“Lo que me gusta del campamento Lider es nadar en la piscina y cuando nos enseñan técnicas básicas de supervivencia en el bosque. Además, me gusta cantar, tocar la guitarra y acampar. Me gustan los ejercicios militares, disparar con el fusil. Es importante defender a tu madre patria porque el enemigo puede capturarnos y me daría mucho miedo. Cuando sea mayor me convertiré en minero. Además, me gustaría convertirme en un soldado porque los soldados defienden nuestro país porque la guerra viene. Sueño con que la guerra acabe”. Danylo Plotnikov, de 8 años.