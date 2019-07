Algunas alternativas al Amazon Prime Day que aún puedes aprovechar

Como muchos lectores sabrán, Amazon celebra, desde hace varios años, un evento denominado Amazon Prime Day que, este año, ha durado 48 horas y que pone a disposición del usuario premium, en exclusiva, algunos de los mejores descuentos del periodo estival, rebajas incluidas. Ante la buena acogida de este evento, otras muchas tiendas han decidido crear su propio evento y ofrecer, de esta manera, y durante un periodo muy limitado de tiempo, ofertas que van más allá de las rebajas de verano con descuentos muy pronunciados en cientos de productos seleccionados. Así que sí: se podrá ahorrar más todavía en todas las categorías imaginables.

Mucho más que tecnología

Los descuentos -como sí ocurre en muchas tiendas durante el Black Friday, pero especialmente durante el Cyber Monday- no se limitarán a los artículos tecnológicos, sino que abarcarán desde moda y complementos a viajes, pasando por productos para el hogar, ocio en el caso de Groupon y un largo etcétera. En este artículo reunimos algunos de las mejores ofertas de comercios electrónicos durante esta época del año y que van más allá de las rebajas estivales. Todas ellas podrás encontrarlas en la página de Descuentos EL PAÍS. Echa un vistazo a esta recopilación si quieres ahorrar en tus compras veraniegas.

FNAC

El comercio francés echa el resto durante los días 15 y 21 de julio, ambos incluidos, ofreciendo interesantes descuentos en casi todas sus secciones: ordenadores y tablets, smartphones, televisores, auriculares y altavoces, cámaras fotográficas, pequeño electrodoméstico, cine, series de televisión, música, videojuegos, papelería, movilidad urbana y hasta juguetes entre un 5 y un 15% más baratos. Qué mejor ocasión que esta para renovar tu viejo móvil, cambiar tu antiguo ordenador portátil o tu televisor obsoleto. Igualmente es una ocasión inmejorable para preparar la vuelta al cole de tus hijos pues cuentan con una sección de papelería con un ingente catálogo de libros de texto y material escolar. ¿A qué esperas para descubrirlo?

Descuentos FNAC de hasta el 15%

Logitravel

Pese a que el verano ya está muy avanzado son muchos los que aún no han elegido destino vacacional. Bien sea porque no han podido, bien porque no han querido, porque se les ha echado el tiempo encima o, simplemente, porque prefieren elegirlo a última hora. Para todos ellos Logitravel y Descuentos EL PAÍS han unido fuerzas y, de manera exclusiva, ponen a tu disposición un código descuento de 80€ para que la utilices en tu viaje combinado de este verano. ¿Playa o montaña?, ¿Viaje en pareja o familiar? ¿Descanso y relax o turismo cultural? Sea la que sea tu elección, la encontrarás al mejor precio con Logitravel. Además, por apenas 16€ más al día, dependiendo del destino, podrás alquilar coche o contratar traslados desde y hacia el aeropuerto. Elige ya tu destino y ¡haz las maletas!

Consigue aquí tu código descuento Logitravel exclusivo de 80€

Groupon

Esta web recopila las mejores opciones de ocio, regalos, viajes, escapadas y gastronomía de tu ciudad y de muchas otras. Salones de belleza, restaurantes, deportes de riesgo, aventuras, deportes de riesgo y planes diferentes se reúnen en una sola web a precios inimaginables. En Descuentos EL PAÍS encontrarás, de forma completamente exclusiva, y hasta el próximo día 21, un código descuento del 15% para que disfrutes al máximo de tu tiempo libre. La única condición es que lo canjees en las secciones ‘Local’ y Viajes’. Verás cómo se aplica el descuento una vez los introduzca antes de efectuar el pago.

Código descuento Groupon exclusivo del 15% en Local y Viajes

Zavvi

Para todo aquel que no la conozca, Zavvi es una tienda para los fanáticos de las series de televisión, las sagas, las películas y los videojuegos más populares del momento. En su sitio web encontrarás desde muñecos y figuras de tus personajes favoritos hasta fundas de movil, libros, vasos y tazas pasando por ropa de cama, pósteres, mochilas, carteras y bolsos. Consigue un pack de 3 Funko Pop desde solo 34,99€ o dos camisetas con licencia oficial por solo 28€. Todo el merchandising que puedas imaginar, relacionado con juguetes y merchandising, reunido en una sola web por un 15% menos, exclusivamente desde el 18 al 20 de julio. ¡Y, además, en ocasiones cuentan con envíos gratis!

Hasta un 15% menos con el exclusivo código descuento Zavvi de Descuentos EL PAÍS

La Redoute

Si estás pensando en renovar tu armario, esta es una de las mejores épocas para hacerlo. No solo por las rebajas de verano sino porque La Redoute está en plena liquidación de stock. En su página web encontrarás vestidos, camisas, blusas, túnicas, camisetas, monos faldas, chaquetas y hasta abrigos y parkas de temporadas pasadas con descuentos de hasta el 70%. Pero el catálogo de La Redoute va mucho más allá de la moda y también cuentan con textil para el hogar, ropa de cama, cojines y nórdicos, así como muebles, artículos de decoración y hasta alfombras. Descúbrelo tú mismo y déjate seducir por sus encantos y sus asombrosos precios.

Ahorra hasta un 70% con la liquidación de stock de La Redoute

HP

Tanto si es para trabajar como para tu día a día, para casa o para jugar a videojueggos, portátiles o sobremesas, de menos de 11,6’’ o de más de 14’’, en HP encontrarás tu ordenador ideal. En la zona outlet los encontrarás con grandes descuentos, igual que los monitores, las tablets, las impresoras, los cartuchos de tinta o los accesorios. Pero si de verdad quieres ahorrar, HP y Descuentos EL PAÍS unen fuerzas los días 15 y 16 de julio para poner a tu disposición hasta un 23% de descuento en los procesadores i7 del Laptop 2. No necesitarás introducir ningún código descuento alguno, lo verás aplicado directamente en la web. ¡Date prisa porque esta oferta exclusiva es limitada en el tiempo!

Descuentos de hasta el 23% en procesadores i7 del Laptop2

Treatwell

El periodo estival suele ser la época del año en la que más sufre nuestra piel. También es un momento del año ideal para relajarnos, desconectar y descansar. Y todo ello pasa, en gran medida, por cuidarnos y permitirnos algún capricho. Ahora, de la mano de Treatwell y Descuentos EL PAÍS, encontrarás los mejores tratamientos de belleza (peluquería, depilación, uñas, masajes, tratamientos faciales, peeling químicos, tintes y un largo etcétera) por 9€ menos. ¿Cómo hacerlo? Solo tienes que descargar la aplicación en tu móvil, reservar la actividad que más se ajuste a tus gustos y necesidades e introducir el código antes de efectuar el pago. ¡Disfrutar cuidándote nunca había sido tan barato!

Tratamientos de belleza por 9€ menos con el exclusivo descuento Treatwell

Desigual

La firma catalana tira la casa por la ventana en estas rebajas de verano ofreciendo descuentos de hasta el 50% en una gran selección de prendas: desde vestidos y monos hasta ropa de playa pasando por camisas y blusas, sudaderas, jeans e incluso ropa de niño. Pero ahí no terminan las oportunidades de ahorrar ya que en Descuentos EL PAÍS contamos con un código exclusivo de 9€ que podrás añadir a todas tus compras. Elige ya tu modelo y recíbelo directamente en casa sin pagar nada. ¡Solo tendrás que esperar entre 1 y 4 días laborables! También tienes la opción de recogerlo en tu tienda más cercana o en un punto de recogida UPS. ¡Viste a la última por mucho menos de lo que imaginas!

Renueva tu vestuario y ahorra 9€ en tus compras con el código promocional Desigual

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de julio de 2019.

