Perder el tiempo en la cocina se ha acabado: estos son los mejores descuentos en comida a domicilio

La rutina del día a día reduce el tiempo que podemos dedicar a otras actividades. Las horas libres que hay entre semana las aprovechamos para ir al gimnasio, hacer la compra, quedar con amigos o desconectar. La disponibilidad para cocinar es limitada, y excepto para los apasionados de la cocina, hacer la comida y la cena puede convertirse en una tarea aburrida.

La tecnología ha hecho que guisar, cocer o freír dejen de ser un problema, y no solo gracias a los robots de cocina. Las aplicaciones móviles de comida a domicilio, las que permiten hacer un pedido para toda la semana o con las que podemos hacer la compra online ayudan a que cada uno pueda dedicar su tiempo a lo que más le guste. Esta semana, EL PAÍS Escaparate ha reunido los mejores descuentos que pueden mantenerte lejos de la cocina. Si eres de los que les gusta probar nuevos sabores o, simplemente, no tiene tiempo para cocinar, no te pierdas esta selección.

Listo para comer

Las terrazas, los paseos o el deporte al aire libre se han convertido en grandes tentaciones con la llegada del buen tiempo. Si no queremos irnos antes a casa para preparar la comida, sino que queremos llegar y tener algo listo la solución viene de la mano de la comida para llevar. La forma clásica para pedir en restaurantes hasta hace unos años era llamar por teléfono o acudir al propio establecimiento. Sin embargo, desde hace un tiempo existen aplicaciones y empresas que se encargan de ofrecer este servicio en prácticamente todas las ciudades. Entre las más conocidas podemos encontrar grandes ofertas, como las que ha recopilado Descuentos EL PAÍS exclusivamente para ti.

Glovo

A través de esta aplicación se puede pedir casi cualquier cosa siempre que pese como máximo 9 kilogramos y quepa en una caja de 40x40x30. Este requisito no suele ser un problema si se pide comida a domicilio. Estos días la plataforma tiene dos ofertas activas para quienes tramiten sus reservas a través de la aplicación. Con la primera podrás conseguir envíos gratuitos, y la segunda te permite ganar 5 euros por cada amigo al que invites a unirse a la aplicación.

Deliveroo

Esta plataforma se convierte en una solución para esos momentos en los que no queremos cocinar, bien porque no tenemos tiempo o porque no queremos meternos entre pucheros. Encontramos en ella diversos tipos de comida y la posibilidad de comprar en grandes cantidades, por ejemplo, para una oficina o compañeros de universidad. Esta semana Deliveroo ofrece un descuento exclusivo de 5 euros en dos pedidos, de modo que cada uno de ellos tendrá una rebaja en el precio de 2,50 euros.

Just Eat

Tener un menú completo con bebida es una de las opciones que te ofrece esta compañía, otra de las que más presencia tienen a lo largo del país. Para saber qué restaurantes operan en la zona, se debe incluir la calle y el código postal, tras lo que aparecerán múltiples opciones entre las que elegir. Quienes aún no conozcan este servicio pueden aplicar a su pedido un descuento de 5 euros si la compra es superior a 10 euros. Para quienes ya conozcan la aplicación, pueden pedir en uno de los establecimientos que cuentan al menos con un 20% de descuento. Haz un pedido en Just Eat aprovechando el descuento que te ofrecemos:

Telepizza

Margarita, carbonara, barbacoa, cuatro quesos o hawaiana. Si tienes claro que no quieres salir de casa pero te apetece una pizza, estás de enhorabuena. Esta tienda te recompensa esta semana con un refresco y una ración por tan solo un euro más. Si es martes, estará disponible la opción de Martes Locos, con pizzas pequeñas a 5 euros y medianas a 7,95 euros. Y durante los Family Days de los jueves, el precio de las familiares es de 6 euros.

La comida para toda la semana

Tener el menú de toda la semana solucionado, sin tener que entrar a la cocina más que a por algo de beber o para sacar los tuppers del frigorífico. Esta es la propuesta de algunas empresas para ahorrar tiempo: cocinan mayores cantidades de comida y las reparten en porciones individuales que se pueden consumir a lo largo de la semana o congelar. Es una alternativa para quien quiere cuidar la dieta sin perder tiempo.

Wetaca

Esta startup abre cada jueves el menú de la semana con veinte platos únicos, cuatro entrantes y cuatro postres diferentes. Desde este día hasta el miércoles de la semana siguiente se puede hacer el encargo a través de su página web. Utilizan el jueves para cocinar y preparar los envases que se pueden recibir los viernes, domingos, lunes, martes y miércoles. Esta semana se puede disfrutar en exclusiva de un descuento de 10 euros en el pedido, recuerda que el gasto mínimo es de 22 euros.

Restaurantes con descuento

Para aquellos a los que les guste más que cocinen por ellos y además, no manchar ni un plato, también existe la opción de ir a un restaurante. Posiblemente, no sea la opción más económica a largo plazo, pero también se pueden encontrar algunas ofertas con las que ahorrar un poco cuando salimos a comer fuera. Atento al mejor descuento que hemos encontrado esta semana.

ElTenedor

Descubrir nuevos restaurantes, ver lo que han dicho sobre ellos sus clientes y reservar una mesa es muy fácil gracias a esta plataforma. Los establecimientos se pueden filtrar por oferta, por precio, por estilo de comida o por zona. Además, esta semana las reservas que se hagan a través de su aplicación conseguirán 10 euros de descuento gracias al código que te proponemos.

Para cocinar sin tener que ir al supermercado

Limitar los momentos de compra en el supermercado es otra alternativa que permite reducir el tiempo necesario para elaborar un menú saludable. Existen diversos perfiles de compradores: están aquellos a los que les gusta ir a diario a hacer la compra, quienes prefieren hacer un gran pedido al mes o quienes, simplemente, prefieren que sean otros los que se encarguen de esta tarea. Hay varias alternativas para quienes prefieren esta última opción y que ahorran mientras disfrutan de su tiempo libre, gracias a ofertas como las que encontrarás a continuación:

Lola Market

A través de su página web o de su aplicación puedes pedirle a una persona que vaya al supermercado y haga la compra por ti. Lo hacen como si fuera para ellos mismos, eligiendo la mejor calidad de los productos. Además, se le pueden enviar comentarios en cada artículo para personalizar aún más la compra, por ejemplo, escogiendo fruta más o menos madura o pidiendo que presten especial atención a alérgenos. A cada compra superior a 49 euros que se realice estos días, se le aplicará un descuento exclusivo de 12 euros si se utiliza el código:

Deliberry

En Madrid y Barcelona esta empresa ofrece la posibilidad de comprar productos en supermercados, pequeñas superficies o en las dos a la vez. Los principales mercados de estas dos ciudades también están incluidos en la oferta, por lo que se le puede pedir a quien vaya a comprar por nosotros que vaya a la carnicería, pescadería o frutería de confianza. Hacer la compra diaria a través de esta tienda online viene con regalo, concretamente, con envíos gratis y 10 euros de descuento.

