Bajamar en San Vicente de la Barquera.

La poética de la luz

Pintar con luz es lo que me lleva a mostrar lo más profundo de mis emociones. La paciencia serena y reflexiva con la que fotografío me transporta más allá de las sensaciones, reflejos, brumas que surgen no solo al amanecer y al atardecer, cuando aparecen y desaparecen la nieblas, los haces de luz que se filtran a través de las nubes… En definitiva, me inspiro y aferro a “La Luz” que nos hace percibir la realidad y sus interpretaciones. De esta forma, fiel a mí mismo, es como quiero enamorar al espectador, con mi visión a través de una cámara de placas (10×12 y 20×25, con película negativo color y blanco y negro). Cargada con el hechizo misterioso de un espíritu romántico. Esta paciencia a la hora de capturar La Luz de las escenas que retrato pretendo traducirlo en trabajos de belleza sobrecogedora. Para ello, estudio y analizo los espacios observándolos durante mucho tiempo. Pleamares y bajamares, tormentas, lluvias, luces suaves… Una vez allí, en el lugar elegido, y con una paciencia infinita, espero que pase algo; solo disparo por sentimientos y para hacer la foto. Hay veces que tengo la suerte de llegar y disparar (solo me ha ocurrido un par de veces en mi vida), pero lo normal es dedicarle horas, días, incluso semanas y meses, para conseguir lo que siento.