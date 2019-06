Las focas grises pueden aprender a cantar

En vídeo, las focas cantando. ATLAS

Las focas grises, mamíferos adaptados a la vida acuática frecuentes en el Atlántico norte, pueden llegar a alcanzar los tres metros de largo y los 300 kilos. A diferencia de las focas comunes el perfil de su cabeza es recto, sus fosas nasales están bien separadas, y muestran menos puntos oscuros sobre su piel. Científicos de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, han añadido ahora una nueva característica a la especia: pueden copiar el habla y las canciones humanas utilizando los mismos mecanismos de producción de sonido que los humanos.

El estudio, realizado por los profesores Amanda Stansbury y Vincent Janik, del Scottish Oceans Institute (SOI) de la Universidad de St. Andrews, ha sido publicado por la revista Current Biology. La investigación abre un nuevo camino para ampliar el conocimiento de los trastornos del habla.

Los investigadores trabajaron con tres ejemplares de foca gris desde su nacimiento para determinar su repertorio de sonidos natural. Posteriormente las tres focas fueron entrenadas para que aprendieran a reproducir los sonidos del habla humana.

Zola, una de las focas que participó en la investigación, fue particularmente buena para copiar melodías que se le tocaron, copiando hasta diez notas de canciones como Twinkle Twinkle Little Star y otros temas populares. A las otras dos focas les enseñaron combinaciones de sonidos de vocales humanas que copiaron con precisión.

"Me sorprendió lo bien que las focas copiaron los sonidos", ha declarado Stansbury, que ahora trabaja en el zoológico de El Paso, en Texas. “Las copias no fueron perfectas, pero dado que no son sonidos típicos de focas, es bastante impresionante. Nuestro estudio realmente demuestra cuán flexibles son las vocalizaciones de las focas". Los estudios realizados anteriormente solo proporcionaron datos anecdóticos de esta capacidad de las focas.

“Este estudio nos brinda una mejor comprensión de la evolución del aprendizaje vocal, una habilidad que es crucial para el desarrollo del lenguaje humano", ha explicado Janik. “Sorprendentemente, los primates no humanos tienen habilidades muy limitadas en este campo. Encontrar otros mamíferos que usan su tracto vocal de la misma manera que nosotros para modificar los sonidos nos informa cómo las genéticas y el aprendizaje influyen en las habilidades vocales y, en última instancia, pueden ayudar a desarrollar nuevos métodos para estudiar los trastornos del habla".