Hussaini, de 14 años, escucha las lecciones que se transmiten como parte del programa Radio Educación en Emergencias en Dori, Burkina Faso. Desde que su escuela fue destruida, y él y su familia se vieron obligados a escapar de su aldea, no ha puesto un pie en un aula. "Me encantaba la escuela, leer, contar y jugar durante el recreo", dice Hussaini. "Ha pasado un año desde la última vez que fui a la escuela". Gracias a una radio que recibió como parte de un programa piloto de Unicef, Hussaini puede seguir aprendiendo. Pero echa de menos su antigua escuela: "Tuvimos buenos maestros, no sé dónde están hoy".