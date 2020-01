Lo que la universidad africana ofrece al universitario español (y viceversa)

Ángeles Lucas

Aprender. Formarse con enseñanzas de ida y vuelta. Compartir metodologías, técnicas de estudio, investigaciones, experiencias. Cada vez más son los alumnos españoles que van a estudiar a los países africanos y los africanos que se forman en universidades de España. Los datos del programa Erasmus+ lo revelan con claridad. Durante el curso pasado, había 390 estudiantes de países subsaharianos que tuvieron una movilidad en España, frente a los 324 del año anterior. Y fueron 112 los españoles que se "mudaron" a alguna universidad de la zona a formarse, casi el doble que el curso anterior (58), según datos del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.

"En el ámbito académico te da mucha apertura estudiar fuera, pero también en lo personal. Es una experiencia muy recomendable. La información que llega normalmente sobre los países africanos suele ser negativa en general, pero es todo lo contrario", considera Germán Pinto, un alumno sevillano de Estudios Árabes Islámicos que disfrutó de una beca Erasmus+ en la Universidad de Fez (Marruecos). Al ser de los primeros en participar con este acuerdo, la gestión fue más compleja, una experiencia que irán viviendo los pioneros en abrir estas oportunidades. "Con tiempo y ganas se consiguen resolver los trámites. Y ahora espero que sea más fácil para los próximos que vengan. Si volviese atrás, volvería a vivir la experiencia", apunta Pinto, que reconoce también que en concreto en Marruecos notó diferencias en la convivencia entre los hombres y las mujeres.

El programa Erasmus+, que cumplió 30 ediciones el curso pasado, permite también que la movilidad no sea solo entre países europeos, sino con todos los continentes, lo que facilita los convenios entre universidades. El año pasado, se abrió por primera vez un acuerdo entre la Universidad de Granada y Jartum (Sudán), una iniciativa que se suma a las que ya tenía aprobadas previamente para alumnos de Lomé y Kara, en Togo. "Conseguimos en total 20 movilidades de estudiantes, profesores y personal de Administración y Servicios. La mayoría de ellos vienen de allí hasta aquí y así conocen el procedimiento de trabajo para poder implantarlo en su país de forma parecida", apuntó entonces Domingo Barrera, director del centro de cooperación al desarrollo de la Universidad de Granada.

Además, cada universidad tiene otros programas propios y específicos o convenios con otras entidades. Es el caso de la Universidad de Granada con la Fundación Mujeres por África, que ha acogido a cinco alumnas en dos cursos anteriores a este. Dos ugandesas, una de Namibia y otra de Kenia. Olga Livale es una de las beneficiarias de Uganda, que culminó en Granada su Máster en Económicas después de haber pasado 11 meses en la ciudad andaluza. "Estudiar aquí es totalmente diferente. Se fomenta el pensamiento independiente, no se siente vergüenza por decir tus ideas y expresarte por ti mismo. Dan confianza en ti", apuntó Livale como lo más destacado de su experiencia.

Tras su estancia regresó a Uganda con la esperanza de quedarse en su país. "Por supuesto, si hay oportunidades, vuelvo a casa. Aunque también me gustaría salir y ver el mundo, aprender más español y ver las oportunidades", señaló entonces la estudiante, que tiene una pequeña confitería en su país y planeaba dar charlas y moverse por su país para dar a conocer su experiencia. "Haré saber a mis compañeros de Uganda lo que he aprendido. No todo el mundo tiene la posibilidad venir aquí", señaló la estudiante, que considera también interesante que los europeos vayan a estudiar a Uganda. "Tendrán una forma diferente de aprender, y conocer nuestra cultura, que es distinta", añadía.