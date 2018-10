Scarlett Johansson se negó a participar en la película de Ridley Scott financiada por el príncipe saudí

La actriz estadounidense Scarlett Johansson se negó a participar en una película dirigida por Ridley Scott que se centra en las memorias de la fotoperiodista Lynsey Addario, ganadora del premio Pulitzer en el año 2000. El motivo principal del veto de Johansson al biopic llegó al conocer que entre sus patrocinadores incluía al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán. "Ella no aceptó bajo ningún concepto", explicó la propia Addario en una entrevista concedida al periódico The New York Times. Y añadió, citando a la actriz: "Este tipo está perpetuando la guerra en Yemen y mantiene a mujeres en prisión".

Addario argumentó, sin embargo, que la decisión tomada por Johansson ocurrió antes de que estallara el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre, y en el que la casa real saudí se ha visto presuntamente implicada. El intelectual Khashoggi había sido crítico con el príncipe heredero y colaboraba con The Washington Post. "Johansson dijo esto cuando bin Salmán se había convertido en una de las personas que querían financiar la película", aclaró Addario.

"No me reuní con él personalmente", aseguró la periodista y reconoció que no lo quería "asociado a este proyecto". "Obviamente no. Y gracias a Dios que no lo está".

Sin embargo, el pasado mes de abril, según recoge The Guardian, bin Salmán acudió a Estados Unidos para reunirse con varios estudios cinematográficos y estrellas del sector, incluyendo al actor Dwayne Johnson, más conocido por el sobrenombre de The Rock ("La Roca") quien subió a su perfil de Instagram una fotografía del príncipe agradeciéndole el encuentro. "Histórica noche la de hoy. Ha sido un placer compartir cena con el príncipe de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán".

No es la primera vez que Scarlett Johansson se retira de otros proyectos por no compartir sus valores o ideologías. El pasado julio, la actriz se desmarcó de un papel que iba a interpretar en Rub & Tug, una cinta transgénero. Varios grupos de activistas la cuestionaron y, finalmente, Johansson prefirió dar un paso al lado. "A la luz de los recientes cuestionamientos éticos sobre mi elección para interpretar a Dante Tex Gill, he decidido retirar respetuosamente mi participación en el proyecto", señaló en un comunicado.