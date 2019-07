Los mejores descuentos del verano en ropa y material deportivo

La operación bikini ya ha finalizado pero nunca es tarde para ponerse en forma y disfrutar practicando deporte, mejorando de esta manera nuestra salud y nuestro bienestar y calidad de vida. Desde el 1 de julio y hasta bien entrado el verano las rebajas estivales te ofrecen la posibilidad de ahorrar en cientos de artículos deportivos que incluyen calzado y complementos, pero también camisetas, accesorios, descuentos en nutrición y suplementos deportivos y hasta actividades acuáticas o deportes extremos para que no gastes ni un céntimo más de lo debido cuidándote y haciendo lo que más te gusta.

Es por eso que esta semana en EL PAÍS Escaparate te traemos una gran selección de descuentos en algunas de las mejores marcas deportivas para que te equipes de cara a la nueva temporada. Aprovecha los códigos promocionales que hemos recopilado en Descuentos EL PAÍS y aumenta el rendimiento de cada entrenamiento sin tener que rascarte demasiado el bolsillo.

Las rebajas en moda dominan indiscutiblemente los descuentos estivales

Aunque cada vez se extienden a más ámbitos y categorías, los descuentos más notables los seguimos encontrando en marcas de moda. El Corte Inglés ofrecerá rebajas de hasta el 50% en ropa deportiva, igual que el gigante norteamericano Nike. Adidas, por su parte, ha lanzado descuentos de hasta el 15% y JD Sports de hasta el 25%. A continuación detallamos las mejores ofertas que encontrarás este verano en la sección deportiva.

Nike

La firma estadounidense es garantía de calidad, de buen diseño, de éxito. Viste a muchos de los mejores deportistas y atletas del planeta, y una de sus señas de identidad es la innovación, lo que le ha permitido crecer ininterrumpidamente hasta convertirse en uno de los referentes del deporte a nivel mundial. Ese inconformismo y una ambición envidiable hacen que millones de usuarios confíen en ellos a la hora de adquirir sus prendas deportivas. Ahora podrás conseguir zapatillas de running o de fútbol hasta un 50% más baratas, igual que las mallas, las camisetas técnicas, los chándals y los pantalones cortos. Entra ahora y hazte con un código promocional para sacarle el máximo partido a tus compras.

Código promocional Nike del 20% extra en rebajas

El Corte Inglés

Hace unas semanas que empezaron las rebajas en este gigante del comercio, referente indiscutible en España desde hace décadas, tanto por sus precios como por su atención al cliente y por la calidad de sus productos. Una de sus especialidades es sin duda el deporte. Aquí encontrarás marcas de referencia de cualquier deporte, desde adidas o Nike pasando por New Balance, Puma, Arena, Speedo o Asics. Natación, running, fitness, ciclismo, deportes de nieve y un largo etcétera se reúnen en estos grandes almacenes. Ahora además no necesitarás ningún cupón descuento para beneficiarte de las mejores rebajas, pues es en la propia página de El Corte Inglés y en sus tiendas físicas donde disfrutarás de un 50%+20%extra en cientos de productos seleccionados. ¿A qué esperas para descubrirlos?

Descuento El Corte Inglés de un 20% extra sobre el 50%

Smartbox

Las rebajas de verano no se limitan a la moda, van mucho más allá. En esta época del año disponemos de más tiempo libre y el buen tiempo y los largos periodos vacacionales invitan a hacer actividades al aire libre. En Smartbox encontrarás dos secciones, deportes extremos y deportes acuáticas, con decenas de posibilidades, desde pilotar una avioneta o pasear en globo hasta conducir un Porsche, practicar submarinismo o descubrir el mundo del kayak y el windsurf. En todas ellas encontrarás descuentos que te sorprenderán. Elige el paquete y aprovecha el cupón que ponemos a tu disposición en Descuentos EL PAÍS para ahorrarte hasta un 8% en estas y otras muchas actividades. También es una idea excepcional para regalar algo único e inolvidable ¡No esperes más y regala originalidad con Smartbox!

Ahorra hasta un 8% en los tus actividades deportivas con el código promocional Smartbox

Adidas

La firma alemana de las tres rayas es uno de los referentes a nivel mundial en el ámbito deportivo, desde el running al fútbol, del skate al golf pasando por el fitness o la halterofilia. En su página web encontrarás descuentos de hasta el 50% en ropa y calzado de hombre y mujer para practicar cualquier deporte. Además, en Descuentos EL PAÍS dispones de un cupón con el que podrás ahorrarte un 20% extra en la sección outlet o un 15% en el catálogo. Hazte con los modelos I-5923 desde 59,98€ o las SolarBoost por tan solo 79,97€. Del mismo modo encontrarás las adidas Copa 19.3 por solo 79,95 o, por el mismo precio, las Nemeziz 18.3. Entra ahora y descubre las tuyas.

Consigue un descuento extra del 20% gracias al código promocional adidas

MyProtein

Dicen los expertos que, para optimizar al máximo los resultados de un entrenamiento, tan importante es realizar correctamente los ejercicios y seguir un plan en función de los objetivos como llevar una alimentación y una suplementación adecuadas. Con las rebajas de verano de Myprotein podrás hacerlo por mucho menos de lo que imaginas. Proteína Whey y de leche, suplementos, aminoácidos,, botellas, mezcladores, saborizantes, snacks y un largo etcétera por un 42% menos gracias al cupón que encontrarás en Descuentos EL PAÍS. También tienen pantalones largos y cortos, camisetas, bañadores, mallas, tops, sudaderas con o sin capucha y mucho más. Empieza a sacar el máximo rendimiento a cada uno de tus entrenamientos y descubre cómo recibir tus pedidos sin pagar nada por el envío.

Hazte con un 42% descuento de la mano del código descuento MyProtein

JD Sports

Pese a que es mundialmente conocido por su gran catálogo de zapatillas, JD Sports es mucho más que eso. En su página web y en sus tiendas físicas encontrarás, además de cientos de zapatillas de marcas punteras, camisetas, bañadores, pantalones y chaquetas de chándal, equipaciones de fútbol, calcetines técnicos y ropa interior para que practiques tus deportes favoritos en las mejores condiciones. Ahora, durante el periodo estival de rebajas, contamos, en Descuentos EL PAÍS, con un cupón con el que ahorrarás un 25% extra en tus compras. Solo tendrás que introducirlo en la casilla correspondiente antes de realizar tus pagos. ¿A qué esperas para disfrutarlo?

Código descuento JD Sports del 25% en todo

Hawkers

Sin lugar a dudas uno de los líderes indiscutibles en el mundo de las gafas de sol, Hawkers ofrece este verano un 2x1 en casi todo su catálogo. Los únicos modelos que están excluidos son los New in y los Limited Edition. Para todos los demás, solo pagarás el más caro y te llevarás dos pares de gafas. ¡Muchas de ellas están especialmente pensadas para entrenar, especialmente las de la categorías training y cycling! Por si todo esto fuera poco, ahora, además, no tendrás que pagar ni un céntimo extra por los gastos de envío siempre que tu compra supere los 50€. Protege tus ojos con la garantía de calidad de Hawkers a precios insuperables gracias a Descuentos EL PAÍS.

2x1 en todas las gafas Hawkers del catálogo excepto las New in y y las Limited Edition

Wiggle

Si eres deportista seguramente conozcas Wiggle, una de las webs de referencia en el mundo del ciclismo, la natación, el running, el fitness y el triatlón. Aquí encontrarás desde bicicletas a cascos, pasando por calzado, mochilas, gafas de natación, neoprenos y todo el material de entrenamiento que puedas imaginar. Pero ahí no acaban las opciones ya que, si practicas media o larga distancia la nutrición y la suplementación son básicas, y en Wiggle lo saben. Por eso te ofrecen vitaminas y suplementos, proteínas, botellas mezcladoras, bebidas y comprimidos para mantener la hidratación. A las rebajas de verano de hasta el 50% podrás añadir un código de descuento de 10€ extra. Introdúcelo antes de efectuar tu compra y disfruta practicando tu deporte favorito sin gastar ni un céntimo más de lo debido gracias a Descuentos EL PAÍS.

Aprovecha el código descuento Wiggle para ahorrar 10€ en tu próxima compra

Converse

En Converse dispones de envíos gratuitos en todas las compras que superen los 65€. Además, si aún no te has registrado, solo por hacerlo recibirás un descuento del 15% en tu próxima compra. Pero ahí no acaban las opciones de ahorrar ya que en Descuentos EL PAÍS contamos con un código de 10€ totalmente exclusivo. Solo tienes que introducirlo antes de efectuar tus pagos y verás cómo se reduce el importe de tus compras. De esta manera podrás hacerte con las Chuck Taylor desde solo 44,99€, con una camiseta Star Trevon por 14,99 o una gorra Converse Pride Hat por 9,99€. Elige ya tu modelo entre todos los que componen el amplio catálogo ¡Vestir a la última moda nunca había salido tan barato!

Ahorra un 10% en tus compras con el código promocional Converse

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de julio de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.