra española apoyada en una mesa). Él se va enfurecido, momento que aprovecha ella para seducir y acostarse por despecho con George Michael. El cambio que sufre el ingenuo chaval es brutal: se deja hasta bigote, señal de que se ha hecho un hombre; cuelga en su habitación un póster de la película Átame, de Pedro Almodóvar, y se viste con unos ridículos pantalones hasta la pantorrilla que, según dice, son de “estilo torero”.

La serie 'Undercovers' y sus desconcertantes carteles sobre España.

9. 'Undercovers'

De qué serie hablamos. En Undercovers (2010), creada por J. J. Abrams (Perdidos), un matrimonio de exespías regresa a la acción reclutados como agentes de la CIA. Su primera misión tiene lugar en Madrid.

Cómo retrata España. En el piloto de la serie, al menos media hora de sus 45 minutos transcurre en Madrid. Pero ni es la capital de España ni nada que se le parezca. La acción comienza en el Café Central, se muestra un ticket con la dirección correcta, cerca de la Plaza Santa Ana, aunque cuando se abre plano lo ubican en una gigantesca terraza llamada “Santana” que recuerda a La Habana (en realidad, el edificio Pico House se encuentra en Los Ángeles). Un enorme cartel anuncia “Campionatos” mundiales de fútbol en el estadio “Rafael Santago”. ¿Querrían decir Santiago Bernabéu? En la susodicha plaza todos los actores tienen aspecto latinoamericano, hay un buzón ficticio con la palabra “cartas” en él y una monja con un extraño hábito que tuitea con su móvil. Un hombre saca dinero de un cajero de CaixaReal. ¿Una mezcla de La Caixa y la Casa Real? La pareja afroamericana protagonista habla en un español raro cuando entran en una sucursal de Caja Madrid. Luego, ella seduce a un español en una boda en Jerez diciéndole que el vino de la Rioja es estupendo. En fin...

Y una de los ochenta: 'MacGyver'

De qué serie hablamos. En MacGyver (1985-1992), un agente secreto, maestro del disfraz e inventor de sorprendentes artilugios con una simple navaja suiza, fue capaz de infiltrarse en los sitios más inverosímiles durante siete temporadas.

Cómo retrata España. Mítico comienzo el del episodio 1x6 (El mundo de Trumblo), emitido en 1985, en el que la voz en off narra cómo hay montañeros vascos que luchan contra Francia y España “desde tiempos inmemoriales” y capturan turistas estadounidenses. Los actores llevan todos txapela y chaleco para que parezcan vascos. Sin embargo, sus caras tienen rasgos sudamericanos y el poblado está lleno de chozas donde cuelgan plátanos. Los terroristas pretenden crear una bomba atómica y secuestran a una doctora, especialista en Geología. MacGyver, que acude en su rescate, le dice a la mujer que sospecha que esa gente debe creer que no hay diferencia entre un físico y un geólogo. Cuando los vascos persiguen a la pareja que escapa, bajan las montañas deslizándose por cuerdas mientras entonan irrintzis como si fueran un grito de guerra.

Se pueden ver las referencias a España en MacGyver pinchando aquí.

