‘Juego de Tronos’: 15 artículos de colección para inmortalizar la serie

Los seguidores de la serie de Juego de Tronos cada vez están más cerca de descubrir el desenlace de la historia que concibió el escritor George R.R Martin y que han llevado a la pantalla de televisión David Benioff y DB Weiss. En la madrugada del domingo 14 de abril en España será cuando se estrenen en HBO y Movistar + la octava y última entrega de la serie.

El que será uno de los eventos televisivos del año dejará a muchos fans huérfanos de intrigas, traiciones, batallas y, sobre todo, noticias de sus personajes favoritos. Si no puedes resistirte a decir adiós de forma definitiva a Jon, Daenerys, Arya, Tyrion, Jaime o Cersei, aquí va una selección de 15 artículos para tenerlos presentes más allá de los Siete Reinos de Poniente.

PARA COLECCIONAR

Pack de Blu-ray, temporadas 1 a 7

No hay mejor colección de esta épica serie que todos los capítulos publicados hasta ahora, es decir, las siete temporadas de Juego de tronos. Revive cada uno de los detalles de la rivalidad entre las casas y los combates y conspiraciones para hacerse con el codiciado trono de hierro. Esta edición premium contiene 30 discos en formato Blu-ray en versiones VOSE y con doblaje al castellano en Dolby 5.1 y Hi-Res Surround Sound, así como audio en otros cinco idiomas.

Caja musical con tema de la serie

Todos los seguidores de la serie reconocen la obra de Ramin Djawadi, el compositor de la banda sonora de Juego de tronos. Sobre todo cuando se trata del tema inicial con el que inicia cada capítulo, que se encuentra registrado para la posteridad en esta pequeña caja musical. Tan sólo hace falta girar la manivela para escuchar la estremecedora melodía. El modelo está tallado en madera con la épica frase “Winter is coming”, el símbolo de la casa Stark y su lema “Ours is the fury”. Sus medidas son de 6,5 x 5 x 3,8 centímetros

Figura Jon Snow de Funko

Jon Snow, el hijo bastardo de la casa Stark, es uno de los personajes más simbólicos y relevantes de esta trama televisiva. Para rememorar su honor y valentía, esta figura estilo Pop! de la marca Funko es una pieza perfecta, ya que lo representa con su capa, su armadura y su espada característicos. Está fabricado en vinilo y tiene una altura de nueve centímetros. El embalaje es una caja ilustrada con ventanas, para aquellos coleccionistas que quieran conservarla intacta.

Estatua de Daenerys Targaryen

La heredera de la casa Targaryen, Daenerys Targaryen, se convirtió a lo largo de la serie en uno de los personajes más intrigantes y poderosos, por lo que también es la favorita de muchos seguidores. Es por eso que esta figura de colección puede ser uno de los recuerdos más preciados para cualquier coleccionista. Está fabricada en PVC por la marca Dark Horse y tiene un tamaño aproximado de 20 centímetros. Viene embalada en una caja con ventanas para una mejor conservación.

Memoria USB Direwolf de 16 GB

Los lobos gigantes son los fieles defensores de la familia Stark, por lo que son animales temibles por sí mismos. Es por eso que representan el símbolo de esa casa. Pero también pueden resguardar la información personal de los fans de la serie en esta memoria USB con la forma de un Direwolf con licencia oficial. Tiene 16 GB de capacidad y su formato es USB 2.0, por lo que es compatible con cualquier ordenador en la actualidad.

PARA EL HOGAR

Jarra de cerveza de la Casa Stark

Para conocer el desenlace de esta épica serie quedan muchas horas por delante. Pero tanto si decides disfrutar de su octava y última temporada en una maratón sin pausas o ver cada capítulo por separado, lo mejor es ponerse cómodo. Qué mejor que con snacks y una cerveza en la mano, que puedes degustar como un verdadero Stark en esta jarra decorada con el nombre y el símbolo de la casa, así como la frase “Winter is coming”. Tiene capacidad para 800 ml, aunque no es recomendable para el microondas ni el lavavajillas.

Juego de posavasos de las grandes casas

Mientras disfrutas de la última temporada de la serie —o de otros programas y películas—, seguramente querrás acompañarla con una bebida. Para hacerlo sin ensuciar, puede valerte de este juego de posavasos conmemorativo de cuatro unidades, cada uno con el símbolo de las casas principales: Stark, Lannister, Targaryen y Greyjoy. Están fabricadas en corcho y tienen unas medidas de 10 cm por lado. El estampado es de gran calidad, por lo que asegura una larga duración.

Cojín con símbolo de la casa Stark

Convierte tu salón en una estancia digna de la casa Stark con este cojín, que está moldeado con la silueta del símbolo de la familia, el temible Direwolf. En la cara frontal tiene impreso el escudo de lobo de los Stark, mientras que en la parte trasera cuenta con otros símbolos y diseños alusivos a la serie. Tiene 8 centímetros de grosor y felpa en la parte delantera, por lo que es suave y acogedor, ideal para acomodarte en él mientras disfrutas de la serie.

Licor verde Fuego Valyrio

Tal y como ha quedado patente en la serie de Juego de Tronos, el fuego Valyrio tiene un gran poder destructor, así que quienes se hagan con este producto (solo apto para mayores de 18 años) deberán tenerlo en cuenta para consumirlo con moderación. Se trata de un licor con 33º que viene en una botella de 70 centilitros, y que fue reconocido en la Feria Gourmet de Madrid 2018 como uno de los productos más innovadores. Tiene más de 140 valoraciones en Amazon y los usuarios le han otorgado una nota de 4,4 sobre 5. Está comercializado por una marca española y tiene un color transparente con los característicos reflejos verdes iridiscentes del fuego Valyrio de ficción.

PARA SEGUIR JUGANDO

Risk de Juego de Tronos

El mítico juego de estrategia se actualiza en esta ocasión para adaptarse a las batallas y escenarios de los Siete Reinos de Poniente. Incluye cinco ejércitos, cinco tablas de jugadores y cartas de personajes que tendrán las habilidades de batalla de los miembros de cada una de las casas que protagonizan Juego de Tronos. Está recomendado para mayores de 18 años y pueden incluirse en la dinámica del juego, entre dos y cinco personas.

Monopoly de Juego de Tronos

Otro clásico de los juegos de mesa, el Monopoly, en este caso customizado con la temática de la saga ideada por George R.R. Martin para seguir disfrutando de sus intrigas y juegos de poder en los encuentros con amigos o familia. Además de la tradicional estrategia de propiedades inmobiliarias incluye seis figuras coleccionables porque las piezas del juego están inspiradas en elementos simbólicos de los libros y la serie como un huevo de dragón, el cuervo de tres ojos o el Trono de Hierro.

Puzzle 3D del Trono de Hierro

Una de las grandes incógnitas de la última entrega de la serie es quién ocupará finalmente el famosos Trono de Hierro (si es que no queda vacío). Para hacer la espera más llevadera, los espectadores pueden votar en este especial interactivo que ha realizado EL PAÍS o entretenerse montando este puzzle en tres dimensiones del asiento más famoso de los Siete Reinos. No es necesario utilizar ni cola ni tijeras y es adecuado para todas las edades (a partir de 6 años). La duración del montaje está estimada entre 60 y 100 minutos. Los usuarios de Amazon que lo han reseñado en el apartado de comentarios señalan: “Está bien y puedes pasar un par de horas muy buenas con tu hijo, sobrino o nieto para montarlo. Queda muy bien una vez montado”.

PARA VESTIRSE y EQUIPARSE

Camiseta para chico y chica The North Remembers

Los fans de la Casa Stark y otras sagas míticas del norte lucirán con orgullo este lema por todo lo que significa y el sufrimiento acumulado a sus espaldas durante las ocho temporadas. Está disponible en dos modelos, uno pensado para hombre y otro para mujer, y en tallas que van desde la S a la XXXL. Ambas son blancas y llevan el logo de los Stark serigrafiado en rojo.

Estuche-neceser Khaleesi

Si tienes a la madre de dragones como tu personaje favorito de la serie o tienes que hacer un regalo a alguien que lo sea, seguro que aciertas con este estuche-neceser que incluye el escudo de la Casa Targaryen, en un lado, y la palabra "Khaleesi" en el otro. Está pensado para transportar productos de maquillaje y aseo, pero también se puede utilizar como estuche o para transportar artículos de pequeño tamaño. Sus dimensiones son 16 centímetros de alto x 24 centímetros de ancho x 2 centímetros de profundidad.

Bandolera Stark Winter is Coming

Este artículo es perfecto para llevar a clase o al trabajo ya que tiene un tamaño adecuado para transportar libros, tabletas o portátiles de tamaño medio. Se cierra con una cremallera interior y con clips de metal en la solapa. Viene, además, con una correa extraíble para el hombre y dos asas de mano. Algunos clientes que ya la han utilizado, como Carlos, han destacado en Amazon: “Perfecta para llevar portátiles o libros ya que caben perfectamente. Lleva bolsillo interior y exterior”.

