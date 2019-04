El regreso por la puerta grande en ‘Supervivientes’ de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ya está preparado para regresar a su zona de confort. El presentador, de 48 años que tuvo que ser operado de un aneurisma cerebral en marzo, ha aterrizado la mañana de este jueves en el aeropuerto de Madrid después de disfrutar de unos días fuera para reponer fuerzas antes de enfrentarse a la nueva edición de Supervivientes, que arranca esta noche. Según las imágenes que publica Europa Press, el presentador llegó solo al aeropuerto vestido de sport y cargado con dos maletas y allí le esperaba un conductor que le acompañó hasta la salida de la terminal.

A mediados de este mes se supo que el presentador estrella de Mediaset se pondría definitivamente al frente del reality después de recibir el alta de los médicos que le tratan tras sufrir un ictus. Vázquez tuvo que ser operado de un aneurisma cerebral el pasado 18 de marzo, tras ser ingresado de urgencia el fin de semana anterior a causa de fuertes dolores de cabeza. Previamente, como contó él mismo, había sufrido un desmayo estando de viaje en Marrakech, donde perdió el conocimiento durante unos minutos. A ello le siguieron varios mareos, incluso presentando la gala de Gran Hermano Dúo, e intensos dolores de cabeza que le llevaron a plantarse un día en urgencias, donde se quedó ingresado. “Ha sido leve. Podría haber sido peor. Muchísimo peor. Me desperté en la UCI tranquilísimo: todo había ido bien. A falta de uno me han colocado dos stent”, explicó el también actor.

Durante el mes que ha durado su convalecencia, el presentador se ha visto obligado a cancelar su gira teatral Grandes Éxitos —obra que protagoniza y también produce— y se ha dedicado a su familia, a hacer ejercicio, cuidarse y pasear a sus perros. "Ha sido un período de tiempo muy, muy emocionante", contó por teléfono a sus compañeros de Sálvame, quienes junto a su madre y su expareja, no se han separado de su lado en este tiempo. "No he tenido miedo en ningún momento. No soy un inconsciente y cumpliré a rajatabla lo que indiquen los médicos, pero cuando me digan ‘adelante’, lo haré", añadió.

El presentador Jorge Javier Vazquez paseando por Madrid a dos de sus galgos. GTRESONLINE

Y así ha sido. Como se ve en las fotografías el presentador ya puede volar, aunque se desconoce el destino elegido para estas mini vacaciones que ha decidido tomarse antes de comenzar con Supervivientes, en la que va a ser una edición muy esperada por muchos con la participación de Isabel Pantoja. Además de la expectación de la tonadillera en la isla, muchos de los seguidores del programa desean ver también el encuentro entre Vázquez y Pantoja, después de años de enfrentamientos y reconciliaciones.

La relación entre ambos comenzó cuando el presentador daba sus primeros pasos en televisión de la mano de Ana Rosa Quintana en Sabor a ti. Fue siendo colaborador de ese programa cuando Vázquez entregó un regalo muy especial a Isabel Pantoja, una perrita que se llamó Sisi. Sin embargo, años después, fue motivo de uno de sus múltiples enfados cuando la tonadillera aseguró en una entrevista en El Hormiguero tras su salida de la cárcel que amaba a su mascota “aunque viniera de donde vino”. Algo que molestó mucho al presentador de Telecinco que sin dudarlo, respondió en el plató de Sálvame: “Espero no volver a cruzármela en la vida”.

Un rifirrafe que ya se había producido en otras ocasiones, especialmente cuando Jorge Javier Vázquez presentaba el programa de Telecinco Aquí hay tomate e Isabel Pantoja era carne de cañón de todas las secciones.