La dignidad de la ciencia

Nos preguntábamos la semana pasada si el método de cifrado de Bacon tiene algo que ver con el código Gray. Pues no; sin más que sustituir cada A por un 0 y cada B por un 1, vemos que lo que hizo Bacon fue numerar las letras del alfabeto por orden y en el sistema binario, pese a que aún no había sido “inventado” oficialmente (las comillas indican un uso cauteloso del término, de dudosa aplicación a los objetos matemáticos en general y al sistema binario en particular).

En cuanto a los “dobletes” de Lewis Carroll, nuestro asiduo comentarista Theram ha conseguido pasar de AMOR a ODIO en solo cuatro pasos: ADOR, ADIR, ADÍO, ODIO; tres palabrejas intermedias a cuál más extraña, pero todas legales.

El Gray binario es el más útil y utilizado; pero podemos aplicar un criterio de conversión análogo al sistema decimal, o a cualquier otro. En el Gray decimal, la secuencia es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 20, 21, 22, 23… ¿Por qué? ¿Cómo sigue?

Volviendo a Francis Bacon (no confundir con Roger Bacon, el gran filósofo medieval), no solo se anticipó a su tiempo al utilizar un código binario como base de su criptografía, sino que también fue, junto con su contemporáneo Galileo, el pionero del método científico tal como hoy lo entendemos.

En su Novum Organum, publicado en 1620, Bacon propone liberarse del yugo de la lógica aristotélica para adoptar un pensamiento más inductivo que deductivo, basado en la observación de la realidad y el abandono de los prejuicios, a los que denomina ídolos. “La lógica al uso es más adecuada para mantener y perpetuar los errores de las nociones vulgares que para descubrir la verdad, y por lo tanto es más perjudicial que útil”, dice refiriéndose a la lógica aristotélica, sacralizada en la Edad Media por los tomistas y redescubierta en el Renacimiento. Y en De dignitate et augmentis scientiarumn propone una teoría empírica del conocimiento frente a toda forma de dogmatismo.

El propio título del Novum Organum expresa su vocación antiaristotélica, ya que la recopilación de los escritos de Aristóteles sobre lógica se denominó, en la Edad Media, el Organon, que significa literalmente “el instrumento”. Cabría decir, en defensa de Aristóteles, que, si hubiera visto el uso un tanto dogmático que se hizo de su pensamiento en la Edad Media, probablemente habría dicho “Yo no soy aristotélico” (del mismo modo que Marx dijo, por parecidas razones, “Yo no soy marxista”).

Bacon también escribió la que se considera la primera utopía tecnológica: La Nueva Atlántida, en la que describe una sociedad regida por la sabiduría y los conocimientos científicos aplicados al control de la naturaleza y las mejoras sociales, cuya sede principal es la Casa de Salomón. De Bacon es la frase, hoy tan difundida, “el conocimiento es poder”.

Carlo Frabetti es escritor y matemático, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Ha publicado más de 50 obras de divulgación científica para adultos, niños y jóvenes, entre ellosMaldita física,Malditas matemáticas o El gran juego. Fue guionista de La bola de cristal.

