Por qué lo dejo todo y me voy a una aldea de Perú de 900 habitantes

¿Qué hace a una persona dejar toda su vida atrás para coger un billete de avión rumbo al Amazonas? Con 27 años, Fátima Donado tenía un trabajo con contrato indefinido, un piso, unos amigos, una rutina... En definitiva, toda una historia vital construida desde hace una década en Madrid. Un día una colega le propuso tomar algo con dos amigas, una peruana y otra colombiana, que estaban de paso en España en un bar asturiano de la calle Argumosa, en Lavapiés. Ese día algo cambió y Donado va a celebrar su 28 cumpleaños en la selva.

Se va a un pueblo de la Amazonia peruana de 900 habitantes. Sin agua potable, con tres horas de electricidad diarias, sin asfaltar y de difícil acceso. "Me voy a montar una radio comunitaria, Amazondas", explica. Esas dos chicas, Andrea y Pía, le hablaron aquel día de su proyecto Iquitos, un programa educativo para los niños de Santa Clara del Ojeal, una aldea a la que solo se puede acceder en barca. Ella quiso colaborar. "Tardé muy poco rato en saber con qué herramienta podía colaborar: la radio". Solo le hace falta algo de dinero para realizar en envío de material.

Donado aprendió a amar este medio en Inforadio, la emisora de la Complutense y ahora espera crear decenas de reporteros en este pueblo tan aislado que ni siquiera sale en Google Maps. "Todo esto tiene que ver mucho con la idea de arriesgar. Me pregunté: '¿Quieres hacerlo?, ¿Pues a qué esperas?'. No te puedes equivocar mucho cuando lo sientes tan fuerte", relata. El 1 de octubre despega su avión. Después de la Complutense, Donado estuvo frente a los micros de Cadena SER. "Para mí la radio no es solo un trabajo, es una forma de expresión, de acercarte a la gente".

Nunca ha estado en la que será su nueva casa y asegura que no quiere pensar mucho cómo se adaptará a las condiciones tan alejadas de las comodidades que disfruta en España. "La idea es que a largo plazo sean los habitantes del pueblo los que hagan viable la radio. Al principio voy a intentar jugar mucho con las grabadoras, que escuchen su voz, los sonidos de la selva. Soy yo la que se va a adaptar al proyecto", detalla.

Diversas experiencias han mostrado el poder de las ondas en comunidades con comunicaciones muy pobres y afectadas por la pobreza. Augusto Ventín y Egoitz Gago, dos profesores de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia estudiaron en 2017 el impacto para la convivencia y la cohesión de las radios comunitarias. Analizaron proyectos muy semejantes al de Amazondas. "Estas emisoras son muestra de las formas en que se estructuran social, política, educativa y culturalmente los municipios de Colombia. Y ahí resalta la función social de estos medios: generar diálogos con el fin de dotar de identidad a la comunidad", explicaba Augusto Ventín en una entrevista. Los profesores no obviaron los problemas a los que se enfrentan estas iniciativas, como la falta de recursos para mantenerlas en el tiempo y la irregularidad en la creación de contenidos.

Según la Unesco, el 93% de las agresiones contra periodistas se dan por el trabajo en medios locales. La organización defiende el valor de este medio para unir poblaciones desatendidas, con escasez de acceso a la información y a la educación. Según el Consejo Consultivo de Radio y Televisión en Perú, el país cuenta con 45 radios comunitarias. El docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y experto en medios de comunicación en el país Jorge Acevedo destacaba hace unos meses que estas emisoras "se centran en la agendas y problemáticas muy locales que experimentan las poblaciones, ahí su valor. Tienen como objetivo central contribuir al desarrollo de su comunidad". Francesco Diasio, secretario general de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias contaba en una entrevista el gran impacto que tienen las campañas que se realizan a través de sus ondas en temas de salud: "Desde hace años nos implicamos en la prevención del VIH. También llevamos a cabo una campaña en 20 países latinoamericanos sobre el zika. Estimamos que el anuncio fue transmitido más de 10.000 veces".

Faltan apenas unos meses para cambiar el asfalto por la selva. La certeza por la inseguridad. O como Donado dice: "El miedo estaba rondándome hasta que leí una frase en algún sitio que ya no recuerdo: 'Si tienes miedo, hazlo con miedo".

