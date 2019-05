Las cinco noticias clave del 21 de mayo

El Congreso suspenderá a los presos tras la inhibición del Supremo. La suspensión no será automática sino que mediará un informe de los letrados de las Cortes que abocará previsiblemente a suspenderles de derechos, sueldo y funciones.

Ada Colau: "Barcelona no puede ser capital de una república que no existe". La edil y candidata a la reelección asegura que "no" se plantea "nada más que ser la alcaldesa cuatro años más".

Estados Unidos establece un plazo de tres meses antes de imponer sanciones a la empresa tecnológica. Huawei responde a Trump que subestima la fuerza de la empresa.

España, del eje francoalemán a la tierra de nadie. España trata de recuperar la iniciativa en la UE tras años de apatía.

Las donaciones de Amancio Ortega abren un debate entre Podemos y el PP y Cs. La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid cuestiona los donativos del dueño de Inditex para equipamiento contra el cáncer