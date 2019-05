Las tecnológicas se desploman en Wall Street tras el veto de Google a Huawei

Las restricciones impuestas por Estados Unidos a las compañías que hacen negocios con la china Huawei están afectando de lleno a las grandes firmas tecnológicas especializadas en los semiconductores, por el temor a que el enfrentamiento provoque una disrupción en la cadena de suministro de componentes para telecomunicaciones. La decisión de Google de darle la espalda no hace más que elevar la incertidumbre.

El comercio con China es este momento el riesgo más para Wall Street y en este contexto de confrontación, Apple es la compañía que mejor refleja el daño colateral de este fue cruzado. Arrancó la semana con una caída cerca de un 3,5% por el temor al impacto de un boicot hacia sus productos. La caída supera el 10% desde el primer mensaje en el que Donald Trump amenazaba con escalar el litigio arancelario.

El fabricante del iPhone es especialmente sensible, porque su crecimiento depende de cómo progresen las ventas en China. Los nuevos aranceles le pueden obligar a subir precios para compensar el coste. Eso podría reducir la demanda por sus dispositivos frente a sus competidores. Pero el problema inmediato de Apple es la disrupción que puede provocar en la cadena de suministro de componentes.

El golpe está siendo importante especialmente para las tecnológicas especializadas en semiconductores. Skyworks arrastra un desplome del 21,5% en el último mes. Lo mismo pasa con Xilinx, que se deja un 17%, y Micron. En el caso de Nvidia ronda el 15% y perdió la mitad de valor desde el máximo anual. Una tendencia similar la lleva Intel, que se depreció un 13% en el mes y 26% del último máximo.

Entre los suministradores de Huawei se encuentran también Qualcomm, que caía este lunes un 5%. El fabricante de procesadores acaba de a un pacto con Apple para dejar de lago los litigios que tenían sobre patentes y concentrarse en el despliegue de la nueva tecnología 5G. El VanEck Vectores Semiconductor, el fondo indizado que sirve de referencia, está un 15% por debajo del máximo anual.

Impacto

Este aislamiento creciente del fabricante chino no tiene precedentes. Sin embargo, el impacto no es material para una compañía como Google. La filial de Alphabet, pese al sistema operativo Android, no opera en el mercado chino. Pero la respuesta a la restricción impuesta por Washington a la hora de hacer negocios con Huawei le cierra en este momento cualquier opción de acceso, como a Netflix o Facebook.

“Estamos hablando de un impacto de miles de millones”, advierten los analistas de Evercore, que anticipan una caída en las inversiones si las empresas del sector ven que el conflicto va a afectar a sus negocios, “esto es también una cuestión de seguridad nacional que el Gobierno de EE UU necesita considerar”. Las restricciones a Huawei se activaron bajo el argumento de proteger la infraestructura de comunicaciones.

La acción contra Huawei se adoptó pocos días después de elevarse del 10% al 25% los aranceles a productos importados chinos por valor de 200.000 millones de dólares. Donald Trump amenaza incluso con ir a la confrontación total, aplicando el impuesto a todos los bienes que cruzan la frontera. En el parqué creen que se trata de una táctica de Washington para forzar a Pekín a hacer concesiones.

Tim Cook, el consejero delegado de Apple, ya advirtió hace dos trimestre que la guerra comercial entre EE UU y China lastraría su negocio, como quedó reflejado en los últimos resultados. También es de los ejecutivos que más está presionando al presidente de EE UU para que se llegue a un pacto que permita disipar la incertidumbre y evitar que se acelere el daño para la economía global.