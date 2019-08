Aaron Escudero (19 años, Madrid) empezó su carrera en las redes sociales hace casi dos años, y lo hizó sin ocultar lo que le hace “diferente” de muchos influencers: ser gitano. “Mis padres al principio se reían de mí, me decían que donde iba, que era una tontería, pero a día de hoy están muy contentos y orgullos”, explica Escudero. Precisamente fueron sus padres los que a los pocos meses se dieron cuenta de que aquello era un nuevo tipo de trabajo. Escudero se dedica en sus redes a hablar sobre su estilo de vida, y a dar consejos de moda y belleza, algo que le ha convertido en un blanco fácil para los 'haters': “Cuando empecé tenía muchísimos comentarios malos, de que hacía el ridículo, que qué hacía hablando delante de una cámara, que me gustaban los chicos por dedicarme a la moda, que un gitano no podía dedicarse a esto, que tendría que dedicarme a temas de vender…”. Pero él tiene claro que quiere ser ‘influencer’, que las cosas en las redes están cambiando y que con suerte y trabajo duro "igual acaba teniendo el mismo reconocimiento que Dulceida o Alex Domenech".