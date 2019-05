‘Fortnite’: 15 artículos de colección para regalar a sus fans

El fenómeno Fortnite es ya imparable. A la venta desde julio de 2017, ha alcanzado fama mundial gracias a su modelo de negocio freemium (la base del juego es gratuita pero con opción a pagos extras para mejorar la experiencia de juego), su variedad de personajes y las múltiples formas de jugar y entretenerse solo o en compañía de otros jugadores. El videojuego más popular del planeta ha logrado generar 3.000 millones de beneficios durante 2018 y la empresa que lo lanzó al mercado, Epic Games, busca ahora que Fortnite se haga un hueco en el universo de los deportes electrónicos, según dio a conocer recientemente TechCrunch.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos querido hacernos eco de este fenómeno de masas buscando una variedad de artículos de colección que hagan disfrutar a los seguidores —se cuentan por cientos de millones a lo largo del planeta— y sacien también la curiosidad de los que todavía no lo conozcan.

A precios asequibles y con valoraciones muy positivas, hemos elegido accesorios en temáticas como los juegos de mesa, la moda o la decoración del hogar o la oficina. El mundo Fortnite ha llegado para quedarse también en la vida real. ¡Qué comience la tormenta!

Juegos y accesorios

Monopoly con 27 personajes de cartón

Los videojuegos también saltan fuera de las cpnsolas en formato juego de mesa, como Super Smash Bros, Gears of War, League of Legends…Ahora, Fortnite también se ha sumado a este reto trasladando su mundo al mítico Monopoly. En esta ocasión, los jugadores pueden escoger hasta 27 personajes con su vestimenta y el modo de juego es muy parecido al de toda la vida: cada participante (pueden jugar hasta siete a la vez) gana puntos de vida sustituyendo al dinero Monopoly, por lo que quien quede el último se convertirá en el vencedor de la partida. La estética del afamado videojuego se aprecia también en sus accesorios, con elementos como las tarjetas de lugares y el cofre del tesoro. Además, se incluye el llamado dado de acción con el que se puede construir muros y dañar a los oponentes. Con una alta calificación en Amazon, los compradores lo tienen claro: “Lo he comprado para un regalo y le he encantado. Una apuesta segura para los chicos de hoy en día”.

Compra por 24,99€ en Amazon

Conjunto de 12 figuras en versión juguete

El entretenimiento también pasa por mejorar la creatividad de los niños con los personajes de Fortnite en versión figuritas. Se incluyen 12 pequeños modelos con un tamaño de 11,5 centímetros cada uno. Una buena alternativa para que nuestros hijos interactúen con ellos en la vida real y un regalo a tener en cuenta en celebraciones, cumpleaños o comuniones. Las personas que han adquirido el lote en la plataforma Amazon se encuentran muy satisfechas con la compra, con opiniones como la de esta usuaria que destaca la “buena relación calidad-precio” del producto: “Para el precio que tiene está muy bien, mi hijo de 6 años está encantado y juega mucho con ellos”.

Compra por 18,99€ en Amazon

‘Raptor’: Funko coleccionable en vinilo

Para los más fanáticos del videojuego, y válido también para todas las edades, nos encontramos con este muñeco estilo Funko. Fabricado en vinilo en su totalidad, se asemeja al personaje Raptor en el videojuego, dentro de la clase soldado. Este tipo de muñecos, que se han ido popularizando desde finales de los 90, sirve como decoración en cualquier lugar de la casa o, incluso, al lado del ordenador en la oficina. Todo vale para compartir con los demás el furor por Fortnite. Viene protegido en una caja con carcasa transparente por uno de los lados. El producto contiene piezas pequeñas por lo que no está indicado para niños menores de 3 años.

Compra por 10,89€ en Amazon

Adaptador smartphone con teclas de disparo y joystick

Fortnite también arrasa entre los gamers que lo utilizan en pantalla pequeña. Pero, como la comodidad no debe ir reñida con el entretenimiento, la empresa de periféricos GameSir ha desarrollado su propio adaptador portátil con sendas teclas de disparo a cada lado para los denominados juegos de disparos en primera persona”. Válido para iOS y Android y con móviles de pantalla entre 4,5 y 6,4 pulgadas, el conjunto se coloca con facilidad: se abre el soporte hasta la anchura deseada de nuestro móvil en horizontal y se colocan las teclas en la parte de arriba del terminal. Su diseño ergonómico reduce la fatiga, ofrece una respuesta rápida ante los movimientos de la mano y permite disparar a la vez desde ambos lados mientras se cambia de ángulo. “El producto es muy bueno y está bien terminado. Para jugar es muy cómodo, tanto los pulsadores como el sistema de agarre, indica un usuario.

Compra por 18,99€ en Amazon

Pistola de agua Super Soaker

Ahora que llega el buen tiempo y las tan temidas olas de calor veraniegas las pistolas de agua son una buena solución para aliviar sus efectos. Esta pistola de agua, réplica idéntica de una de las utilizadas en el videojuego, es un regalo a tener en cuenta para nuestros hijos, sobrinos o nietos. Diseñada en tres tonalidades y dos colores (azul y naranja), tiene un depósito de un litro y es ideal para mojar a cualquier “oponente” que se ponga a tiro en distancias cortas. Apenas supera el kilo de peso y está indicado su uso a partir de los seis años de edad, según indica el fabricante.

Compra por 22,77€ en Amazon

Decoración

Llama de Peluche

Si queremos regalar uno de los personajes más simbólicos de esta saga Battle Royale, ese es sin duda el que caracteriza a una llama. Elaborada en poliéster y diseñada con hasta tres colores diferentes (rosa, lila y azul), su tamaño es de 19 centímetros. Perfecta en cualquier estantería, encima de nuestro escritorio o junto a otros artículos de colección del famoso videojuego. Es el producto más vendido de estas características en la plataforma Amazon y los compradores le otorgan 4,2 estrellas sobre 5: “Buen acabado y detalles. Les ha encantado tanto a mi hijo como a mis sobrinos”, valora un usuario recientemente.

Compra por 10,98€ en Amazon

Lámpara LED 3D en siete colores

Otro de los artículos del universo Fortnite es esta lámpara 3D con función de cambio de color hasta en siete tonalidades distintas con solo pulsar un botón en su base: rojo, verde, azul, amarillo, cian, rosa o blanco. Se pueden adquirir en distintas formas que replican a muchos de sus personajes: la llama, el globo aerostático, el arma Rokter, etc. Ideal para crear una atmósfera acogedora en cualquier estancia del hogar ya que emite una luz cálida. La lámpara está fabricada en material acrílico y es plana, aunque recrea una ilusión óptica en 3D cuando está en funcionamiento. La luz emitida es de tipo LED y cuenta con una vida útil de 100.000 horas y se conecta a la corriente mediante un cable USB. También funciona con tres pilas del modelo AA.

Compra por 17,99€ en Amazon

Taza personalizada con baile “Take the L”

Uno de los elementos más característicos de Fortnite son los bailes que imitan sus seguidores allá donde van. Esta taza juega con uno de ellos, el conocido como Take the L y con la posibilidad de incluir el nombre del propietario. Puede ser una buena opción, por ejemplo, para regalar a algún fan del videojuego. La taza es apta para introducirla en el microondas y el lavavajillas, y la impresión del nombre es de gran calidad y duradera.

Compra por 9,95€ en Amazon

Adhesivo mural para pared

Quienes disfruten decorando las paredes de su habitación con pósters o vinilos, tienen disponible en Amazon estas pegatinas con motivos de Fortnite. Son adecuadas para superficies lisas como paredes, ventanas o muebles. Se distribuyen en dos hojas de vinilo de 37 x 70 centímetros cada una, pero los dibujos vienen a su vez precortados, por lo que si se desea se pueden alternar sin necesidad de utilizar tijeras o pegamento.

Compra por en Amazon 13,88€

Ropa y complementos

Pijama para niño Battle Royale

Este pijama de algodón y poliéster también gustará a los pequeños gamers de la casa porque incluye algunos de los motivos que caracterizan a los videojuegos de batallas online como Fortnite. Combina en el pantalón y la camiseta los colores negro, blanco y gris y cuenta con un elástico en los tobillos y las muñecas. Los usuarios de Amazon lo han valorado con 4 sobre 5 estrellas y entre los comentarios sí que se incide en que el pantalón talla más grande de lo habitual: “Al niño le encantó porque es de Fortnite. La parte de arriba coincide con la talla, pero el pantalón es extra largo. Me va bien a mi que soy adulta”. También en Amazon se pueden encontrar este otro pijama corto desde 22,95 euros.

Compra por 12,95€ en Amazon

Camiseta para niños con holograma (varios colores)

Se trata de un producto oficial de la marca registrada Fortnite inspirado en los bailes del videojuego. Se puede adquirir en tres colores distintos: azul, gris claro y rojo. Cada uno de ellos presenta, además, una silueta diferente. Las camisetas están elaboradas en algodón 100%, tienen manga corta y cuello redondo y se pueden introducir en la lavadora. Están disponibles en tallas aptas para niños y jóvenes de entre 10 y 16 años.

Compra desde 18€ en Amazon

Camiseta de manga corta para niño

Al igual que la anterior esta es también una camiseta oficial. En este caso presenta un diseño de Rex abriendo un cofre y el logo de Fortnite en la manga. Confeccionada en algodón 100% se puede adquirir en tallas acordes a niños de entre 9 y 15 años. Es un producto que los usuarios de Amazon han valorado con 4,4 sobre 5 estrellas.

Compra por 15,95€ en Amazon

Mochila unisex con emblema luminoso

En ocasiones, cuando tenemos que hacer un regalo, elegimos que, además de agradar al receptor, también sea funcional. Esta mochila puede ser un buen ejemplo de ello porque auna el diseño de Fortnite con la practicidad de poder transportar el portátil, los libros de texto u otros enseres al colegio, el trabajo o de viaje. Está realizada en un material de alta calidad, se cierra con cremalleras y tanto en las correas como en la parte posterior incluye paneles acolchados para que resulte más cómoda al cargarla sobre la espalda. Las dimensiones totales son 31 x 45 x 18 centímetros.

Compra por 18,99€ en Amazon

Sudadera de niño

Fortnite firma también esta prenda de edición limitada con capucha, que combina los colores negro y blanco en un diseño sobrio y sencillo. Está disponible en tallas para niños de entre 7 a 14 años y es perfecta para las noches de verano en las que refresca. “Muy bonita. El tejido es cómodo y ligero (...) Llegó muy rápido y el tallaje es tal y como pone. Muy recomendable”, señala una de las críticas que pueden leerse en el apartado de valoraciones de Amazon y que destaca su buena relación calidad-precio.

Compra desde 24,99€ en Amazon

Lote de 20 pulseras fluorescentes multicolor

Otro regalo acorde para los más pequeños es este kit de brazaletes de silicona en 10 colores distintos que se corresponden con el nivel del arma que se utiliza en el videojuego. Las pulseras están elaboradas en caucho de gran calidad y en un material no tóxico que resulta seguro al contacto con la piel. Sus dimensiones son 20 centímetros x 1,2 centímetros x 2 milímetros. Todos los colores se iluminan en la oscuridad, menos la pulsera de color negro.

Compra por 14,58€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de mayo de 2019.

