Mónica Conde jamás había fabricado jabones. La oportunidad le llegó por casualidad. Después de dar a luz en 2014 y dejar su trabajo, decidió hacer lotes con este producto en su tiempo libre para regalarlos como recordatorio del bautizo de su sobrino Asier. Lo que comenzó como un pasatiempo, se transformó en negocio: Mis Colores y Aromas, una tienda de jabones personalizados de glicerina. "Al principio los regalaba y me di cuenta de que gustaban. La gente cercana comenzó a comprarlos y, con el boca a boca, empezaron a salirme pedidos", explica Conde, vecina de Chozas de Canales (Toledo). A continuación, comenzó a elaborar sus propios moldes, algunos con la forma de dibujos animados y animales, y a añadir principios activos con propiedades curativas. El resultado: ositos de azufre para reducir el acné o un Mickey Mouse de café para combatir la celulitis.

Sus primeros pasos le llevaron a recorrer los mercados artesanales y medievales. "Mucha gente me compraba o se llevaba mis tarjetitas y me llamaban luego para adquirir mis productos", relata. También abrió una web, aunque no vende a través de ella. "La utilizo como escaparate y los clientes contactan conmigo por teléfono, e-mail y WhatsApp", cuenta Conde, que incide en que las redes sociales como Facebook e Instagram son grandes plataformas para que sus olores lleguen rápidamente a los internautas.

Un sello de calidad de Correos

Cinco años después de moldear la primera pastilla, su catálogo (que ofrece una veintena de aromas y 400 moldes posibles) se ha lanzado al comercio electrónico con Correos Market y llega, sin dificultad, a cualquier punto de la Península y Baleares. Este nuevo servicio de Correos busca fomentar los productos artesanales y de calidad a través de Internet. Para ello, Correos pone a disposición de los artesanos locales la posibilidad de integrar sus productos en su plataforma para que ganen visibilidad. A través de un formulario, los profesionales pueden acreditar la calidad de sus artesanías. Luego, Correos les otorga el sello de calidad y pueden vender sus productos en un único sitio web, el marketplace de Correos Market. La compañía se encarga de todo el proceso de distribución.

Hechos a mano y personalizados

"Este sistema me ha ayudado mucho a tener visibilidad. Mucha gente me llama y me pregunta personalmente sobre mis productos después de haber visitado correosmarket.es", explica Conde. El jabón que fabrica está hecho con glicerina, por lo que no necesita certificado médico. "Es mucho más sencillo de elaborar y más económico. No tengo que pasar un proceso químico cada vez que hago un jabón", dice. Esta pequeña empresaria compra un bloque de 25 kilos de glicerina y lo trocea conforme va recibiendo pedidos. Lo calienta, bien en el microondas o al baño maría. Cuando la glicerina se vuelve líquida, incorpora el aroma, el color y los principios activos.

Mónica Conde, creadora de Mis Colores y Aromas.

"Añado, entre otras cosas, aceite de almendras. Cada uno de estos ingredientes tiene una propiedad específica. Por ejemplo, la manteca de karité [una especie de árbol africano] es buena para las pieles secas", cuenta. Junto a la gama de jabones de tratamiento (con 18 modelos diferentes), Mis Colores y Aromas también fabrica pastillas de champú sólido, con características propias: anticaspa, para cabellos grasos o antipiojos. Además elabora jabones para eventos (bautizos, cumpleaños, bodas...) y una gama de otros productos cosméticos, como bálsamos labiales, ambientadores y sales de baño.

Uno de los puntos que definen a Mis Colores y Aromas es la personalización del producto. Además de poder elegir entre cuatro centenares de moldes y una veintena de olores diferentes, la variedad de colores es muy amplia. "Se hace todo a mano, también la pigmentación. No es lo mismo echar una gota de rosa que 20. Puedes conseguir desde un tono muy claro hasta un color fucsia".

"Cada ingrediente tiene una propiedad específica. Por ejemplo, la manteca de karité es buena para las pieles secas"

A pesar del gran abanico de posibilidades, Conde siempre intenta adaptarse a las necesidades de cada pedido y fabrica moldes propios de silicona para los clientes que quieren algo especial. Las ideas nunca dejan de abordarla. "Como a todos los artesanos, me surgen en cualquier momento. Estás durmiendo y te tienes que levantar a apuntar cosas nuevas", asevera.

