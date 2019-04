Jorge Javier Vázquez recibe el alta médica y presentará ‘Supervivientes’

Jorge Javier Vázquez sí estará al frente de Supervivientes tras recibir el alta de los médicos que le tratan tras sufrir un ictus. El presentador, que tuvo que ser operado de un aneurisma cerebral el pasado lunes 18 de marzo, tras ser ingresado de urgencia el fin de semana anterior a causa de fuertes dolores de cabeza, ha anunciado que estará en el formato este martes en directo a través de una conversación telefónica con sus compañeros de Sálvame.

Vázquez ha contado que durante el mes que ha durado su convalecencia se ha dedicado a su familia, a hacer ejercicio, cuidarse y pasear a sus perros. "Ha sido un período de tiempo muy, muy emocionante", ha respondido el presentador ante las preguntas de los contertulios del programa. También ha detallado que, al comunicarle los médicos que le daban el alta y podía hacer "una vida normal", aunque era una noticia que esperaba, se quedó "en shock". "Llevas esperando la noticia mucho tiempo y no sabes cómo reaccionar", ha detallado. "Tengo que reconocer que me producía inquietud no poder hacer Supervivientes porque el cásting es muuuy interesante", ha recalcado.

Este año el concurso levanta grandes expectativas, en especial por la participación de Isabel Pantoja en el mismo. Según ha explicado Vázquez, el CEO de la empresa, Paolo Vasile, le llamó la pasada semana para contárselo. "Me dijo: '¿Estás sentado? Si no estás sentado, siéntate'. Yo pensé que después de lo que me había pasado me habían dado un premio muy importante o me querían renovar, pero lo que me dijo es que Isabel Pantoja iba a Supervivientes". "Tampoco te creas que me hizo mucha gracia", ha explicado en directo en Sálvame cuando, preocupado, no sabía todavía si podría ponerse al frente del espacio.

Todo esto ocurría una semana antes de conocer el resultado de sus pruebas médicas. En su intervención en Sálvame ha recordado que Pantoja ya le contó —cuando ambos tenían una relación más cercana— que quería acudir a este concurso. Ocurrió en 2011, después de la edición en la que participó su hijo mayor, Kiko Rivera.

Los colaboradores de Sálvame, con Paz Padilla a la cabeza, le han preguntado si había hablado con la tonadillera tras saberse que era concursante de esta próxima edición. Vázquez ha explicado que tras saber los resultados de las pruebas esta misma mañana lo primero que había hecho era llamar a Vasile y que, justo en ese momento, el directivo estaba reunido con la productora de Supervivientes y con la misma Pantoja. "Ha sido una conversación muy agradable que me ha gustado tener", ha explicado el presentador. "Isabel Pantoja me ha dicho que está dispuesta a darlo todo en el concurso".

El presentador se ha despedido de sus compañeros diciendo: "Estoy muy orgulloso de trabajar con vosotros. Nos vemos el 25", desvelando así que será el último jueves de abril cuando se estrene la próxima edición del concurso.