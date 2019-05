Comparativa | ‘Powerbanks’: extra de energía para tus dispositivos portátiles

Nuestra experta ha elegido el modelo RAVPower Power Bank 22000 mAh como la mejor batería externa portátil de las seis analizadas por su alta capacidad —puede cargar hasta tres dispositivos a la vez—, su diseño y su relación calidad-precio.

¿Cuántas veces os ha pasado que la batería del teléfono móvil o la tableta se agota sin previo aviso y no tenéis un enchufe cerca? Si lleváis encima un powerbank, ¡no hay problema! Estas baterías externas se conectan al puerto de carga de cualquier dispositivo (suelen venir con un cable USB y adaptadores Lightning para los dispositivos de Apple) y vuelven a llenar sus baterías. ¿Cuántas veces? Depende de su capacidad, que se mide en miliamperios hora (mAh). Así, si dispone de 10000 mAh y la del móvil cuenta con 2000 mAh, servirá para hacerlo cinco veces.

¿Qué modelos hemos elegido?

En esta comparativa hemos puesto a prueba seis modelos de powerbanks con capacidades que oscilan entre los 4000 mAh y los 24000 mAh.

Las baterías externas elegidas han sido: Cellularline Freepower Manta S 5000 Universal (7,5), Energy Sistem Extra Battery 10000 Black (8,5), IZETE HR-4USBM9 (9), Ksix Mobile BXBA4000UM01 (7,75), RAVPower Power Bank 22000 mAh (9,5) y Trust Luco Metal Powerbank 10000 mAh (8,25).

Los aspectos principales que hay que tener en cuenta y valorar a la hora de elegir y probar estos productos son los siguientes:

Diseño : al ser un accesorio pensado sobre todo para utilizar fuera de casa, lo recomendable es que ofrezca un diseño resistente y duradero. También es importante lograr un equilibrio entre portabilidad y capacidad porque a mayor capacidad la batería pesa más.

: al ser un accesorio pensado sobre todo para utilizar fuera de casa, lo recomendable es que ofrezca un diseño resistente y duradero. También es importante lograr un equilibrio entre portabilidad y capacidad porque a mayor capacidad la batería pesa más. Rendimiento : a mayor capacidad más veces podremos recargar la batería del móvil, la tableta… Además, unas son más rápidas que otras.

: a mayor capacidad más veces podremos recargar la batería del móvil, la tableta… Además, unas son más rápidas que otras. Seguridad : un fallo en la corriente eléctrica puede tener consecuencias negativas para nuestros dispositivos. Por esta razón, es conveniente que el modelo que se adquiera ofrezca protección ante un posible cortocircuito, sobrecalentamiento, sobrecarga… cuando se está cargando.

: un fallo en la corriente eléctrica puede tener consecuencias negativas para nuestros dispositivos. Por esta razón, es conveniente que el modelo que se adquiera ofrezca protección ante un posible cortocircuito, sobrecalentamiento, sobrecarga… cuando se está cargando. Conectividad : Algunas propuestas incorporan más de una conexión USB para que el usuario cargue la batería de dos dispositivos a la vez.

: Algunas propuestas incorporan más de una conexión USB para que el usuario cargue la batería de dos dispositivos a la vez. Adaptadores: No todos los modelos incluyen los mismos cables ni las mismas características; hay que prestar atención a esto teniendo en cuenta el dispositivo con el que lo vamos a utilizar. Algunos cuentan con USB tipo C, otros microUSB, Lightning…

Así los hemos probado y analizado

Para comprobar el funcionamiento cada una de estas seis baterías externas de gran capacidad, los hemos utilizado principalmente con tabletas y móviles de distintas marcas. El modelo ganador ha sido el RAVPower Power Bank 22000mAh por su diseño resistente y compacto, amplia capacidad y la posibilidad de utilizarlo con tres dispositivos electrónicos a la vez.

RAVPower Power Bank 22000 mAh: nuestra elección

La propuesta de RAVPower (modelo RP-PB052 ES) tiene una capacidad de 22000 mAh y está provista de tres puertos USB (todos dispuestos en línea) para que sea posible cargar hasta tres dispositivos a la vez. Lo hace bastante rápido e integra una tecnología (iSmart 2.0) que detecta de manera inteligente cuáles son las necesidades de carga de cada uno de ellos. En este caso, cada una de sus salidas USB ofrece una corriente máxima de 2.4 amperios.

FICHA TÉCNICA Capacidad: 22000 mAh/ / 3.8V Amperaje (total): 5.8A Dimensiones y peso: 166 x 70 x 23,07 milímetros y 413 gramos Salidas USB: 3 x 5V/2.4A (máximo) Entrada microUSB: 5V/2.4A Otros: tecnología iSmart 2.0, funda de transporte y sistema de luces LED para conocer el estado de la batería

A pesar de su gran capacidad, sus dimensiones son bastantes contenidas (166 x 70 x 23,07 milímetros) y su peso se sitúa en 413 gramos. En su exterior destaca una carcasa fabricada en una aleación de materiales termoplásticos resistentes al fuego que emplean algunas casas de automóviles como BMW y Mercedes Benz. Por otro lado, la batería en sí es una unidad de polímero de litio que mantiene el 80% de su capacidad tras unos 500 ciclos de uso. El fabricante ha incluido, además, una funda de transporte que viene bien para los desplazamientos.

En el frontal se sitúan los LEDs que informan del nivel de carga. Son cuatro y cada uno representa el 25% de la carga total del powerbank, que se consulta pulsando uno de los botones situados en el lateral. El rendimiento de esta batería externa es muy bueno y garantiza que se puedan recargar varias veces distintos equipos. Sin embargo, esta amplia capacidad tiene una contrapartida: el tiempo que tarda su carga completa. La prueba: con un cargador que posea una corriente de salida de 2,4 amperios (la cantidad máxima que soporta), tarda unas nueve horas.

Lo mejor: la alta capacidad de su batería permite cargar hasta tres dispositivos de manera simultánea y su diseño es altamente resistente Lo peor: sus 22000 mAh de capacidad repercuten en su peso y en el tiempo que necesario para recargarlo Conclusión: destaca por su relación calidad-precio, aportando una gran capacidad y un diseño muy resistente a un coste reducido

Compra por 32,99€ en Amazon

IZETE HR-4USBM9: el aspirante

De todos los modelos seleccionados, es el que incorpora una batería de mayor capacidad: 24000 mAh. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de su diseño es que incorpora una pantalla LCD digital que facilita la tarea de conocer la carga exacta que le queda. Este sistema es cómodo y muy práctico, sobre todo porque los modelos que emplean luces LED para informar acerca del estado de la batería no son capaces de ofrecer la misma exactitud. Con unas dimensiones de 170 x 70 x 15 milímetros y un peso de 440 gramos, su superficie antideslizante garantiza un buen agarre y el material que envuelve toda la batería, que imita el cuero, le da un toque elegante. Por otro lado, ofrece protección contra la sobrecarga, la sobrecorriente y el sobrevoltaje como medida de seguridad.

Incorpora dos puertos USB, uno de 5V/1A y otro de 5V/2.1A que es compatible con la carga rápida, y no es posible utilizar uno de estos puertos para recargar la batería y otro para hacer lo propio con la del móvil; una función que sí está disponible en otros modelos. Su principal desventaja es que, al igual que el modelo de RAVPower, hay que invertir muchas horas para completar la carga completa de la batería.

Compra por 27,99€ en Amazon

Energy Sistem Extra Battery 10000 Black

De líneas redondeadas, tiene un diseño muy compacto y una capacidad de 10000 mAh. Su principal reclamo es que es posible cargar simultáneamente dos dispositivos al integrar dos salidas USB, ambas de 5V y 2.100 mAh. En una de estas salidas, la situada a la derecha, el fabricante español ha añadido un cable de carga extraíble —con salida microUSB de unos 10 centímetros— que permanece oculto a la vista cuando no se usa. Además, el modelo viene con un cable USB de clase A y un adaptador USB de tipo C. Lo más interesante es que mientras se recarga el powerbank es posible emplear el otro conector para rellenar la batería de otros dispositivos.

Una de las características que más me ha gustado es que se puede consultar también el nivel de carga de la batería a través de una tira de indicadores LED. Cuenta, por otro lado, con función de auto-apagado, sistema de ahorro de energía y protección contra las sobrecargas, los picos de tensión y cortocircuitos como medida de seguridad. Ahorra 6 euros. 20% de descuento.

Compra por 23,90€ en Amazon

Trust Luco Metal Powerbank 10.000 mAh

Resulta imposible no reparar en su impecable diseño de metal: toda la estructura está bañada por una aleación de aluminio que, además de elegante, proporciona una seguridad extra a la hora de transportarlo. Sus dimensiones son de 91 x 76 x 21 milímetros y pesa 242 gramos. Mientras, su certificación UN38.3 confirma que ha superado los controles de seguridad requeridos para poder llevarlo en los aviones.

Integra una batería de 10000 mAh, aunque existen otras dos versiones más para quienes necesiten alternativas de menor capacidad: 5000 mAh y 7500 mAh. Tienen en común la presencia de dos puertos USB con diferentes potencias de salida. Así, y según las características de nuestro dispositivo, usamos uno u otro: 5V/ 1A o 10V/2,1A para la carga rápida de los teléfonos móviles y tabletas con los que se utilice. En este caso, el powerbank de Trust cuenta con una función de detección automática que garantiza que los gadgets se cargan a la velocidad más alta que soportan. Dispone de indicador de nivel de carga y sistema de protección para la seguridad de la batería y los dispositivos con los que use.

Compra por 35,95€ en Amazon

Ksix Mobile BXBA4000UM01

Con una capacidad limitada (4000 mAh), se trata de un modelo adecuado para los usuarios que vayan a emplearla de forma ocasional y den prioridad al diseño. Y es que posee unas dimensiones de 92 x 39 x 20,3 mm y un peso de 137 gramos. Luce un diseño metalizado disponible en tres versiones (negro, plata y dorado) y ha sido fabricado en aluminio y policarbonato. Además, brinda protección en caso de cortocircuito, sobreintensidad o sobrecalentamiento.

El acabado del producto es bueno y lo más importante: el fabricante cumple con lo que promete al ofrecer una carga completa en poco tiempo. Los parámetros de entrada y salida se sitúan en 5V-1500 mA y 5.1V-2100 mA respectivamente. Ahorra 1,48 euros. 11% de descuento

Compra por 11,42€ en Amazon

Cellularline Freepower Manta S 5000 Universal

De líneas rectangulares (128 x 115 x 70 milímetros) y con un peso de 150 gramos, cuenta con un diseño antideslizante que se acopla de forma cómoda a la palma de la mano. En su parte inferior incorpora una pantalla LED digital. Es muy práctica, ya que a través de ella es posible conocer con exactitud qué nivel de carga le resta antes de volver a cargarla.

Ha sido provisto de una batería de 5000 mAh de capacidad, cuenta con un puerto USB-C y otro USB Fast Charge para la recarga rápida de los dispositivos con los que se use siempre y cuando admitan este tipo de conexión; además de poder beneficiarnos de la carga rápida de los dispositivos, esta función se extiende al propio powerbank. Por otro lado, admite la recarga simultánea, es decir, que podemos recargar a la vez la batería externa y un dispositivo.

Compra por 15,49€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes… No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de mayo de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.