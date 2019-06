La herencia de ‘1.080 recetas de cocina’

“Hay muchas personas que desconocen qué fruta se da en cada temporada, que no saben que las verduras se recolectan en unos meses determinados… Estamos acostumbrados a tener de todo durante todo el año; así que hay gente que hace la compra sin pensar en las estación en la que vive y no consumen los alimentos cuando están en su mejor momento”, comenta Inés Ortega, gastrónoma y autora de más de 40 libros de cocina. Acaba de publicar Cocina sana y sencilla junto a Marina Rivas, su nuera, formada en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu y especializada en pastelería francesa. “Más que un libro de recetas es una guía que incluye, además de las temporadas de distintos productos, recomendaciones nutricionales para deportistas, diabéticos o hipertensos. Incluso recetas que pueden prepararse en pocos minutos”, añade Marina Rivas, dispuesta a tomar el relevo en una familia de gastrónomas de la que ha salido la biblia de la cocina española: 1080 recetas de cocina, de Simone Ortega, una obra publicada en 1972 y de la que se han vendido más de tres millones de ejemplares.

La obra, editada por Alianza dentro del sello 1080 Nuevas Ideas de Cocina, es también una forma de celebrar el centenario del nacimiento de Simone Ortega (Barcelona, 1919-Madrid, 2008), catalana de familia francesa, que supo acercar la cocina de forma sencilla e innovadora a cualquiera, incluso a los más inexpertos. Su hija Inés Ortega, que la pasada semana presentó en Madrid Cocina sana y sencilla, mantiene la filosofía del primer recetario y asegura que no hace falta saber “absolutamente nada” para elaborar los platos de su nuevo libro.

“Hemos incluido un capítulo con el material de cocina necesario, explicamos qué es lo más básico y cuáles son las ventajas de utilizar una batería de un material u otro”, comenta Inés Ortega, autora de unos 40 títulos y que desde 1986 colaboró con su madre en las revisiones de las 1.080 recetas, de la que hasta ahora se han hecho 40 reimpresiones y se ha traducido a siete idiomas.

“Las 1.080 recetas sigue vivito y coleando, en cada reedición lo hemos ido actualizando, introduciendo nuevos ingredientes y propuestas saludables. Ahora estoy deseando que Marina tome el relevo”, apunta Inés Ortega, quien animó a su nuera, madrileña de 29 años, a que abandonara su trabajo en la banca privada y gestión de patrimonios para cumplir su sueño.

“Siempre me gustó la cocina, desde pequeña, pero mis padres quisieron que estudiara una carrera y me licencié en Administración y Dirección de Empresas. En 2016 decidí dar un giro radical: me matriculé en Le Cordon Bleu y ahora tengo mi propio obrador de pastelería francesa”, comenta Marina Rivas, quien el año pasado también publicó junto a Ortega Cocinar sin gluten, sin huevo y sin lactosa.

“Las personas necesitan planificarse para poder llevar una dieta saludable y equilibrada. Diseñar un menú con productos de proximidad y de temporada y tener los ingredientes necesarios te ayuda e impide improvisaciones que, en muchos casos, hacen que se recurra a comida basura”, añade.

Entre consejos de cómo colocar los cubiertos o a los invitados y un capítulo dedicado al vino, Cocina sana y sencilla —con cubierta de Manuel Estrada, Premio Nacional de Diseño 2017— reúne 350 recetas en 650 páginas. Las autoras de este recetario-guía para una mesa saludable han escogido sus favoritos. Crema fría de zanahorias con hinojo y espirulina; espaguetis de cúrcuma —con leche de coco y cacahuetes— y Cookies de avena son los elegidos por Marina Rivas. Inés Ortega, por su parte, apuesta por comenzar por un postre. “Soy muy golosa”, dice, y elige: compota de manzanas con lavanda; cola de rape asada con arroz basmati al jerez y arroz caldoso a la marinera. Buen provecho.