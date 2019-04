Íñigo Errejón, fin de semana con su pareja, la periodista Glòria Mena

Desde hace cuatro años se viene relacionando a Íñigo Errejón con la periodista Glòria Mena, pero no ha sido hasta ahora cuando se han conseguido las primeras imágenes de la pareja, publicadas por la revista Diez Minutos. Ha sido durante un fin de semana en Ezcaray en La Rioja. La relación entre ambos es de ida y vuelta, según explica su círculo más cercano. Pero ahora parece que ha llegado la estabilidad de ahí que aunque no hablen de su vida privada, no les importe ser captados por los medios de comunicación.

Mena es una periodista de La Sexta que conoció al que es su novio cuando se encargaba en la cadena de cubrir la información de Podemos. Poco después y al iniciar su relación, ella dejó de informar sobre esta formación. Mena, de 32 años, nació en Amposta y antes de trabajar en La Sexta lo hizo en la cadena SER. Ahora además de hacer información política ha sido sustituta de Cristina Villanueva en los informativos del fin de semana de La Sexta. A la periodista también se la vinculó en el pasado con Alberto Garzón, de IU.

A Errejón no se le conocía pareja desde que rompió con Rita Maestre tras cinco años de relación. Maestre se casó en septiembre con el escritor Manuel Guedán. Maestre y Errejón mantienen la amistad.

Errejón, de 35 años, se encuentra ahora inmerso en la campaña electoral. El político se presenta a la presidencia de la Comunidad de Madrid con la formación Más Madrid, formando tándem electoral con Manuela Carmena que aspira a revalidar el cargo de alcaldesa de Madrid.