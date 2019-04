Scarlett Johansson se plantea un futuro en la política

Scarlett Johansson tiene una exitosa carrera en el cine, pero le gustaría ir más allá y no descarta en un futuro dar un salto a la política. Así lo ha asegurado la actriz en el estreno de la última película de la saga Vengadores, el pasado lunes, donde en una entrevista con Variety confirmó que es un campo en el que le gustaría participar. “Creo que la mejor manera de hacer efectivo el cambio es en la política local. Tal vez en algún momento, en un futuro lejano sentiré esa llamada, pero ahora simplemente no ha llegado”, dijo la protagonista de Lucy, de 34 años.

No es la primera vez que la intérprete se plantea una inmersión en la política. En 2017, durante una charla con Arianna Huffington, la fundadora del HuffPost, en la octava Cumbre Anual de Mujeres en el Mundo en Nueva York, Johansson afirmó que no le importaría algún día convertirse en alcaldesa de Nueva York, su ciudad natal, y que apostaría por una ciudad “más verde” y que tuviera viviendas “más asequibles”.

Además, ese mismo año Johansson se convirtió en una de las voces más reivindicativas en la marcha de mujeres en Washington, que reunió a cientos de miles de manifestantes contrarios al presidente Donald Trump apenas un día después de su toma de posesión. Allí, la actriz no dudó en mostrar su lado más activista. “Presidente Trump, yo no le voté. Dicho esto, respeto que sea el presidente y quiero apoyarlo, pero primero le pido que usted me apoye a mí, apoye a mi hermana, a mi madre, a mi mejor amiga, a toda la gente que espera ansiosa a ver cómo su próxima maniobra puede afectar drásticamente sus vidas”, declaró la actriz desde su atril. “No tengo miedo de defender mis convicciones políticas. Si a algunas personas no les gusta lo que digo, no pasada. Si no compran la entrada para ver una de mis películas, no me importa”, añadió.

ampliar foto Scarlett Johansson y Colin Jost en el estreno mundial de 'Los vengadores' en Los Angeles, California, el lunes. Axelle/Bauer-Griffin FilmMagic

En cualquier caso, si la actriz se decide los ciudadanos neoyorkinos tendrán que esperar un tiempo, puesto que ha asegurado en varias ocasiones que se encuentra en un momento “muy completo” de su vida y aún tiene metas por lograr en su carrera artística. Johansson, que el año pasado se convirtió en la actriz mejor pagada tras haber ganado 40,5 millones de dólares (35,6 millones de euros) según la revista Forbes, compagina los papeles en grandes producciones como la saga de Los Vengadores con los cuidados de su hija de dos años Rose Dorothy, fruto de su matrimonio con el periodista francés Romain Dauriac, de quien se divorció en septiembre de 2017.

A la alfombra roja del estreno mundial Vengadores: Endgame la intérprete acudió acompañada por primera vez de su pareja Colin Jost, el cómico de Saturday Night Live con quien sale desde hace un par de años y con quien apenas se deja ver en público.