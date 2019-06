Devolver la originalidad a tu casa es posible

MIRA A TU alrededor, por ejemplo en el salón de tu casa. ¿Qué ves? Los mismos muebles de siempre. Ahí está el sofá gris, las sillas negras, la estantería blanca... ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste mirando a un objeto de tu hogar y pensaste en lo bonito que es? Así es: Nos acostumbramos a las cosas hasta llegar al punto de no verlas. La rutina mata la diversión, el color y la espontaneidad. Nuestras casas, en resumen, se vuelven lugares insípidos.

Todo eso puede cambiar, sin embargo, si intentamos salirnos de lo establecido y vamos más allá de lo habitual. Algo que define a Darcel Disappoints, un agudo neoyorquino que mira la vida en la gran ciudad desde un punto de vista peculiar. Porque Darcel es un dibujo animado, la creación del artista australiano Craig Redman. Los dos, el personaje y la persona, se han aliado con IKEA para crear Förnyad, una colección limitada que promete devolver todo el color y la personalidad a nuestro entorno.

Förnyad, que significa “renovado” en sueco, toma alguno de los objetos clásicos de IKEA para transformarlos, darles un toque distinto y presentárnoslos ante nosotros en una forma nueva. Las mesas, sofás o papeleras que todos conocemos, de repente, nos sorprenden a través de patrones, colores y otras sorpresas extravagantes. Así, te descubrirás a ti mismo haciendo cosas en tu propio hogar que nunca antes habrías sospechado.

Cada vez que enciendas la luz te llevarás una sorpresa

Un regalo para la vista, una batería para tu smartphone. Lámpara Förnyad (59 €)

Las lámparas sirven para darnos luz. También para crear un ambiente más acogedor. Pero, ¿por qué no pueden hacer algo más? Cargar nuestro smartphone, por ejemplo. La lámpara Förnyad no solo nos llama la atención a simple vista, con su combinación de estampado en el pie y azul eléctrico en el cuerpo, sino que además nos permitirá recargar baterías mientras estamos admirando su belleza.

Mirarás hacia abajo en lugar de hacia el frente

Mirar al suelo nunca será tan divertido como con la alfombra Förnyad (79 €).

De repente, algo te observa. No, no te han hackeado la cámara del ordenador. Es la alfombra Förnyad, basada en el diseño de Darcel, ese ojo inquieto que busca en todos los detalles. “Es un producto simbólico: tiene un punto de locura, pero también es funcional”, explica su diseñador, Craig Redman. Un toque extravagante para una casa que no se rige por las normas convencionales.

Querrás llevarte tu taburete contigo

Un par de detalles convierten al taburete Förnyad en una obra de arte (39 €).

Hay pocos objetos tan funcionales como un taburete. Normalmente son objetos sencillos, primarios, con una única función en el mundo: servir de asiento. Sin embargo, la creación de Redman, con tan solo un par de toques, consigue que algo que pasa inadvertido nos sorprenda al instante. Tan solo un toque azul en una pata y el diseño del ojo de Darcel en el asiento hacen que todo cobre nueva vida. Ahora ya no es un taburete, sino una obra de arte.

Te acabarás la comida mucho más rápido

Un juego de cuatro piezas que convierte una comida normal en una experiencia visual (8 €).

La vajilla es otro de esos elementos que damos por hecho, que utilizamos sin reparar en ella. Pasadas por el tamiz de Redman, sin embargo, tenemos unos objetos que son útiles y a la vez estimulantes. Cuatro piezas que hacen que nuestra mesa pase del aburrimiento a la fantasía. Comer nunca ha sido tan divertido.

Mirarás a tu sofá en lugar de a la tele

Nunca has visto un sofá Klippan así. Ni tu casa ha visto tanto color (Funda, 60 €).

El centro de toda casa, el núcleo de nuestra vida hogareña, es por supuesto el sofá. El modelo Klippan, uno de los más clásicos de IKEA, ahora se ve transformado por el ojo travieso de Redman, que lo convierte en una explosión de color y extravagancia. Lo único complicado ahora será no mantener la vista fija en su estampado y concentrarse en esa serie que intentas seguir.