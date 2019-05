La candidata centenaria que quiere ganar las elecciones locales en Alemania

Nacida tras la Primera Guerra Mundial, Lisel Heise, una exprofesora de Educación Física del municipio alemán de Kirchheimbolanden y que acaba de cumplir 100 años, ha hecho de la política su insignia a lo largo de toda su vida. Pocos días después de su cumpleaños, esta mujer ha decidido usar su nuevo estatus como centenaria para elevar su perfil político. En un momento vital en el que la mayoría de la gente se lo tomaría con calma, esta exmaestra se presenta a las elecciones locales de su localidad natal, situada en el suroeste de Alemania y que tiene unos 8.000 habitantes, que se celebran este domingo.

Heise se describe como proeuropea, contraria al Brexit y se congratula por los esfuerzos de la gente joven por mejorar el planeta y su lucha contra el cambio climático. Pero le preocupa que la sociedad se esté hundiendo. "Solo tienes que poner la televisión un rato para darte cuenta del declive. Durante el día, los programas son simplemente de charlatanes —sin ningún transfondo—", explica Heise a la agencia de noticias alemana DW. “Las cosas que son realmente interesantes”, prosigue, “políticamente interesantes y las que son importantes, son las que ponen cuando los trabajadores están dormidos”.

Heise ha tomado la decisión de volver a la política tras la petición del partido político local Wir für Kibo (Nosotros por Kibo) que exige en su programa una mayor transparencia y participación pública en la política local. Para Thomas Bock, que lidera el grupo, la popularidad de Heise puede ayudarles a ganar: "Heise es muy conocida en Kirchheimbolanden. Casi todos los mayores de 40 años la tuvieron como maestra en la escuela. Esto podría hacer que ella termine muy por delante de cualquiera". “Además, ella sigue muy involucrada con el colegio. Aunque no ha sido profesora desde hace décadas, a menudo, coge un micrófono y dice algunas palabras. Su discurso es muy importante para todos”, agrega Bock al mismo medio.

El responsable de la candidatura ha sido el hijo de Heise. Fue él, el que animó a Bock a que hablará con su madre y le hizo la propuesta de presentarse como candidata: "Dijo: 'Pregúntale, ella estaría feliz de hacer algo, pero es demasiado cautelosa'. Luego nos reunimos y concluimos que, por supuesto, la íbamos a presentar como nuestra candidata".

Su lucha por reabrir la piscina al aire libre

La mujer espera que su nueva condición le otorgue la voz que se le ha arrebatado estos años cuando luchaba por conseguir que la piscina al aire libre del municipio fuera reabierta, cerrada en 2011, y que ella describe como “el paraíso de los niños”. "Crecí allí", prosigue, "sé por mi propia experiencia lo importante que es la piscina tanto para el espíritu como para el cuerpo. Todos los alumnos que he tenido se han preguntado lo mismo; ¿Por qué la han cerrado? Lo principal es que los niños estén sanos cuando son pequeños. Si el cuerpo no está sano y no funciona correctamente, la mente no puede hacerlo adecuadamente", añade.

En definitiva, la motivación de Heise para postularse al cargo es que "finalmente puede hacer algo por los jóvenes".