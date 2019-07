Cautela ante el estudio que vincula las bebidas azucaradas y el cáncer

Un macroestudio con más de 100.000 participantes en Francia ha relacionado un consumo extra de 100 mililitros diarios de bebidas azucaradas, incluyendo los zumos de frutas, con un aumento del 18% del riesgo de sufrir cualquier tipo de tumor y con un incremento del 22% en el caso del cáncer de mama. La investigación, publicada en la prestigiosa revista médica BMJ, no ha encontrado una asociación en el caso de las bebidas con edulcorantes artificiales.

El nuevo estudio es un indicio más del papel de las bebidas azucaradas en el cáncer, pero no es una prueba definitiva, según reconocen los propios autores, encabezados por la epidemióloga Mathilde Touvier, del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica, en París. “Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer una relación de causa y efecto”, subrayan los científicos, que no descartan que existan otras variables de confusión detrás de esta aparente asociación.

La investigación, bautizada NutriNet-Santé, comenzó en 2009 y se basa en cuestionarios respondidos en una web por personas reclutadas gracias a campañas en internet, por lo que “los resultados podrían no ser generalizables a la población total”, según ha advertido el estadístico Graham Wheeler, del University College de Londres, en el portal especializado Science Media Centre. Las más de 100.000 personas incluidas en el estudio, con una media de 42 años y un 79% de mujeres, respondieron al menos dos veces hasta 2018 las preguntas sobre su consumo de 3.300 tipos diferentes de bebidas y alimentos.

Wheeler, ajeno al nuevo estudio, detalla el alcance de los resultados. La ingesta diaria de bebidas azucaradas de los participantes fue de entre 93 y 186 mililitros en promedio. Durante el tiempo de seguimiento, cinco años de media, 22 personas de cada 1.000 desarrollaron algún tipo de tumor. “Esto significa que, si 1.000 participantes similares incrementaran 100 mililitros su consumo diario de bebidas azucaradas, esperaríamos que el número de casos de cáncer aumentara de 22 a 26 por cada 1.000 personas durante un periodo de cinco años”, explica el estadístico. “Y eso sería asumiendo que existe una auténtica relación de causa-efecto entre la ingesta de bebidas azucaradas y el desarrollo de un cáncer, algo que todavía necesita más investigaciones”, remacha Wheeler.

El observado aumento del 18% en el riesgo de sufrir un cáncer puede parecer muy alto, pero hay que poner la cifra en su contexto. Se trata del riesgo relativo, fruto de la comparación entre un grupo de personas y otro grupo con un menor consumo de bebidas azucaradas. Pero el riesgo absoluto —la probabilidad de sufrir ese cáncer en general— sigue siendo pequeño.

Por ejemplo, una mujer de 35 años sin factores de riesgo conocidos tiene un riesgo absoluto de padecer cáncer de mama del 13,5% en un periodo de 90 años, según el Instituto Nacional del Cáncer de EE UU. Esto quiere decir que 1 de cada 7 mujeres sufrirá un cáncer de mama. Si otro grupo de mujeres con hábitos menos saludables presenta un riesgo absoluto de solo dos puntos porcentuales más, esto se traduciría en un aumento del riesgo relativo del 15%.

Un estudio observacional es un tipo de análisis que puede sugerir una relación de causa y efecto entre dos factores, pero nunca demostrarla. En un ejemplo clásico, un mayor consumo de café se puede asociar a un mayor riesgo de cáncer, pero hay que tener en cuenta otras variables de confusión. El café puede ir acompañado de un cigarro, que sería el auténtico factor desencadenante del tumor observado.

“Hay muchos factores de confusión que dicen haber tenido en cuenta, pero seguramente muchos otros que no los habrán tenido”, coincide el estadístico Miguel Ángel Martínez Beneito, de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana.

El vínculo detectado en el nuevo estudio, con todas las cautelas, es sin embargo muy plausible, según razona el equipo de Mathilde Touvier. “Las bebidas azucaradas están asociadas de manera convincente con el riesgo de obesidad, que a su vez se reconoce como un factor de riesgo para muchos cánceres”, alertan los autores.

En 2015, científicos de la Universidad de Harvard y el Imperial College de Londres calcularon que el consumo de bebidas azucaradas provoca 133.000 muertes prematuras al año por diabetes, otras 45.000 por enfermedades cardiovasculares y otras 6.450 por distintos tipos de cáncer.