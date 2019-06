El pueblo gobernado por mujeres: “No queremos que nadie nos haga la ola, solo respeto”

“Uy Angüés, ¡ese pueblo va a estar gobernado por mujeres! ¿Lo has oído?”. Herminia Ballestín sonrió ante la interpelación del conocido y respondió que sí, que algo le sonaba. Unos días después la agrupación de electores 100% femenina que ella encabeza consiguió cuatro de los siete concejales de este pueblo oscense con 206 habitantes censados. El 15 de junio se convertirá en alcaldesa y tendrá a su lado a las ocho compañeras de candidatura. “Al principio había pitorreo total, y yo decía ‘tranquilas, que hay que aguantar el tirón’. Ahora ya no hay cachondeo. No queremos que nadie nos haga la ola, solo respeto”, cuenta la futura regidora.