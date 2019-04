12 finales de series que no fuiste capaz de entender (y la explicación)

¿Qué hacer con un protagonista al que has visto crecer y evolucionar durante tantos años? No todos los creadores de series se ven capaces de decidir un final absoluto. Algunos optan por un desenlace ambiguo que deje en manos del espectador la última elección (el caso de Los Soprano es el más conocido). En otras ocasiones, y a diferencia del cine, algunas ficciones acaban en lo más alto y la cadena decide cancelar el programa, dejando a la audiencia sin un merecido cierre. A ver lo que pasa en Juego de tronos, que cumple sus últimos seis episodios desde la madrugada del 14 al 15 de abril (un capítulo cada semana en HBO España y Movistar +).

La tensión se mastica: el final de la historia de Tony Soprano está cerca.

- Los Soprano

De qué serie hablamos. Los Soprano (1999-2007) sigue manteniéndose en el podio 20 años después. Que un criminal fuera el protagonista rompió esquemas. Un capo de la mafia, que, además, acudía al psiquiatra en busca de respuestas.

Qué pasó en su último episodio. Tony Soprano siempre alternó la vida familiar con la delictiva, poniendo en peligro la primera al crearse numerosos enemigos. En la última escena, una tranquila reunión familiar en un sencillo restaurante, se masca la tensión: el patriarca espera la llegada de su mujer y de sus dos hijos, pero la puerta también se abre a los desconocidos. Uno de ellos, con pinta sospechosa, pasa junto a la mesa, camino de los servicios. Llega su mujer, Carmela, su hijo, A. J.,… Tony levanta por última vez la mirada, buscando a su hija Meadow, a la que vemos aparcar el coche. Se abre la puerta y… fundido a negro.

Explícame el final, por favor. ¿Se merecía el gran Tony Soprano ser ajusticiado de un tiro en la cabeza delante de los suyos mientras rumiaba un aro de cebolla? ¿O seguimos empatizando con el personaje –como hicimos desde el primer episodio– y aplaudimos esa plenitud emocional, como marido y como padre, esperando con impaciencia a los que más le importaban? El espectador decide si ésa era “la última cena” del antihéroe o su exculpación final.

¿Cuál es el significado de la escena final de 'Perdidos', con Jack tumbado con un perro?

- Perdidos

De qué serie hablamos. Durante años, Perdidos (2004-2010) fue el comecocos de toda una generación. Un grupo de supervivientes de un accidente aéreo acababa en una misteriosa isla y cuando, por fin (lo que costó), salían de ella decidían volver ("We have to go back!") para asombro de todo el mundo.

Qué pasó en su último episodio. Es de sobra conocido que los guionistas no sabían qué hacer con el monstruo que habían creado (y no nos referimos al humo negro), pero sí tenían clara una escena: el médico, Jack, con el que comenzó todo, al abrir un ojo en aquella maldita isla, lo volvería a cerrar al morir en el mismo plano cenital. Con lo que no contábamos era con una reunión espiritual de todos los personajes en una iglesia. De ahí el follón de si estaban todos muertos o se habían ido de parranda.

Explícame el final, por favor. Para los detractores fue un gatillazo televisivo sin justificación alguna. Pero, sí, Perdidos, aunque dejó muchos misterios sin resolver, tiene su explicación. La clave está en la última temporada, que nunca sucedió de verdad. No se estrelló otro avión, si no que esa realidad paralela es construida por cada personaje cuando muere. A medida que van superando sus traumas y deudas pendientes, desarrolladas en los flashbacks, todos se reúnen en esa iglesia simbólica, una especie de limbo en el que descansarán felices y en paz.

Don Draper está a punto de tener la mejor idea de su vida. Es la escena final de 'Mad Men'.

- Mad Men

De qué serie hablamos. Visualmente, Mad Men (2007-2015) nos zambulló en una estilosa década donde triunfaban la apariencia y personajes como Don Draper, auténticos especialistas del halago, fabricantes de anuncios que engatusaban con su verborrea y elegantes ademanes.

Qué pasó en su último episodio. Frente a esa fachada perfecta, Draper esconde un alma en pena. Ha suplantado a otra persona toda su vida, le han defenestrado en su profesión, es infeliz y busca respuestas en un retiro espiritual. Siempre adversario de la modernidad, choca ver a Don, relajado, practicando yoga. De pronto, levanta la cabeza, mira a cámara y sonríe. Acto seguido, vemos el anuncio más famoso de Coca Cola.

Explícame el final, por favor. Draper no ha cambiado por mucho rollo hippie que se haya montado. En su relax mental sigue maquinando y le llega la brillante idea. Don se aprovecha del momento naif y de buenrollismo de los años 70 y crea la campaña con la que siempre soñó (la marca de refrescos para la que posó su mujer Betty es un leit motiv durante la serie). Don, que siempre buscó la felicidad, por fin, es feliz.

El agente Cooper y Laura Palmer a punto de descifrar todos los misterios de 'Twin Peaks'. O no...

- Twin Peaks

De qué serie hablamos. El asesinato de Laura Palmer lleva a un agente del FBI a investigar unos extraños hechos ocurridos en la tranquila Twin Peaks. En su revival, estrenado en 2017, el obsesionado Cooper regresaba para acabar lo que empezó.

Qué pasó en su último episodio. Si la serie original de los 90 terminaba con Cooper dándose de cabezazos contra un espejo, poseído por el espíritu del maligno Bob, el Twin Peaks de 2017 no se queda atrás: Cooper viaja al pasado y, aparentemente, evita la muerte de Laura Palmer (¡tachán!), aunque su madre, Sarah Palmer (también poseída), aparece para llevarse a su hija. Cooper busca a Laura y cuando la encuentra ella no recuerda ser aquella joven si no una tal Carrie Page. Los dos acuden a su casa de Twin Peaks para que recuerde. Pero no lo hace. Allí vive una señora que dice desconocer a los Palmer. Cooper, desorientado, se pregunta: “¿En qué año estamos?”. Y Carrie mira a la casa, parece recordar algo, se escucha una voz masculina… y grita, grita muy fuerte, provocando un corte de luz y… fundido a negro. Los títulos de crédito aparecen sobre una icónica imagen de la serie: Laura le confía sus secretos al oído a un Cooper visiblemente sorprendido.

Explícame el final, por favor. Con David Lynch, director de la serie, nunca se sabe, pero lo único que queda claro con este enigmático desenlace es que Carrie es Laura Palmer. Cuando ella mira la casa, escucha la voz fantasmagórica de su padre Leland que aúlla su nombre, algo que provoca su grito de histeria. Por un segundo, Carrie parece recordar los abusos sexuales que le provoco su padre y su propia muerte.

El abrazo del diablo en 'Hannibal'.

- Hannibal

De qué serie hablamos. La perturbadora Hannibal (2013-2015) logró que un asesino caníbal nos cautivara con sus elegantes ademanes y sus perversos crímenes.

Qué pasó en su último episodio. Escurridizo como pocos, el maquiavélico personaje encontraba a su némesis perfecta en Will, un ayudante de la policía capaz de ponerse en su piel y anticiparse a sus movimientos. La pareja, en su lucha final a vida o muerte, se despeñaba por un acantilado a cámara lenta bajo la luz de la luna.

Explícame el final, por favor. La psiquiatra de Lecter predijo el desenlace: “Quien abrace al diablo que lo abrace bien”. Will, obsesionado con Lecter, no tiene nada que perder. Pero, ¿murieron? La cámara enfoca el agua embravecida, pero de ellos, ni rastro. La incógnita se desveló gracias a las declaraciones del creador de la serie, Bryan Fuller, que afirmó estar en negociaciones para rodar una cuarta temporada. Haga lo que haga: Lecter y Will… ¡siguen vivos!

¿Nos timaron con el final de 'Alf'?

- Alf

De qué serie hablamos. Tras el fenómeno ET, llegó Alf (1986-1990), un cínico alienígena que lograba robarles el corazón a los Tanner, una familia modélica que sufría sus gamberradas con la mejor de las sonrisas.

Qué pasó en su último episodio. Como no podía ser de otra manera (y, al igual que ET), Alf debía regresar a su planeta, y los Tanner se despedían de él momentos antes de que aterrizase la nave espacial. Pero, en el último segundo, llegaba la policía, el ovni desaparecía y todos nos preguntábamos qué diantres estaba pasando cuando una voz en off afirmaba: “Continuará”.

Explícame el final, por favor. Fuimos engañados vilmente. La serie nunca continuó. Queremos creer que los Tanner consiguieron rescatarle del laboratorio al que fuera confinado o que la policía nunca se llevó al feo peluche con gabardina. Lo único que nos quedó claro es que los habitantes de Melmac eran unos buenazos; de lo contrario, la nave habría eliminado de un plumazo a los agentes de la ley. No hay que perder la esperanza: en agosto se habló de resucitar la serie.

Algunos de los actores de 'Héroes' se enteraron de la cancelación de la serie por las redes sociales.

- Heroes

De qué serie hablamos. Como no estábamos aún saturados de superhéroes (como lo estamos ahora), la llegada de Heroes (2006-2010) fue un notición. Los protagonistas, un grupo de humanos del montón, como la cheerleader Claire o el friqui nipón Hiro Nakamura, adquirían poderes y luchaban tras el anonimato para salvar a la Humanidad del fin del mundo.

Qué pasó en su último episodio. Cansada de esconderse, Claire –personaje clave en todo esto, pues había que salvar a la cheerleader para salvar el mundo, según el eslogan–, demostraba ante las cámaras de televisión que era invencible tirándose de lo alto de una noria. Claire resucitaba tras la caída, se recolocaba el hombro y nos miraba admitiendo que había sobrevivido a la muerte en innumerables ocasiones. En realidad, su valiente acto parecía cerrar un círculo, pues así fue cómo la conocimos: grabando en vídeo sus increíbles proezas. “Será un mundo feliz”, sonreía Sylar, el ambiguo antagonista. “Continuará”, prometían los títulos de crédito.

Explícame el final, por favor. La serie nunca regresó. El fan debía imaginarse la repercusión de esas palabras. O los héroes eran aceptados y sus poderes aprovechados; o, ante el temor, serían perseguidos hasta acabar con ellos. La cancelación pilló por sorpresa no solo a los espectadores, también a actores protagonistas, como Zachary Quinto (Sylar), que se enteró por las redes sociales. Cinco años después, llegaría (ya tarde) Heroes Reborn, pero con otros actores.

Dexter en busca de la redención.

- Dexter

De qué serie hablamos. La ficción televisiva fue un paso más allá con Dexter (2006-2013), serie que inicialmente provocó innumerables críticas negativas, por su justificación del ojo por ojo, con un protagonista, forense de día y justiciero de noche.

Qué pasó en su último episodio. Dexter lograba escapar, sí. No sin antes protagonizar una sucesión de escenas rocambolescas. Desconectaba a su hermana Debra, en coma, y lanzaba su cuerpo al mar. Antes se había cargado a su asesino, su última víctima. Una fuerte tormenta arrastraba su barco. Cuando creíamos que a Dexter le tragaba el mar, le encontrábamos vivito y coleando en Nebraska, irreconocible con barba. Dexter cerraba los ojos y nos miraba.

Explícame el final, por favor. Tras innumerables asesinatos y de zafarse de la policía, Dexter decidía comenzar una nueva vida. Se deshacía del fantasma de su padre, su particular pasajero oscuro, pero no huía junto a su mujer y su hijo. Como si el criminal aceptase no merecer un final feliz. Tras la simbólica tormenta, llegaba la calma. Dexter seguía vivo básicamente gracias a la complicidad del espectador, al que mira, buscando su redención.

Stephen Dorff y Mahershala Ali en la tercera temporada de 'True Detective'.

- True Detective

De qué serie hablamos. En la tercera temporada de True Detective (2018), dos detectives se ven atrapados durante décadas en el caso de Julie, una niña desaparecida mientras paseaba en bicicleta.

Qué pasó en su último episodio. Wayne (interpretado por Mahershala Ali) logra dar con el paradero de Julie, pero debido a la demencia que padece se olvida de qué hace allí, frente a ella. Al regresar confundido a su casa, en compañía de sus hijos y de su compañero Roland (interpretado por Stephen Dorff), detiene su mirada en dos niños que pasean en bicicleta. Y parece comprender. Mira a cámara y viajamos a los años 80, cuando Wayne le pidió a su novia Amelia que se casara con él. Un último flashback nos lleva a la guerra de Vietnam, con el soldado Wayne ocultándose en el espesor de la selva.

Explícame el final, por favor. El giro final resulta doloroso, pues Wayne no llega a hablar con Julie. Tal vez fuera mejor así, porque si lo hubiera hecho, le hubiera destrozado la vida. Julie es feliz, no recuerda que fue secuestrada. Cuando Wayne parece tener un segundo de lucidez (recuerda, tiene alzheimer), recuerda a Amelia. Ese momento definió su existencia, cuando se comprometió con su mujer, una persona con mejor olfato que él a la que menospreció en vida, pero que le regaló la clave final para encontrar a Julie (por eso, en sus alucinaciones, el fantasma de Amelia se le aparece vestida como aquel día). La imágenes en este último episodio de la oscuridad de la jungla solo pueden significar que Wayne ha perdido definitivamente la cabeza. O, siendo optimistas, simbolizar su necesidad de investigar y seguir las pistas él solo, siempre solo, en lugar de aceptar la ayuda de su mujer.

Kirsten Dunst y sus pensamientos en la segunda temporada de 'Fargo'.

- Fargo

De qué serie hablamos. Ambientada en los años 70, la segunda temporada de Fargo (2015), cuenta con Patrick Wilson como el joven Lou, el policía al que dio vida de adulto David Carradine en la primera entrega. Deberá investigar el atropello mortal del hijo de un mafioso que, momentos antes, ha asesinado a tres personas.

Qué pasó en su último episodio. Más allá de que la policía arreste a los sospechosos (Peggy y su marido), sorprende la aparición de un platillo volante durante el enfrentamiento final en un motel. Fue el mismo OVNI que distrajo a Peggy (interpretada por Kirsten Dunst) en su coche en el primer episodio, provocando el famoso choque con el coche.

Explícame el final, por favor. Esta adaptación libre del universo de los hermanos Coen se disfruta más buscando las conexiones entre sus películas. La explicación del ovni, más allá de los avistamientos reales que tuvieron lugar en Minnesota por aquellos años, se encuentra en otro filme de los Coen. Peggy trabaja como peluquera, al igual que el protagonista de El hombre que nunca estuvo allí (2001). En esta película en blanco y negro, protagonizada por Billy Bob Thornton, el actor leía un artículo sobre Roswell en una revista. No solo eso, el personaje de James Gandolfini era abducido por un ovni y este sobrevolaba la cárcel donde era encerrado. El dichoso aparato parece surgir también aquí en los momentos cruciales.

Ese maravilloso 'western' moderno que es 'Deadwood' acaba como el rosario de la Aurora.

- Deadwood

De qué serie hablamos. Pistoleros, buscadores de oro, incipientes empresarios… Todos se establecen en el campamento de Deadwood (2004-2006), donde maneja el cotarro Al Swearengen, propietario del burdel, que verá en peligro su cortijo con la llegada del joven Seth Bullock.

Qué pasó en su último episodio. La tercera temporada acaba con enfrentamientos de todo tipo, que provocan varias muertes, la marcha de algunos personajes y nuevas amenazas. Los momentos más tensos se producen por culpa de ese antagonista de manual llamado Hearst, al que ataca Trixie, la prostituta favorita de Swearengen. Mientras Bullock seguía pensando en el bien común, aunque deja de ser el sheriff, Swearengen se ve obligado a matar a una prostituta haciéndola pasar por Trixie. La última escena de la serie es demoledora: el otrora jefazo limpiando la sangre del suelo de su asesinato.

Explícame el final, por favor. Uno de los coitos interruptus más incomprensibles de la historia reciente de las series. El final es ése: su cancelación. Deadwood, un exquisito western moderno que brilló por sus tramas, interpretaciones y por utilizar de forma deliberada un lenguaje con insultos actuales (algo que resultaba delirante), no continuó por su elevado coste. Durante años se habló de un cierre en forma de película y parece que, por fin, 13 años después, se hará realidad. Los mismos actores comenzaron a rodar de nuevo el pasado octubre para esta película.

El aire despistado de Jason Lee interpretando a Earl.

- Me llamo Earl

De qué serie hablamos. Earl, interpretado por un desaliñado Jason Lee, ganaba la lotería en Me llamo Earl (2005-2009) y decidía destinar su vida a hacer el bien, tachando una serie de propósitos apuntados en una lista.

Qué pasó en su último episodio. La cuarta temporada acababa con un simpático enredo por el que Earl averiguaba, gracias a unas pruebas de ADN, que de los dos hijos de Joy, era el padre de Dodge, el niño que adoptó, y el que creía su hijo biológico (Earl Jr.) no lo era. Al final del episodio aparecía el consabido “Continuará”, pues Earl no había acabado aún su interminable lista de deseos.

Explícame el final, por favor. Como en otras ocasiones, la serie fue cancelada, pero, al menos, el creador, Greg García, dio una explicación de su final. Contó que siempre tuvo en mente la imagen de Earl haciendo trizas la dichosa lista, feliz al comprobar que otras personas habían elaborado sus propias listas creando un cadena de buen karma iniciada por él. Además, habría buscado a un actor famoso para interpretar al padre de Earl Jr. y habría cerrado la serie en formato cómic.

