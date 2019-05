¿Es práctico un móvil sin Gmail, Google Translate o Google Maps?

Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Translate, Google Drive o Google Maps. Estas son solo algunas de las aplicaciones de Google utilizadas por millones de usuarios cada día. El veto de Google a Huawei dejaría a los usuarios de nuevos dispositivos de la firma china sin todas estas aplicaciones y sin la Play Store —la tienda de apps de Google—. Y abre múltiples interrogantes: ¿es funcional un teléfono Android que no utiliza ninguna aplicación de Google? ¿qué alternativas hay a Google Maps o Google Translate? ¿podrán los usuarios acceder a alguna tienda de apps diferente?

En los últimos años diferentes proyectos han tratado de analizar si es posible tener un móvil Android totalmente funcional, pero sin rastro de Google. La periodista Kashmir Hill pasó una semana sin Google como parte de un experimento para vivir sin los gigantes de la tecnología. Según explicó en el portal especializado en tecnología Gizmodo, lo hizo a través de una red privada virtual que evitaba que su teléfono y sus dispositivos se comunicaran con las direcciones IP controladas por Google.

Hill no solo no pudo buscar cualquier información en Google, acceder al calendario para consultar su agenda o escribir sus textos en Google Docs. Para su sorpresa, tampoco fue capaz de utilizar aplicaciones como Uber o Lyft —empresa de transporte estadounidense—, ya que ambas dependen de Google Maps, o Spotify, ya que su música estaba alojada en Google Cloud.

“Mi impresión general de esta semana es que Google toca casi todo en Internet. Lo encuentro en casi todos los sitios y en todas las aplicaciones que uso”, concluyó la periodista. El gigante tecnológico conoce de esta forma perfectamente a sus usuarios: sabe desde en qué lugar se encuentran en todo momento a su actividad en la web e incluso qué compran, aunque no lo haga a través de servicios de la compañía.

Prueba de modelos de Huawei. Andy Wong AP

Después de que el Gobierno de Donald Trump haya incluido a la Huawei en una lista negra comercial, Google ha suspendido los negocios con la firma china que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto, según señaló este domingo la agencia Reuters citando a una fuente cercana al conflicto comercial. Si el veto de Google se confirma, los usuarios de Huawei no podrán actualizar el sistema operativo Android bajo el que operan sus terminales, lo que supone un problema importante de seguridad, y no tendrán acceso a la Play Store.

La tienda de apps de Huawei

No obstante, la compañía cuenta con su propia tienda de aplicaciones. Se llama App Gallery y tiene una interfaz muy similar a la Play Store. En ella, se pueden descargar aplicaciones de múltiples categorías: juegos, compras, entretenimiento multimedia, estilo de vida, fotografía, finanzas o comunicación.

Mientras que en la Play Store, lideran el ranking de aplicaciones la app de Eurovision, Snapchat, WhatsApp, Instagram y Spotify, en la App Gallery las más populares son la aplicación de Aliexpress, una de grabación de llamadas, un medidor de distancias, Squid —un agregador de noticias— y Amazon Shopping. Una prueba de que la tienda de aplicaciones china aún no está bien adaptada al mercado español es que nada más abrirla o al hacer una búsqueda, muestra numerosos resultados en chino.

Este periódico ha comprobado si las aplicaciones más descargadas del mundo en 2018 en la Play Store pueden instalarse actualmente desde la App Gallery. WhatsApp fue el año pasado la aplicación de Google Play con una mayor demanda a nivel mundial, con 747 millones de descargas, según estimaciones de la página de análisis Priori Data que recoge Statista. Le siguen el servicio de mensajería, Facebook Messenger, descargada 593 millones de veces, e Instagram, con 368 millones de descargas. Las tres aplicaciones, propiedad de Mark Zuckerberg, sí pueden descargarse en la tienda china por el momento.

En la lista también aparece Tik Tok, con 302 millones de descargas, y juegos como Helix Jump, que fue instalado por 279 millones de usuarios, y Garena Free Fire Winterlands, con 182 millones de descargas. Mientras que cualquier usuario puede descargar las dos primeras aplicaciones desde España, no es posible instalar Garena Free Fire Winterlands. “Este elemento no está disponible en tu país”, advierte la aplicación al intentar descargar la aplicación de la compañía Garena.

Al buscar Google Maps en App Gallery, la aplicación de Google no aparece. En la tienda china tampoco están disponibles algunas de las aplicaciones más populares alternativas a Google Maps como Cittymapper o maps.me. En su lugar, actualmente se muestran diversos navegadores que cumplen con el mismo propósito. Por ejemplo, es posible descargar Moovit, una aplicación que traza la ruta más rápida para llegar al destino elegido usando transporte público; Karta GPS, que permite consultar mapas gratuitos y disponibles sin conexión; o Sygic, una de las aplicaciones para la navegación por GPS más populares cuya principal ventaja es que utiliza la cartografía de TomTom.

Entre las alternativas a Gmail que permiten a un usuario seguir conectado sin depender de Google, existen diferentes servicios de email también populares como Proton Mail, Zoho Mail o Tutanota. Ninguno de ellos está presente en App Gallery. En su lugar, la tienda ofrece otras alternativas que permiten acceder a diferentes correos electrónicos como MailTime Email Messenger, Aqua Mail o Mail.ru.

Si el usuario de un dispositivo Huawei desea hacer una traducción, tiene diferentes aplicaciones que le permiten hacerlo tanto por escrito como por voz. Por ejemplo Translate Go, SayHi Translate o Translate Voice. La tienda china también cuenta con diferentes apps con un funcionamiento similar al calendario de Google. Por ejemplo, Calendar + o Smart Calendar. Frente al buscador de Google, la tienda china permite descargarse navegadores como Phoenix Browser o XBrowser.

Cabe destacar que, de confirmarse el veto, los usuarios no podrán actualizar el sistema operativo Android y a Huawei no le quedará más remedio que construir su propio sistema operativo como ya han avanzado los directivos chinos en su primera respuesta oficial. Los nuevos terminales de Huawei, al no disponer de la última versión de Android, se quedarían sin las nuevas apps que se desarrollen para el sistema operativo. La compañía debería entonces convencer a los desarrolladores y a sus financiadores para que realizaran apps para el nuevo sistema operativo de la firma china.