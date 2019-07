Los mejores descuentos para conseguir un ‘look’ de playa

La segunda ola de calor ha azotado a la mitad del país. Aunque en esta ocasión las altas temperaturas han llegado con fuertes lluvias, alguno que otro no pierde oportunidad para refrescarse dándose un baño en la piscina o en la playa. Estos dos lugares se convierten cada verano en una auténtica pasarela de moda, donde se pueden ver desde los bañadores clásicos hasta los bikinis más atrevidos.

La moda veraniega se centra en prendas frescas, cortas y elaboradas con tejidos ligeros como el lino o el hilo. La mayor parte de las tiendas de ropa ponen a la venta estos meses sus colecciones más estivales. Si se tiene suerte, muchos de estos artículos se pueden adquirir a un menor precio en las rebajas, pero si no se llega a tiempo hay otra forma de conseguir estos artículos más baratos.

Esta semana en EL PAÍS Escaparate hemos querido hacer una recopilación de las mejores ofertas en todo lo necesario para pasar el día en la playa o en la piscina. Aquí podrás encontrar los cupones que harán que tus gafas de sol, tus bañadores, tus complementos y todos los productos del cuidado de la piel que necesitas este verano sean aún más baratos. No pagues más y luce el mejor modelito estas vacaciones con esta selección de promociones que hemos encontrado en la página de Descuentos EL PAÍS.

Las bermudas, bañadores o vestidos, no pueden fallar

Entre las prendas de ropa que más se repiten en las calles estos días están los pantalones cortos y camisetas para ellos y los vestidos, monos o bermudas para ellas. A primera línea de playa la cantidad de ropa se reduce para dejar paso a las toallas, los bañadores y los bikinis. Para que renovar este vestuario sea menos doloroso para los bolsillos, hemos recogido una lista con las marcas que ofrecen los mejores descuentos esta semana en estos artículos.

Desigual

Siguiendo los diseños que han hecho conocida a esta marca, su ropa de playa está llena de colores, estampados asimétricos y originalidad. Entre las prendas veraniegas hay bikinis, bañadores, kimonos, vestidos y sandalias. Muchas de ellas tienen precios rebajados hasta el 50%, pero es posible ahorrar un poco más si se utiliza uno de los dos códigos promocionales que te proponemos. El primero, permite ahorrar de forma exclusiva 9 euros por compras superiores a 95 euros y el segundo baja el pedido mínimo hasta los 85 euros para generar una ahorro inmediato de 85 euros.

Cupón descuento Desigual de 8 o 9 euros según el gasto en su tienda online

La Redoute

En esta plataforma puedes encontrar los looks de piscina más actuales de marcas como Banana Moon, Speedo o Superdry. Esta semana se puede disfrutar de dos cupones de descuento que aligerarán el precio de tus compras. Uno de ellos se puede utilizar en las compras que tengan un valor final de más de 49 euros, y genera una rebaja del 10% extra. El otro, tan solo se puede utilizar en pedidos de más de 150 euros y supone un ahorro del 15% sobre el valor de la transacción. En este caso, los envíos también serán gratuitos cuando se superen los 29 euros de gasto.

Cupón descuento La Redoute del 15% o del 10% según mínimo de compra

Amazon

Una de las categorías por las que ha apostado más fuerte esta marca en los últimos tiempos es la relacionada con la moda. En esta plataforma no solo se puede encontrar productos de grandes firmas, sino también de sus propias líneas como Iris & Lilly, Lower East o Interval. Esta semana todas las prendas de moda pueden ser un 10% más baratas si al tramitar la compra se utiliza el código que verás a continuación. Lo único que se ha de tener en cuenta es que los descuentos no se pueden conseguir si la compra se hace mediante la opción 1-Click, porque en ella no permite meter el cupón.

Cupón descuento Amazon del 10% en moda

Los complementos que necesitarás bajo el sol

El verano no solo permite lucir las prendas de baño, esta época hace que podamos volver a sacar del armario las sandalias, los gorros y las gafas de sol. La variedad y estilo de estos complementos facilita que se puedan crear cientos de estilismos. Si eres una de esas personas a las que le gusta tener varios modelos de gafas, decenas de zapatos y una amplia variedad de gorras, viseras y sombreros, no te pierdas las ofertas que hemos recopilado.

Hawkers

Las gafas de sol no son solo un complemento en los meses de verano, también son un accesorio que permite que cuidemos la salud de nuestros ojos. En este comercio electrónico se pueden encontrar una gran variedad de lentes, algunas las han lucido famosos como Paula Echevarría o Leo Messi. Entre las ofertas que podemos utilizar en esta tienda destacan el 10% para varios modelos o el 2x1 con envíos gratis que estará disponibles hasta el último día de agosto.

Cupón descuento Hawkers del 10% y promoción 2x1

Tous

Esta marca es más conocida por sus joyas que por los complementos. Sin embargo, entre la variedad de productos que ofrece hay también bolsos tipo playeros. Si buscas un capazo, una saca o una mochila en la que poner la toalla, las cremas y el agua para pasar unas horas bajo el sol, no te pierdas la selección de artículos que cuentan con un descuento del 50% en esta tienda online. Con precios que oscilan entre los 42 y los 285 euros, estamos seguros que encontrarás uno que te guste y que se adapte a tu bolsillo.

Oferta Tous con precios especiales en bolsos rebajados hasta un 50%

Deichman

Ponerse un calzado adecuado a lo largo del verano es fundamental para evitar ampollas, dolores e incluso olores. Usar unos zapatos cómodos y que transpiren no tiene por qué ser caro. Esta marca ha demostrado que la calidad no está reñida con los buenos precios. Sus rebajas, que ya inició esta tienda online hace casi un mes, han llegado a la segunda edición y con promociones que llegan hasta el 50%.

Las segundas rebajas Deichmann con descuentos del 50%

No hay que olvidarse del cuidado de la piel

No nos cansaremos de repetirlo, tan importante beber agua en verano como lo es mantener la piel hidratada y protegida. Los rayos del sol, además de estimular la melanina, pueden llegar a producir alteraciones en las capas más profundas de nuestra piel, por lo que utilizar protector solar durante estos meses no es solo recomendable sino que es necesario. El precio de una buena crema con factor de protección puede ser elevado, pero para que esto no suponga una excusa, son muchas las marcas que hacen ofertas para que nadie se quede sin ellas.

LookFantastic

En esta página hay un gran abanico de productos cosméticos, maquillaje y también cremas con protector solar. Durante todo el verano y de forma exclusiva se puede ahorrar en las compras dentro de esta tienda gracias a varios cupones de descuento que vamos a explicarte. El primero, descuenta un 23% del precio final de la compra en una selección de artículos; otro que rebaja el importe de la primera compra de cada usuario en un 20%; hay otro más que hace que las compras de una selección de productos cosméticos para el verano sean un 18% más baratos y el último, proporciona un 10% extra de descuento sobre los precios ya rebajados.

Cupón descuento LookFantastic del 23%, 20%, 18% o 10% extra

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de julio de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.